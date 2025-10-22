Київський торт у домашніх умовах: рецепт легендарного символу столиці від Євгена Клопотенка

Рецептом поділився на своєму сайті відомий кухар Євген Клопотенко. У традиційному рецепті київського торта використовують горіхи кеш’ю, але він вирішив надати класичному смаку нової нотки, замінивши їх ароматними лісовими горіхами.

Процес приготування:

Розігрійте духовку до 120 °C. До сухої та чистої чаші комбайна або миски покладіть 4 білки — важливо, щоб посуд був абсолютно сухим і без жирних слідів, інакше білки не зб’ються. Збивайте їх віничком комбайна або міксером на високій швидкості. Через 5 хвилин поступово додавайте 100 г цукрової пудри невеликими порціями. Білки мають збільшитися в об’ємі приблизно вдвічі та утворити стійкі піки.

На сухій пательні обсмажте 150 г лісових горіхів близько 5 хвилин, очистьте від лушпиння та подрібніть у крихту блендером, ножем або скалкою. 100 г горіхів додайте до збитих білків разом із 50 г цукру та 20 г борошна. Решту 50 г залиште для прикрашання. Обережно перемішайте лопаткою, щоб не порушити структуру білків — довго працювати не потрібно.

Застеліть деко пергаментом і сформуйте два білкові коржі або використайте роз’ємні форми для однакового розміру. За бажанням відсадіть трохи безе у вигляді маленьких квіточок для декору. Випікайте в духовці 2–2,5 години в режимі верхнього та нижнього нагрівання без конвекції. Готові коржі остудіть до кімнатної температури та акуратно відділіть від пергаменту. Для стабільності залиште їх щонайменше на 3 години, а краще — на ніч.

У сотейнику змішайте 100 мл молока, 2 яйця, 100 г цукру і 10 г ванільного цукру. Доведіть до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи віничком, і варіть 4–5 хвилин, щоб цукор повністю розчинився. Зніміть суміш з вогню і дайте охолонути.

200 г масла кімнатної температури наріжте шматочками та збийте в комбайні або міксером до кремоподібної однорідної маси. Потроху додавайте остиглу молочно-яєчну суміш, збиваючи після кожної порції. Готовий крем має бути гладким і блискучим.

В окремій піалі розчиніть 1 ст. л. какао в 3 ст. л. молока. Половину крему перекладіть до іншої посудини, а до залишку додайте какао-молоко та злегка збийте для шоколадної версії.

Нижній корж викладіть на тарілку та рівномірно змастіть світлим ванільним кремом. За бажанням залиште трохи крему для прикрашання торта зверху. Потім накрийте другим коржем, продовжуючи чергувати крем і коржі за смаком.