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Гарбузовий манник, який сподобається навіть тим, хто не любить овоч

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
178 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
203
Час на прочитання
2 хв
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Гарбузовий манник, який сподобається навіть тим, хто не любить овоч

Гарбузовий манник

Не звичайний манник - без борошна, яєць, в сиропі

Пропонуємо рецепт гарбузового манника на кефірі з сиропом. Такого ви точно не куштували. Рецепт простий, "у його складі зовсім немає яєць, але від цього він не менш поживний, ситний і приємний. Насправді він виходить дуже солодким – справжній десерт до найближчого чаювання. Якщо ви не ласун, можна покласти менше цукру".

Інгредієнти:

  • 300 г гарбуза,
  • один лимон,
  • 250 мл кефіру,
  • 100 г цукру для тіста, 150 г цукру для сиропу,
  • 270 г манної крупи;
  • 2 ч. л розпушувача;
  • 120 мл води.

Приготування:

  • Почистіть гарбуз, натріть на тертці.

  • Додайте до натертого гарбуза кефір і цукор, добре перемішайте. Досипте манну крупу і розпушувач або соду, якщо немає розпушувача. Соду не потрібно гасити, оскільки в тісті є кефір.

  • Натріть цедру лимона і додайте до тіста. Замішуйте тісто віничком.

  • Змастіть форму для випічки олією, розігрійте духовку до 180 °C, влийте тісто у форму та поставте запікатися 45 хвилин.

  • Перевірте готовність зубочисткою: якщо вона суха – манник готовий.

  • Поки манник випікається, приготуйте сироп. Змішайте воду із цукром, додайте сік лимона, доведіть до кипіння і варіть іще три хвилини на середньому вогні.

  • Залийте готовий манник гарячим сиропом і залиште на 30 хвилин, щоб тісто увібрало рідину. Для насиченішого смаку залиште манник на ніч.

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