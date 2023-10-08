Гарбузовий пиріг: простий рецепт без замішування тіста

Як приготувати гарбузовий пиріг з трьох склянок інгредієнтів
Цей пиріг з гарбузом легко та просто приготувати, не потрібно місити тісто, а виходить він надзвичайно соковитим і ніжним. Основні інгредієнти заміряються по одній склянці, тому його інколи називають гарбузовим пирогом "три склянки". Ми розповідали, як приготувати яблучний пиріг "три склянки".
Інгредієнти:
Для тіста:
- склянка борошна,
- склянка манної крупи,
- склянка цукру,
- 200 г вершкового масла,
- щіпка солі.
Для начинки:
- 800 г очищеного гарбуза
- 100 г цукру-піску
- середній лимон
Приготування начинки:
- Очищаємо гарбуз і натираємо його на тертці з невеликими отворами.
- Знімаємо цедру з лимона та віджимаємо сік.
- Все з'єднуємо, додаємо цукор та перемішуємо.
Готуємо крихту тісто:
- Змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, манку, цукор та сіль.
- Заморожене вершкове масло тремо на терці та додаємо до сухих продуктів.
- Розтираємо руками суміш до отримання однорідної крихти.
Готуємо гарбузовий пиріг
- Вистилаємо форму для випікання пергаментом.
- Розділяємо крихту на три частини.
- Висипаємо третину крихти на дно форми та легенько утрамбовуємо тісто.
- Викладаємо на крихту половину гарбузової начинки.
- Додаємо наступну третину крихти зверху.
- Викладаємо залишок начинки.
- Висипаємо на це останньою частину крихти.
- Випікаємо пиріг при температурі 180⁰C близько 40 хвилин. Час може відрізнятися залежно від вашої духовки.
Важливо свіжоспечений пиріг спочатку потримати декілька годин в холодильнику, щоб він добре утримував свою форму.
Читайте також: