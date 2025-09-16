Яблучний пиріг з лимонною начинкою: рецепт, який став хітом

Інгредієнти для начинки

У великій мисці змішайте борошно, цукор, ванілін, сіль і розпушувач. Додайте холодне вершкове масло та розітріть його з борошном, щоб утворилася крихта.

Додайте яйця і молоко, спочатку перемішайте виделкою, а потім замісіть руками. Тісто має бути м’яким та еластичним.

Розділіть тісто на три частини. Одну частину покладіть до морозилки на 30 хвилин. Інші дві частини викладіть на дно форми діаметром 26 см, формуючи невисокі бортики. Поставте основу до холодильника, поки готується начинка.

Для начинки візьміть цедру з усіх лимонів. Очистьте їх від шкірки та кісточок, а м’якоть подрібніть у блендері. Перелийте суміш до каструлі.

Додайте до лимонної маси цукор, крохмаль і, за бажанням, куркуму для яскравішого кольору.

Натріть яблука на великій тертці.

Поставте каструлю на вогонь. Коли суміш закипить, варіть її ще 1–2 хвилини, постійно помішуючи.

Вилийте готову начинку на основу з тіста, рівномірно розподіліть.

Дістаньте охолоджену частину тіста з морозилки та натріть її на великій тертці, посипаючи пиріг зверху.

Випікайте пиріг у розігрітій до 180°C духовці протягом 35–40 хвилин.