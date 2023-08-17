Італійські яблучні оладки: знаменитий рецепт

Цей італійський варіант яблучних оладок, приготований із цілих яблучних кілець, є традиційними ласощами на півночі Італії в районі озера Комо.
Інгредієнти
- сухі дріжджі
- 1 ст. л.
- тепла вода
- 350 мл
- борошно
- 125 г
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- щіпка
- яєчний жовток
- 1 шт.
- олія
- 500 мл
- яблука
- 3 шт.
- грапа
- ч. л.
- цукрова пудра для посипання
- Нагрійте воду. Вона повинна бути теплою на дотик, але не гарячою. Це дуже важливо, оскільки дуже гаряча вода може вбити дріжджі.
- У мисці середнього розміру розчиніть сухі дріжджі у теплій воді. Акуратно перемішайте та залиште на кілька хвилин. Це дозволяє їм активуватися і стати пінистими, що зробить оладки легкими та пухнастими.
- У дріжджову суміш додайте універсальне борошно, цукор і дрібку солі.
- Додайте яєчний жовток.
- Додайте грапу.
- Змішуйте ці інгредієнти, доки у вас не вийде однорідне тісто. Стежте за тим, щоб не було грудочок.
- Накрийте миску чистою тканиною та залиште тісто на 15-20 хвилин.
- Поки тісто підходить, очистіть яблука та видаліть серцевини. Наріжте їх рівними тонкими кільцями.
- У сковороду налийте олію. Переконайтеся, що вона досить глибока, щоб оладки могли плавати, не торкаючись дна.
- Нагрійте олію на середньому вогні. Щоб перевірити, чи готова вона, киньте невелику кількість тіста в олію. Якщо воно шипить і одразу спливає на поверхню, олія має правильну температуру.
- Зануріть яблучні кільця в тісто, переконавшись, що вони рівномірно покриті з обох боків.
- Акуратно помістіть кільця яблук із глазур'ю у гарячу олію.
- Обсмажуйте кожен бік по кілька хвилин, поки він не набуде золотисто-коричневого кольору.
- Викладіть оладки на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб вони увібрали зайву олію.
- Поки оладки ще теплі, посипте їх цукровою пудрою або обваляйте в ній.
- Подавайте оладки одразу ж, поки вони ще теплі.