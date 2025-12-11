Яблучний пиріг на сковороді на сирній основі за 30 хвилин: такого ви точно не куштували

Яблучний пиріг з сиром

Часи, коли для смачного десерту потрібно було годинами стояти біля плити, давно минули. Сучасний ритм життя вимагає нових рішень — швидко, доступно та без складного обладнання. Саме таким є старовинний рецепт сирно-яблучного коржа, який готується на звичайній сковороді під кришкою. Цей спосіб ідеально підійде тим, хто не має духовки, або бажає зекономити час та електроенергію.

Уявіть собі ароматну домашню випічку з яблуками та сиром, для приготування якої знадобиться лише близько 30 хвилин. Цей рецепт є забутою спадщиною простої, але смачної кухні, що знову стає популярним завдяки своїй доступності та дивовижному, майже чарівному смаку.

Секрет неймовірної ніжності цієї випічки криється у гармонійному поєднанні двох головних інгредієнтів — сиру та яблук. Сир забезпечує соковитість і щільну, але водночас повітряну текстуру, тоді як яблука додають легку кислинку та вишуканий аромат. На відміну від сухого пісочного або важкого дріжджового тіста, ця основа виходить дуже ніжною та вологою, нагадуючи щось середнє між класичним сирником і пирогом.

Інгредієнти для сирно-яблучного коржа

Сир (творог) середньої жирності (9%) — 250–300 грамів

Яйця — 2 штуки

Цукор — 2 столові ложки

Борошно пшеничне (просіяне) — 120–130 грамів

Розпушувач — 1 чайна ложка

Сіль — дрібка

Яблука (середнього розміру) — 1–2 штуки

Олія для змащування сковороди

Покроковий процес приготування

Процес приготування є настільки простим, що з ним легко впорається навіть кулінар-початківець. Уся магія відбувається послідовно у глибокій мисці та на одній сковороді.

1. Підготовка сирної основи

Візьміть 250–300 грамів сиру. Його необхідно ретельно розім’яти звичайною виделкою, прагнучи максимально однорідної консистенції. Не використовуйте блендер, оскільки саме ручне подрібнення дозволяє зберегти необхідну, трохи зернисту структуру, що дасть соковитість готовому коржу.

2. З’єднуємо компоненти

В окремому посуді злегка збийте два яйця, додавши до них дві столові ложки цукру. Доводити до пишної піни цю суміш не потрібно — варто лише домогтися повного розчинення цукрових крупинок. Яєчну суміш влийте у підготовлений сир, додайте дрібку солі та ще раз добре перемішайте виделкою.

3. Замішування тіста

До сирної маси поступово додайте 120–130 грамів просіяного борошна і чайну ложку розпушувача. Тісто замішуйте до отримання густої, липкої маси. Саме така консистенція, що тягнеться за ложкою, є запорукою соковитості готового виробу.

4. Підготовка яблук

Поки тісто відпочиває, підготуйте одне-два середніх яблука. Їх потрібно нарізати тонкими часточками чи пластинами, обов’язково видаливши серцевину. Шкірку можна залишити, оскільки вона додасть готовому виробу кольору і допоможе зберегти форму часточок під час теплової обробки.

5. Томління на сковороді

Сковороду діаметром 22–24 сантиметри злегка змастіть олією. На неї акуратно викладіть усе тісто, розрівнюючи його вологою лопаткою або рукою. Зверху красиво розподіліть нарізані яблучні часточки, злегка втоплюючи їх у сирну основу.

Важливий етап — сковороду необхідно обов’язково накрити кришкою і поставити на вогонь трохи нижче середнього. Сильне нагрівання неприпустиме, оскільки нижня частина швидко підгорить, а середина залишиться сирою. Ідеальний режим — коли корж пропікається повільно, досягаючи готовності завдяки томлінню у власній парі. Цей етап триває приблизно 15 хвилин.

Корж необхідно акуратно перевернути за допомогою пласкої тарілки. Для цього сковороду накривають тарілкою, перевертають усю конструкцію, а потім обережно зсовують корж назад на сковороду, але вже іншою, нерум’яною стороною вниз. Перед цим дно сковороди слід знову злегка змастити олією. Другий етап займає приблизно 10 хвилин. Під кришкою на тому самому помірному вогні випічка набуде рум’янцю і остаточно пропечеться.

Готовий корж приємно вражає своєю незвичайною текстурою. Зовні він являє собою рум’яний диск із красивим візерунком із яблучних часточок, а всередині має ніжну, вологу, злегка шарувату структуру. Він не сухий, як більшість швидких пирогів, а соковитий і буквально тане в роті.