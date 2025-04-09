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Як приготувати самий простий манник без духовки за 9 хвилин
Рецепт низькокалорійного манника на сніданок за 9 хвилин, духовка не потрібна
Бажаєте отримати ніжний та апетитний манник, не витрачаючи багато часу та зусиль? Цей рецепт — саме те, що вам потрібно. Лише дев’ять хвилин у мікрохвильовій печі, і ваш смачний сніданок вже на столі.
Щоб приготувати цей манник знадобляться такі інгредієнти:
Манна крупа — 150 г
Кефір — 200 мл
Яйця — 2 штуки
Цукор — 100 г
Борошно — 120 г
Сіль — щіпка
Вершкове масло — 100 г
Розпушувач — 1 чайна ложка
Ванільний цукор — 1 пакетик
Сметана для крему — 250 г
Цукрова пудра для крему — 1-3 столові ложки (за смаком)
Як приготувати самий простий манник
У глибоку миску висипати 150 г манної крупи, залити 200 мл кефіру і перемішати. За бажанням залишити на кілька хвилин, щоб манка набрякла.
Додати 100 г цукру, 2 яйця, дрібку солі та 100 г розтопленого вершкового масла, ретельно перемішати.
Додати 120 г просіяного борошна, 1 ч. л. розпушувача і перемішати до однорідної консистенції. Тісто має бути гладким та без грудочок.
Форму для випікання, придатну для мікрохвильової печі, змастити олією. Вилити тісто, рівномірно розподілити.
Готувати в мікрохвильовці на потужності 800 Вт протягом 9 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона має залишитися сухою.
Вийняти з форми та дати трохи охолонути.
Для крему змішати 250 г сметани з 1-3 ст. л. цукрової пудри, добре перемішати.
Корж розрізати на дві частини або залишити цілим. Промазати сметанним кремом верх та боки. За бажанням можна полити шоколадною глазур’ю або згущеним молоком.
Прикрасити какао-порошком та мигдальними пелюстками. Розрізати на порційні шматочки, подавати з чаєм або кавою.