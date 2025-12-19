Готуємо на Різдво кутю з халвою за рецептом Лілії Цвіт

Кутя від Лілї Цвіт// фото: www.youtube.com/@lilija-tsvit

Кутя — це не просто головна страва різдвяного столу, а глибокий символ добробуту та єднання родини. Фірмовий рецепт від відомої кулінарної блогерки Лілії Цвіт став результатом багаторічних пошуків і вже встиг стати улюбленим для багатьох українських родин. Секрет його популярності полягає в тому, що класична основа тут гармонійно доповнена інгредієнтами, які зазвичай не зустрічаються в традиційних приписах. Додавання соняшникової халви робить текстуру приємно кремовою та ситною, а лимонна цедра та пряна кориця надають страві особливої свіжості та вишуканості. Така кутя виходить надзвичайно насиченою, перетворюючись із простої обрядової каші на справжній святковий десерт.

Інгредієнти для приготування

Для створення цієї особливої страви вам знадобляться такі компоненти для основи та заправки:

Пшениця шліфована — 150 г

Мак сухий — 150 г

Халва соняшникова — 200 г

Мед натуральний — 100 г

Сіль — дрібка для варіння пшениці

Для багатого наповнення підготуйте:

Горіхове асорті з фундука, мигдалю, кеш’ю та волоських горіхів — по 50 г кожного виду

Сухофрукти: курага — 100 г, журавлина — 100 г, родзинки світлі та темні — по 50 г

Пряні доповнення: цедра з половини лимона та половина чайної ложки меленої кориці

Покрокова інструкція приготування

Приготування страви варто почати заздалегідь із підготовки пшениці. Зерно необхідно ретельно промити та залити холодною водою на всю ніч. Завдяки тривалому замочуванню зернята добре набухають, що дозволяє їм швидко зваритися і стати м’якими. Ранком воду обов’язково зливають, замінюючи її на чисту.

Кашу варять на середньому вогні приблизно годину, додавши дрібку солі. У цей час важливо постійно помішувати пшеницю, адже вона легко пригорає, і за потреби потроху доливати воду. У цьому рецепті рекомендується залишати консистенцію злегка рідкою, щоб кутя не перетворилася на надто густу масу.

Особливого підходу вимагає підготовка маку. Його поміщають у каструлю з товстим дном, заливають водою і доводять до кипіння, після чого першу воду обов’язково проціджують через густе сито. Це допомагає позбутися зайвого бруду та можливої гіркоти. Потім мак знову заливають чистою водою у пропорції один до двох і варять 30–40 хвилин на невеликому вогні, поки він не стане м’яким, а рідина повністю не випарується. Охолоджений мак потрібно ретельно подрібнити за допомогою блендера, м’ясорубки або макітри до появи білого молочка.

Халву, яка надає страві приємної ситності та жирності, потрібно ретельно розім’яти виделкою і з’єднати з подрібненим маком ще до змішування з кашею.

Поки маса відпочиває, готують наповнювачі. Журавлину, курагу та кілька видів родзинок заливають окропом на кілька хвилин, проціджують, а потім змішують із меленою корицею та свіжою цедрою лимона. Саме цитрусова нотка робить смак страви яскравішим.

Усі види горіхів слід попередньо підсмажити на сухій сковорідці для посилення аромату, а потім подрібнити так, щоб у куті відчувалися досить грубі шматочки.

На фінальному етапі всі підготовлені інгредієнти з’єднують у великій мисці. До охолодженої пшеничної основи додають мак із халвою, пряні сухофрукти та хрусткі горіхи.

Останнім кроком страву заправляють натуральним домашнім медом. Якщо мед занадто густий, його можна злегка розтопити на водяній бані для легшого перемішування.

Перед подаванням на стіл дайте куті настоятися хоча б годину, щоб пшениця увібрала в себе всі аромати та смаки.