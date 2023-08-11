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Лише декілька інгредієнтів — і швидкий пиріг готовий: змішайте яблука та моркву

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
290 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
374
Час на прочитання
1 хв
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Лише декілька інгредієнтів — і швидкий пиріг готовий: змішайте яблука та моркву

Морквяно-яблучний пиріг: рецепт / Фото: Pexels

Яблука та морква — ідеально поєднуються і чудово смакують разом. Пропонуємо приготувати смачний та ароматний морквяний пиріг з яблуками.

Морквяно-яблучний пиріг поєднує в собі солодкий смак яблук та ніжну текстуру моркви. В літній період такий десерт стане чудовою альтернативою традиційній фруктовій випічці.

Інгредієнти

пшеничне борошно
2 склянки
сода
1/2 чайної ложки
сіль
1/2 чайної ложки
порошок для випікання
1 чайна ложка
цукор
1 склянка
олія
1/2 склянки
яйця
2 шт.
яблука середні
2 шт.
морква середня (натерта)
2 шт.
кориця
1 чайна ложка
ванільний екстракт (за бажанням)
1/2 чайної ложки

Спосіб приготування:

  1. Духовку попередньо розігрійте до 180 градусів.
  2. Поєднайте у великій глибокій мисці сіль, борошно, соду та порошок для випікання.
  3. Збийте в іншій мисці яйця з цукром до однорідності. Додайте олію та ретельно перемішайте.
  4. Акуратно влийте рідку частину тіста до сухих інгредієнтів, повільно змішуючи.
  5. Розкатайте тісто і розмістіть його на дні форми. Можна залишити невелику частину для декорування.
  6. Приготуйте начинку: у мисці змішайте мілко натерту моркву, цукор, нарізані скибочками яблука, дрібку солі, корицю, ванільний екстракт.
  7. Всю начинку рівномірно розподіліть по тісту.
  8. З залишків тіста можете зробити різні декоративні елементи.
  9. Випікати 40-45 хвилин (верх повинен стати золотистим.
  10. Перед подаванням потрібно охолодити.

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Дата публікації
Перегляди
374
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