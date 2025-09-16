- Дата публікації
Яблучний пиріг з лимонною начинкою: рецепт, який став хітом
Якщо у вас залежалися яблука і ви шукаєте ідеальний спосіб їх використати, спробуйте приготувати цей знаменитий пиріг. Його рецепт став вірусним в інтернеті, зібравши мільйони переглядів, і не дарма — поєднання соковитих яблук та цитрусової кислинки робить випічку надзвичайно смачною.
Рецепт яблучного пирога з лимонною начинкою
Інгредієнти для тіста
борошно — 320–350 г
вершкове масло — 150 г
яйця — 2 шт.
молоко — 50 г
цукор — 80 г
розпушувач — 1 ч. л.
ванілін — за смаком
сіль — щіпка
Інгредієнти для начинки
лимони — 2–3 шт. (сік і цедра)
яблука — 2 шт.
крохмаль — 30 г
цукор — 170 г
куркума — 1/3 ч. л. (для кольору)
цукрова пудра — для прикраси
Приготування яблучного пирога
У великій мисці змішайте борошно, цукор, ванілін, сіль і розпушувач. Додайте холодне вершкове масло та розітріть його з борошном, щоб утворилася крихта.
Додайте яйця і молоко, спочатку перемішайте виделкою, а потім замісіть руками. Тісто має бути м’яким та еластичним.
Розділіть тісто на три частини. Одну частину покладіть до морозилки на 30 хвилин. Інші дві частини викладіть на дно форми діаметром 26 см, формуючи невисокі бортики. Поставте основу до холодильника, поки готується начинка.
Для начинки візьміть цедру з усіх лимонів. Очистьте їх від шкірки та кісточок, а м’якоть подрібніть у блендері. Перелийте суміш до каструлі.
Додайте до лимонної маси цукор, крохмаль і, за бажанням, куркуму для яскравішого кольору.
Натріть яблука на великій тертці.
Поставте каструлю на вогонь. Коли суміш закипить, варіть її ще 1–2 хвилини, постійно помішуючи.
Вилийте готову начинку на основу з тіста, рівномірно розподіліть.
Дістаньте охолоджену частину тіста з морозилки та натріть її на великій тертці, посипаючи пиріг зверху.
Випікайте пиріг у розігрітій до 180°C духовці протягом 35–40 хвилин.
Готовому пирогу дайте охолонути, потім прикрасьте цукровою пудрою і наріжте скибочками. Смачного!