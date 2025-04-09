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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Десерти
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати самий простий манник без духовки за 9 хвилин

Рецепт низькокалорійного манника на сніданок за 9 хвилин, духовка не потрібна

Автор публікації
Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
29 хвилин
Харчова цінність на 100 г
280 ккал
Рецепт манника// фото: smachnenke.com.ua

Рецепт манника// фото: smachnenke.com.ua

Бажаєте отримати ніжний та апетитний манник, не витрачаючи багато часу та зусиль? Цей рецепт — саме те, що вам потрібно. Лише дев’ять хвилин у мікрохвильовій печі, і ваш смачний сніданок вже на столі.

Щоб приготувати цей манник знадобляться такі інгредієнти:

  • Манна крупа — 150 г

  • Кефір — 200 мл

  • Яйця — 2 штуки

  • Цукор — 100 г

  • Борошно — 120 г

  • Сіль — щіпка

  • Вершкове масло — 100 г

  • Розпушувач — 1 чайна ложка

  • Ванільний цукор — 1 пакетик

  • Сметана для крему — 250 г

  • Цукрова пудра для крему — 1-3 столові ложки (за смаком)

Як приготувати самий простий манник

  • У глибоку миску висипати 150 г манної крупи, залити 200 мл кефіру і перемішати. За бажанням залишити на кілька хвилин, щоб манка набрякла.

  • Додати 100 г цукру, 2 яйця, дрібку солі та 100 г розтопленого вершкового масла, ретельно перемішати.

  • Додати 120 г просіяного борошна, 1 ч. л. розпушувача і перемішати до однорідної консистенції. Тісто має бути гладким та без грудочок.

  • Форму для випікання, придатну для мікрохвильової печі, змастити олією. Вилити тісто, рівномірно розподілити.

  • Готувати в мікрохвильовці на потужності 800 Вт протягом 9 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона має залишитися сухою.

  • Вийняти з форми та дати трохи охолонути.

  • Для крему змішати 250 г сметани з 1-3 ст. л. цукрової пудри, добре перемішати.

  • Корж розрізати на дві частини або залишити цілим. Промазати сметанним кремом верх та боки. За бажанням можна полити шоколадною глазур’ю або згущеним молоком.

  • Прикрасити какао-порошком та мигдальними пелюстками. Розрізати на порційні шматочки, подавати з чаєм або кавою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
69
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