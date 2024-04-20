Готуємо крафіни до Великодня: рецепт смачної, пухкої випічки

Рецепт крафінів, які стануть прикрасою великоднього столу
Великодня випічка — одна з найсмачніших. Це і паски з найрізноманітнішим смаком, а також така випічка як крафіни.
Перший крафін був створений в Австралії 2013 року і з того часу набув величезної популярності по всьому світові. Звичайно, ця оригінальна випічка підійде до будь-якого свята, а на Великдень — це може бути сама паска-крафін, а може бути як і доповнення до неї.
В основі випічки — здобне дріжджове тісто, розм'якшене вершковим маслом. Розповідаємо, як приготувати найсмачніші крафіни до свята
Рецепт крафінів до Великодня
Інгредієнти
- Молоко — 220 мл,
- Борошно — 700 г,
- Яйце — 2 шт.,
- Яєчні жовтки — 4 шт.,
- Цукор — 80 г,
- Ванільний цукор — 15 г,
- Масло — 100 г для змащування, 80 г в тісто,
- Дріжджі — 40 г,
- Сіль — 1 ч. л,
- Родзинки — 100 г
Приготування крафінів
- Розмішайте молоко, дріжджі, цукор. Залиште на 15-хв.
- Збийте міксером яйця та жовтки.
- В борошно влийте суміш дріжджів, молока та цукру, додайте збиті яйця та розтоплене масло.
- Замісіть тісто, щоб воно не липло до рук. При потребі добавте ще борошну.
- Поставте в тепле місце на 1 годину.
- Розділіть тісто на три частини та зробіть крафіни.
Як це зробити? Кожну частину тоненько розкачайте, змастіть маслом і викладіть родзинки. Згорніть в рулет, розріжте вздовж. Кінці скрутіть равликом у вигляді башти.
- Викладіть у форми і дайте постояти до 1 год. Із зазначеної кількості інгредієнтів може вийти 3-4 крафіни, залежно від розміру.
- Випікайте при температурі 180 градусів 10 хв, зменьшіть температуру до 170 та випікайте ще 30 хв.
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