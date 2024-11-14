Карамельно-яблучний тірамісу: ідеальний десерт на холодну пору

Це неймовірний десерт, який поєднує в собі яблуко, корицю, карамель і вершки.

Якщо ви любите яблука, то обов'язково повинні спробувати його приготувати. Рецептом поділилася на своїй сторінці в Facebook користувачка під ніком "The Salty Cooker".

Інгредієнти яблуко 3 шт. яблучний сік 2 склянки цукор 2/2 склянки кориця 1 ч. ложка суміш різдвяних спецій 1 ч. ложка ванільний екстракт 1 ч. ложка вершкове масло 1 ст. ложка сир маскарпоне 450 г яєчний жовток 8 шт. вершки 33% 450 г вода 1/2 склянки яблуко для основи 1 склянка збиті вершки 240 г печиво савоярді 400 г карамельний сироп 1/2 склянки пекан (горіх) 1/2 склянки

Процес приготування:

На середній вогонь поставте каструлю з нарізаними кубиками яблуками. Додайте до них вершкове масло, корицю, суміш різдвяних спецій. Перемішайте. Влийте 1 склянку яблучного соку, додайте ваніль та цукор (1/2 склянки). Ще раз перемішайте. Варіть 20 хвилин, поки яблука не розм'якнуть, зніміть з вогню і дайте повністю охолонути. Збийте в чаші міксера жовтки з цукром (1 склянка) на високій швидкості 5 хвилин. Маса повинна стати пишною і блідо-жовтою. В іншій глибокій мисці змішайте сир маскарпоне з вершками до однорідності. Додайте туди жовтки і відварені яблука. Перемішайте. В окремій неглибокій мисці змішайте яблучний сік (1 склянку) з водою. Кожну паличку печива савоярді занурте у суміш на кілька секунд. Дно застеленої форми вистеліть печивом. Це ваш перший шар. Половину яблучної суміші розподіліть по шару савоярді. Потім ще половину вершкової суміші. Повторіть всю процедуру. Накрийте десерт кришкою і поставте до холодильника на 6 годин, але краще на ніч. Після охолодження можна прикрасити збитими вершками, полити карамельним соусом і присипати горіхами.

Смачного!