Як зробити простий, смачний крем для торта

Ідеальний крем для торта

Смак торта багато в чому залежить від крему, адже саме він об’єднує всі компоненти в єдину гармонійну композицію, додає вологості та створює той самий фінальний акцент.

Пропонуємо рецепт простого крему, який ідеально підходить для більшості видів випічки, в охолодженому вигляді його смак якимось чином нагадує морозиво пломбір.

Інгредієнти для приготування ідеального крему

Для приготування вам знадобляться:

сметана 20% — 500 г.;

масло вершкове — 220 г.;

яйця — 2 шт.;

цукор — 180 г.;

крохмаль кукурудзяний — 3 ст. л.;

ванілін — 1 пакет.

Як приготувати крем

Процес створення цієї ніжної маси починається з підготовки заварної основи. У металевій мисці необхідно ретельно розтерти яйця з цукром, крохмалем і ваніліном до зникнення грудочок.

Після цього до суміші додають сметану та перемішують усе до повної однорідності.

Щоб досягти ідеальної текстури, миску ставлять на водяну баню. Масу потрібно безперервно помішувати, нагріваючи її до того моменту, поки вона не стане помітно густою.

Щойно основа загусне, її знімають з вогню і залишають до повного охолодження. Якщо потрібно прискорити цей етап, миску можна помістити в ємність із холодною водою, продовжуючи помішування.

Наступний етап — робота з вершковим маслом, яке обов’язково має бути розм’якшеним. Масло збивають міксером на високій швидкості протягом півтори або двох хвилин до появи пишності.

Далі до масляної маси починають порційно вводити вже остиглий сметанний крем, щоразу збиваючи суміш на середній швидкості. На завершення весь крем збивають ще одну хвилину, щоб він став максимально стабільним і гладким.

Такий крем не лише покращує смак домашніх тортів, а й чудово тримає форму, що дозволяє використовувати його для найскладніших кондитерських задумів. Завдяки використанню кукурудзяного крохмалю структура виходить шовковистою, без жодного натяку на зернистість, перетворюючи звичайне чаювання на справжнє свято.