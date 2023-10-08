Категорія
Десерти
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гарбузовий пиріг: простий рецепт без замішування тіста

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
320 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
751
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гарбузовий пиріг: простий рецепт без замішування тіста

Гарбузовий пиріг

Як приготувати гарбузовий пиріг з трьох склянок інгредієнтів

Цей пиріг з гарбузом легко та просто приготувати, не потрібно місити тісто, а виходить він надзвичайно соковитим і ніжним. Основні інгредієнти заміряються по одній склянці, тому його інколи називають гарбузовим  пирогом "три склянки". Ми розповідали, як приготувати яблучний пиріг "три склянки".

Інгредієнти:

Для тіста:

  • склянка борошна,
  • склянка манної крупи,
  • склянка цукру,
  • 200 г вершкового масла,
  • щіпка солі.

Для начинки:

  • 800 г очищеного гарбуза
  • 100 г цукру-піску
  • середній лимон

Приготування начинки:

  • Очищаємо гарбуз і натираємо його на тертці з невеликими отворами.
  • Знімаємо цедру з лимона та віджимаємо сік.
  • Все з'єднуємо, додаємо цукор та перемішуємо.

Готуємо крихту тісто:

  • Змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, манку, цукор та сіль.
  • Заморожене вершкове масло тремо на терці та додаємо до сухих продуктів.
  • Розтираємо руками суміш до отримання однорідної крихти.

Готуємо гарбузовий пиріг

  • Вистилаємо форму для випікання пергаментом.
  • Розділяємо крихту на три частини.
  • Висипаємо третину крихти на дно форми та легенько утрамбовуємо тісто.
  • Викладаємо на крихту половину гарбузової начинки. 
  • Додаємо наступну третину крихти зверху.
  • Викладаємо залишок начинки.
  • Висипаємо на це останньою частину крихти.
  • Випікаємо пиріг при температурі 180⁰C близько 40 хвилин. Час може відрізнятися залежно від вашої духовки.

Важливо свіжоспечений пиріг спочатку потримати декілька годин в холодильнику, щоб він добре утримував свою форму.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
751
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація