Гарбузовий пиріг: простий рецепт без замішування тіста

Цей пиріг з гарбузом легко та просто приготувати, не потрібно місити тісто, а виходить він надзвичайно соковитим і ніжним. Основні інгредієнти заміряються по одній склянці, тому його інколи називають гарбузовим пирогом "три склянки". Ми розповідали, як приготувати яблучний пиріг "три склянки".

Інгредієнти:

Для тіста:

склянка борошна,

склянка манної крупи,

склянка цукру,

200 г вершкового масла,

щіпка солі.

Для начинки:

800 г очищеного гарбуза

100 г цукру-піску

середній лимон

Приготування начинки:

Очищаємо гарбуз і натираємо його на тертці з невеликими отворами.

Знімаємо цедру з лимона та віджимаємо сік.

Все з'єднуємо, додаємо цукор та перемішуємо.

Готуємо крихту тісто:

Змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, манку, цукор та сіль.

Заморожене вершкове масло тремо на терці та додаємо до сухих продуктів.

Розтираємо руками суміш до отримання однорідної крихти.

Готуємо гарбузовий пиріг

Вистилаємо форму для випікання пергаментом.

Розділяємо крихту на три частини.

Висипаємо третину крихти на дно форми та легенько утрамбовуємо тісто.

Викладаємо на крихту половину гарбузової начинки.

Додаємо наступну третину крихти зверху.

Викладаємо залишок начинки.

Висипаємо на це останньою частину крихти.

Випікаємо пиріг при температурі 180⁰C близько 40 хвилин. Час може відрізнятися залежно від вашої духовки.

Важливо свіжоспечений пиріг спочатку потримати декілька годин в холодильнику, щоб він добре утримував свою форму.

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