Готуємо ніжний полуничний чизкейк без випікання: ідеальний літній десерт

Полуничний чизкейк без випікання//@ПростоТаСмачно-ф8р

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З настанням спекотних літніх днів зовсім не хочеться вмикати духовку, але це не привід відмовлятися від вишуканих домашніх солодощів. Неймовірно ніжний полуничний чизкейк без випікання стане справжньою окрасою будь-якого столу та подарує прохолоду. Цей десерт гармонійно поєднує в собі легку вершкову начинку, хрустку основу з печива та яскравий шар соковитого полуничного желе зі свіжими ягодами. Процес приготування максимально простий, не потребує випікання та не завдасть зайвих клопотів навіть кулінарам-початківцям.

Список необхідних інгредієнтів

Для приготування десерту вам знадобиться роз’ємна форма діаметром 18 см та наступний набір продуктів, чітко розділений за кулінарними шарами:

Хрустка основа:

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Печиво — 300 г

Вершкове масло (розтоплене) — 100 г

Ніжний сирний шар:

Вершковий сир — 350 г

Вершки — 150 мл

Цукор — 100 г

Желатин — 15 г

Вода для желатину — 300 мл

Яскравий полуничний шар:

Свіжа полуниця — 350 г

Полуничне желе — 1 пачка (90 г)

Гаряча кип’ячена вода (не окріп) — 400 мл

Як приготувати десерт

Створення хрусткої текстурної основи

Приготування цього кулінарного шедевра починається з підготовки нижнього коржа, який триматиме весь десерт. Для цього звичайне пісочне печиво необхідно подрібнити у дрібну однорідну крихту за допомогою блендера. До отриманої сухої маси додають заздалегідь розтоплене вершкове масло і дуже добре перемішують усе разом.

Готову масляну крихту викладають у роз’ємну форму діаметром 18 см. Масу потрібно ретельно утрамбувати за допомогою склянки або ложки, щоб основа стала щільною та рівною, після чого форму ставлять у холодильник для первинного застигання.

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Приготування ніжної вершкової начинки

Поки основа охолоджується, приходить час для створення серця чизкейка — його повітряного сирного шару. Насамперед сухий желатин заливають чистою прохолодною водою і залишають на деякий час для набухання. У глибокій мисці з’єднують якісний вершковий сир, цукор та вершки, після чого ретельно збивають інгредієнти міксером до отримання однорідної, пишної та ніжної текстури.

Набухший желатин обережно підігрівають у мікрохвильовій печі до повного розчинення крупинок, старанно стежачи, щоб він ні в якому разі не закипів, і виливають у сирну масу. Суміш знову ретельно збивають до повної однорідності, виливають отриманий сирний шар поверх застиглої основи з печива та повертають форму в холодильник приблизно на 30 хвилин до легкого схоплювання.

Секрет ідеального полуничного декору

Фінальний етап додає десерту особливого літнього шарму, яскравого кольору та свіжості. Сухе полуничне желе повністю розчиняють у гарячій кип’яченій воді та залишають охолоджуватися за кімнатної температури. Свіжу полуницю ретельно миють, обсушують від зайвої вологи паперовими рушниками, нарізають акуратними половинками та красиво викладають поверх злегка застиглого сирного шару.

Далі застосовують важливу кулінарну хитрість, яка гарантує бездоганний зовнішній вигляд десерту. Ягоди обережно заливають невеликою кількістю охолодженого рідкого желе так, щоб воно лише злегка покрило полуницю, і ставлять форму в холодильник. Це необхідно для того, щоб легкі плоди зафіксувалися і не спливли на поверхню. Після повного застигання першого фіксуючого шару зверху обережно виливають решту полуничного желе і знову відправляють чізкейк у холодильник до остаточного застигання та повної стабілізації.

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