Карамельно-яблучний тірамісу: ідеальний десерт на холодну пору

Це неймовірний десерт, який поєднує в собі яблуко, корицю, карамель і вершки.
Якщо ви любите яблука, то обов'язково повинні спробувати його приготувати. Рецептом поділилася на своїй сторінці в Facebook користувачка під ніком "The Salty Cooker".
Інгредієнти
- яблуко
- 3 шт.
- яблучний сік
- 2 склянки
- цукор
- 2/2 склянки
- кориця
- 1 ч. ложка
- суміш різдвяних спецій
- 1 ч. ложка
- ванільний екстракт
- 1 ч. ложка
- вершкове масло
- 1 ст. ложка
- сир маскарпоне
- 450 г
- яєчний жовток
- 8 шт.
- вершки 33%
- 450 г
- вода
- 1/2 склянки
- яблуко для основи
- 1 склянка
- збиті вершки
- 240 г
- печиво савоярді
- 400 г
- карамельний сироп
- 1/2 склянки
- пекан (горіх)
- 1/2 склянки
Процес приготування:
- На середній вогонь поставте каструлю з нарізаними кубиками яблуками. Додайте до них вершкове масло, корицю, суміш різдвяних спецій. Перемішайте. Влийте 1 склянку яблучного соку, додайте ваніль та цукор (1/2 склянки). Ще раз перемішайте. Варіть 20 хвилин, поки яблука не розм'якнуть, зніміть з вогню і дайте повністю охолонути.
- Збийте в чаші міксера жовтки з цукром (1 склянка) на високій швидкості 5 хвилин. Маса повинна стати пишною і блідо-жовтою. В іншій глибокій мисці змішайте сир маскарпоне з вершками до однорідності. Додайте туди жовтки і відварені яблука. Перемішайте.
- В окремій неглибокій мисці змішайте яблучний сік (1 склянку) з водою. Кожну паличку печива савоярді занурте у суміш на кілька секунд. Дно застеленої форми вистеліть печивом. Це ваш перший шар. Половину яблучної суміші розподіліть по шару савоярді. Потім ще половину вершкової суміші. Повторіть всю процедуру.
- Накрийте десерт кришкою і поставте до холодильника на 6 годин, але краще на ніч. Після охолодження можна прикрасити збитими вершками, полити карамельним соусом і присипати горіхами.
Смачного!