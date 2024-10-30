Гарбузовий манник, який сподобається навіть тим, хто не любить овоч

Не звичайний манник - без борошна, яєць, в сиропі
Пропонуємо рецепт гарбузового манника на кефірі з сиропом. Такого ви точно не куштували. Рецепт простий, "у його складі зовсім немає яєць, але від цього він не менш поживний, ситний і приємний. Насправді він виходить дуже солодким – справжній десерт до найближчого чаювання. Якщо ви не ласун, можна покласти менше цукру".
Інгредієнти:
- 300 г гарбуза,
- один лимон,
- 250 мл кефіру,
- 100 г цукру для тіста, 150 г цукру для сиропу,
- 270 г манної крупи;
- 2 ч. л розпушувача;
- 120 мл води.
Приготування:
-
Почистіть гарбуз, натріть на тертці.
-
Додайте до натертого гарбуза кефір і цукор, добре перемішайте. Досипте манну крупу і розпушувач або соду, якщо немає розпушувача. Соду не потрібно гасити, оскільки в тісті є кефір.
-
Натріть цедру лимона і додайте до тіста. Замішуйте тісто віничком.
-
Змастіть форму для випічки олією, розігрійте духовку до 180 °C, влийте тісто у форму та поставте запікатися 45 хвилин.
-
Перевірте готовність зубочисткою: якщо вона суха – манник готовий.
-
Поки манник випікається, приготуйте сироп. Змішайте воду із цукром, додайте сік лимона, доведіть до кипіння і варіть іще три хвилини на середньому вогні.
-
Залийте готовий манник гарячим сиропом і залиште на 30 хвилин, щоб тісто увібрало рідину. Для насиченішого смаку залиште манник на ніч.
Читайте також:
- Найсмачніша гарбузова каша: як зварити страву з рисом, пшоном на молоці, на воді
- Як дуже смачно запекти гарбуз: секрети та способи запікання від досвідчених кулінарів