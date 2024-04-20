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Готуємо крафіни до Великодня: рецепт смачної, пухкої випічки

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
271 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
265
Час на прочитання
2 хв
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Готуємо крафіни до Великодня: рецепт смачної, пухкої випічки

Великодній крафін

Рецепт крафінів, які стануть прикрасою великоднього столу

Великодня випічка — одна з найсмачніших. Це і паски з найрізноманітнішим смаком, а також така випічка як крафіни. 

Перший крафін був створений в Австралії 2013 року і з того часу набув величезної популярності по всьому світові. Звичайно, ця оригінальна випічка підійде до будь-якого свята, а на Великдень — це може бути сама паска-крафін, а може бути як і доповнення до неї.

В основі випічки — здобне дріжджове тісто, розм'якшене вершковим маслом. Розповідаємо, як приготувати найсмачніші крафіни до свята

Рецепт крафінів до Великодня

 Інгредієнти

  • Молоко — 220 мл,
  • Борошно — 700 г,
  • Яйце — 2 шт.,
  • Яєчні жовтки — 4 шт.,
  • Цукор — 80 г,
  • Ванільний цукор — 15 г,
  • Масло — 100 г для змащування, 80 г в тісто,
  • Дріжджі — 40 г,
  • Сіль — 1 ч. л,
  • Родзинки — 100 г

Приготування крафінів

  • Розмішайте молоко, дріжджі, цукор. Залиште на 15-хв.
  • Збийте міксером яйця та жовтки.
  • В борошно влийте суміш дріжджів, молока та цукру, додайте збиті яйця та розтоплене масло.
  • Замісіть тісто, щоб  воно не липло до рук. При потребі добавте ще борошну.
  • Поставте в тепле місце на 1 годину.
  • Розділіть тісто на три частини та зробіть крафіни.

Як це зробити? Кожну частину тоненько розкачайте, змастіть маслом і викладіть родзинки. Згорніть в рулет, розріжте вздовж. Кінці скрутіть равликом у вигляді башти.

Як зробити крафін / ©
Як зробити крафін
  • Викладіть у форми і дайте постояти до 1 год. Із зазначеної кількості інгредієнтів може вийти 3-4 крафіни, залежно від розміру. 
  • Випікайте  при температурі 180 градусів 10 хв, зменьшіть температуру до 170 та випікайте ще 30 хв.

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