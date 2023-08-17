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Італійські яблучні оладки: знаменитий рецепт

Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
149 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1404
Час на прочитання
2 хв
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Італійські яблучні оладки: знаменитий рецепт

Італійські яблучні оладки / Фото: Credits

Цей італійський варіант яблучних оладок, приготований із цілих яблучних кілець, є традиційними ласощами на півночі Італії в районі озера Комо.

Інгредієнти

сухі дріжджі
1 ст. л.
тепла вода
350 мл
борошно
125 г
цукор
1 ст. л.
сіль
щіпка
яєчний жовток
1 шт.
олія
500 мл
яблука
3 шт.
грапа
ч. л.
цукрова пудра для посипання
  1. Нагрійте воду. Вона повинна бути теплою на дотик, але не гарячою. Це дуже важливо, оскільки дуже гаряча вода може вбити дріжджі.
  2. У мисці середнього розміру розчиніть сухі дріжджі у теплій воді. Акуратно перемішайте та залиште на кілька хвилин. Це дозволяє їм активуватися і стати пінистими, що зробить оладки легкими та пухнастими.
  3. У дріжджову суміш додайте універсальне борошно, цукор і дрібку солі.
  4. Додайте яєчний жовток.
  5. Додайте грапу.
  6. Змішуйте ці інгредієнти, доки у вас не вийде однорідне тісто. Стежте за тим, щоб не було грудочок.
  7. Накрийте миску чистою тканиною та залиште тісто на 15-20 хвилин.
  8. Поки тісто підходить, очистіть яблука та видаліть серцевини. Наріжте їх рівними тонкими кільцями.
  9. У сковороду налийте олію. Переконайтеся, що вона досить глибока, щоб оладки могли плавати, не торкаючись дна.
  10. Нагрійте олію на середньому вогні. Щоб перевірити, чи готова вона, киньте невелику кількість тіста в олію. Якщо воно шипить і одразу спливає на поверхню, олія має правильну температуру.
  11. Зануріть яблучні кільця в тісто, переконавшись, що вони рівномірно покриті з обох боків.
  12. Акуратно помістіть кільця яблук із глазур'ю у гарячу олію.
  13. Обсмажуйте кожен бік по кілька хвилин, поки він не набуде золотисто-коричневого кольору.
  14. Викладіть оладки на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб вони увібрали зайву олію.
  15. Поки оладки ще теплі, посипте їх цукровою пудрою або обваляйте в ній.
  16. Подавайте оладки одразу ж, поки вони ще теплі.

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Дата публікації
Перегляди
1404
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