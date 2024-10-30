Гарбузовий манник, який сподобається навіть тим, хто не любить овоч

Не звичайний манник - без борошна, яєць, в сиропі

Пропонуємо рецепт гарбузового манника на кефірі з сиропом. Такого ви точно не куштували. Рецепт простий, "у його складі зовсім немає яєць, але від цього він не менш поживний, ситний і приємний. Насправді він виходить дуже солодким – справжній десерт до найближчого чаювання. Якщо ви не ласун, можна покласти менше цукру".

Інгредієнти:

300 г гарбуза,

один лимон,

250 мл кефіру,

100 г цукру для тіста, 150 г цукру для сиропу,

270 г манної крупи;

2 ч. л розпушувача;

120 мл води.

Приготування:

Почистіть гарбуз, натріть на тертці.

Додайте до натертого гарбуза кефір і цукор, добре перемішайте. Досипте манну крупу і розпушувач або соду, якщо немає розпушувача. Соду не потрібно гасити, оскільки в тісті є кефір.

Натріть цедру лимона і додайте до тіста. Замішуйте тісто віничком.

Змастіть форму для випічки олією, розігрійте духовку до 180 °C, влийте тісто у форму та поставте запікатися 45 хвилин.

Перевірте готовність зубочисткою: якщо вона суха – манник готовий.

Поки манник випікається, приготуйте сироп. Змішайте воду із цукром, додайте сік лимона, доведіть до кипіння і варіть іще три хвилини на середньому вогні.

Залийте готовий манник гарячим сиропом і залиште на 30 хвилин, щоб тісто увібрало рідину. Для насиченішого смаку залиште манник на ніч.

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