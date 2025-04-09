Як приготувати самий простий манник без духовки за 9 хвилин

Рецепт манника// фото: smachnenke.com.ua

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Бажаєте отримати ніжний та апетитний манник, не витрачаючи багато часу та зусиль? Цей рецепт — саме те, що вам потрібно. Лише дев’ять хвилин у мікрохвильовій печі, і ваш смачний сніданок вже на столі.

Щоб приготувати цей манник знадобляться такі інгредієнти:

Манна крупа — 150 г

Кефір — 200 мл

Яйця — 2 штуки

Цукор — 100 г

Борошно — 120 г

Сіль — щіпка

Вершкове масло — 100 г

Розпушувач — 1 чайна ложка

Ванільний цукор — 1 пакетик

Сметана для крему — 250 г

Цукрова пудра для крему — 1-3 столові ложки (за смаком)

Як приготувати самий простий манник

У глибоку миску висипати 150 г манної крупи, залити 200 мл кефіру і перемішати. За бажанням залишити на кілька хвилин, щоб манка набрякла.

Додати 100 г цукру, 2 яйця, дрібку солі та 100 г розтопленого вершкового масла, ретельно перемішати.

Додати 120 г просіяного борошна, 1 ч. л. розпушувача і перемішати до однорідної консистенції. Тісто має бути гладким та без грудочок.

Форму для випікання, придатну для мікрохвильової печі, змастити олією. Вилити тісто, рівномірно розподілити.

Готувати в мікрохвильовці на потужності 800 Вт протягом 9 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона має залишитися сухою.

Вийняти з форми та дати трохи охолонути.

Для крему змішати 250 г сметани з 1-3 ст. л. цукрової пудри, добре перемішати.

Корж розрізати на дві частини або залишити цілим. Промазати сметанним кремом верх та боки. За бажанням можна полити шоколадною глазур’ю або згущеним молоком.

Прикрасити какао-порошком та мигдальними пелюстками. Розрізати на порційні шматочки, подавати з чаєм або кавою.