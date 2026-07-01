Літній десерт без випікання

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У літню спеку коли хочеться солоденького важкі торти з жирним кремом точно не підходять. У такі дні ідеально рятує холодний, легкий десерт із приємною кислинкою, для якого навіть не потрібно вмикати духовку. Він збирається прямо у склянках із крихти печива, ніжних вершків, лимонного крему та свіжих ягід. Виглядає таке частування дуже ефектно, хоча готується зовсім просто.

Що знадобиться (на 4 порції): інгредієнти

Для хрусткої основи:

Пісочне печиво — 140 г

Вершкове масло — 40 г

Сіль — маленька дрібка

Для лимонного крему:

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Лимонний сік — 70 мл

Цедра з 1 лимона

Цукор — 80 г

Куряче яйце — 1 шт.

Яєчний жовток — 1 шт.

Вершкове масло — 50 г

Для вершкового шару:

Сир маскарпоне або крем-сир — 250 г

Густий грецький йогурт — 150 г

Цукрова пудра — 1–2 ст. л.

Ваніль — за бажанням

Для прикрашання:

Свіжі ягоди (полуниця, малина, лохина або смородина)

Листочки м’яти та трохи лимонної цедри

Покрокове приготування

Варимо лимонний крем. У невелику каструлю розбийте яйце, додайте жовток, цукор, лимонний сік та цедру. Поставте на слабкий вогонь і постійно помішуйте віничком. За кілька хвилин маса почне густіти. Щойно крем стане схожим на заварний, зніміть його з плити, додайте вершкове масло і добре перемішайте до гладкості. Перекладіть крем у миску, накрийте харчовою плівкою «в контакт» (щоб вона торкалася поверхні) і поставте охолоджуватися. Робимо основу з печива. Подрібніть печиво у блендері або качалкою в пакеті. Змішайте отриману крихту з розтопленим вершковим маслом і дрібкою солі — вона потрібна для того, щоб підкреслити солодкий смак. Готуємо вершковий шар. У глибокій мисці з’єднайте маскарпоне, грецький йогурт і цукрову пудру. Обережно перемішайте все віничком або лопаткою до однорідності. Довго збивати не треба, щоб крем не став занадто рідким.

Збираємо десерт. На дно прозорих склянок викладіть крихту з печива і злегка притисніть ложкою, але не утрамбовуйте занадто сильно. Наступним шаром викладіть білий вершковий крем, а зверху — яскравий лимонний. Якщо у вас високі склянки, шари можна повторити ще раз.

Поставте готовий десерт у холодильник щонайменше на годину. Перед самою подачею прикрасьте склянки свіжими ягодами, дрібкою цедри та м’ятою.

Корисні поради

Лимонний крем має залишатися з кислинкою. Якщо зробити його просто солодким, десерт втратить свою літню свіжість.

Йогурт обов’язково має бути густим, інакше шари просто перемішаються і розпливуться. За бажанням грецький йогурт можна замінити жирною сметаною, а маскарпоне — звичайним сирним крем-сиром.

Якщо хочете зробити смак цікавішим, додайте до крихти печива трохи мелених фісташок або мигдалю.

Ягоди найкраще викладати на десерт перед самою подачею на стіл. Так вони залишаться гарними і не пустять зайвий сік.

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