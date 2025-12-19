Торт «Шахтарський"// фото: https://harch.tech/

Торт «Шахтарський» — це не просто десерт, а справжній гастрономічний символ Луганщини, який десятиліттями був візитною карткою регіону. Протягом багатьох років він вважався найкращим подарунком за Луганщини: його везли з відряджень до Києва, купували до професійних свят та з гордістю передавали родичам в інші міста. Цей культовий смаколик уособлював міць та багатство шахтарського краю, поєднуючи в собі лаконічність форми та розкіш змісту.

Історія створення: від цукерки до легенди

Рецепт цього торта народився у шістдесятих роках минулого століття завдяки майстерності працівників луганської кондитерської фабрики. Проте шлях до масового споживача виявився непростим.

Як згадують місцеві жителі, рецептуру успішно схвалили на місцевому рівні, але довгий час не могли зареєструвати офіційно через відсутність відповідного державного стандарту. Проблема полягала в тому, що виріб без тіста та крему не вписувався у тогочасні нормативи для тортів. Лише після втручання високопосадовців було знайдено компроміс: «Шахтарський» зареєстрували як «велику шоколадну цукерку», що нарешті відкрило шлях до масового виробництва.

Свою назву десерт отримав через зовнішню схожість із головним багатством регіону — вугіллям. Глибокий колір темного шоколаду та нерівна, рельєфна поверхня створювали пряму асоціацію з антрацитом. Існує також легенда про перший іменний торт, виготовлений для артиста Леоніда Утьосова. Торт був прикрашений рядками з пісні артиста, виконаними з шоколаду.

Секрет довговічності та смаку десерту

Головною особливістю «шахтарського» була його виняткова стійкість до зберігання. Оскільки в складі зовсім не було тіста чи молочних начинок, десерт залишався свіжим упродовж кількох місяців.

Хоча оригінальне виробництво в окупованому луганську припинилося у 2014 році, сьогодні знайти у продажу той самий автентичний торт, знайомий багатьом з дитинства, вже неможлив, рецепт отримав друге життя завдяки кулінарам та українським господиням.

Торт «Шахтарський"// фото: https://www.instagram.com/kanapka.bar

Рецепт торта «Шахтарський»

Інгредієнти

Щоб відтворити цей шедевр вам знадобляться:

Чорний шоколад (вміст какао не менше вісімдесяти відсотків) — 300 г;

Горіхове асорті (смажений кеш’ю та фундук) — 300 г;

Цукор для карамелізації — 2 ст. л.

Покрокове приготування торта