Лише декілька інгредієнтів — і швидкий пиріг готовий: змішайте яблука та моркву

Яблука та морква — ідеально поєднуються і чудово смакують разом. Пропонуємо приготувати смачний та ароматний морквяний пиріг з яблуками.
Морквяно-яблучний пиріг поєднує в собі солодкий смак яблук та ніжну текстуру моркви. В літній період такий десерт стане чудовою альтернативою традиційній фруктовій випічці.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 2 склянки
- сода
- 1/2 чайної ложки
- сіль
- 1/2 чайної ложки
- порошок для випікання
- 1 чайна ложка
- цукор
- 1 склянка
- олія
- 1/2 склянки
- яйця
- 2 шт.
- яблука середні
- 2 шт.
- морква середня (натерта)
- 2 шт.
- кориця
- 1 чайна ложка
- ванільний екстракт (за бажанням)
- 1/2 чайної ложки
Спосіб приготування:
- Духовку попередньо розігрійте до 180 градусів.
- Поєднайте у великій глибокій мисці сіль, борошно, соду та порошок для випікання.
- Збийте в іншій мисці яйця з цукром до однорідності. Додайте олію та ретельно перемішайте.
- Акуратно влийте рідку частину тіста до сухих інгредієнтів, повільно змішуючи.
- Розкатайте тісто і розмістіть його на дні форми. Можна залишити невелику частину для декорування.
- Приготуйте начинку: у мисці змішайте мілко натерту моркву, цукор, нарізані скибочками яблука, дрібку солі, корицю, ванільний екстракт.
- Всю начинку рівномірно розподіліть по тісту.
- З залишків тіста можете зробити різні декоративні елементи.
- Випікати 40-45 хвилин (верх повинен стати золотистим.
- Перед подаванням потрібно охолодити.