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Лимонно-вершковий десерт із печивом та ягодами без випікання — те, що потрібно у спеку
Готуємо легкий літній десерт із лимонним кремом
У літню спеку коли хочеться солоденького важкі торти з жирним кремом точно не підходять. У такі дні ідеально рятує холодний, легкий десерт із приємною кислинкою, для якого навіть не потрібно вмикати духовку. Він збирається прямо у склянках із крихти печива, ніжних вершків, лимонного крему та свіжих ягід. Виглядає таке частування дуже ефектно, хоча готується зовсім просто.
Що знадобиться (на 4 порції): інгредієнти
Для хрусткої основи:
Пісочне печиво — 140 г
Вершкове масло — 40 г
Сіль — маленька дрібка
Для лимонного крему:
Лимонний сік — 70 мл
Цедра з 1 лимона
Цукор — 80 г
Куряче яйце — 1 шт.
Яєчний жовток — 1 шт.
Вершкове масло — 50 г
Для вершкового шару:
Сир маскарпоне або крем-сир — 250 г
Густий грецький йогурт — 150 г
Цукрова пудра — 1–2 ст. л.
Ваніль — за бажанням
Для прикрашання:
Свіжі ягоди (полуниця, малина, лохина або смородина)
Листочки м’яти та трохи лимонної цедри
Покрокове приготування
Варимо лимонний крем. У невелику каструлю розбийте яйце, додайте жовток, цукор, лимонний сік та цедру. Поставте на слабкий вогонь і постійно помішуйте віничком. За кілька хвилин маса почне густіти. Щойно крем стане схожим на заварний, зніміть його з плити, додайте вершкове масло і добре перемішайте до гладкості. Перекладіть крем у миску, накрийте харчовою плівкою «в контакт» (щоб вона торкалася поверхні) і поставте охолоджуватися.
Робимо основу з печива. Подрібніть печиво у блендері або качалкою в пакеті. Змішайте отриману крихту з розтопленим вершковим маслом і дрібкою солі — вона потрібна для того, щоб підкреслити солодкий смак.
Готуємо вершковий шар. У глибокій мисці з’єднайте маскарпоне, грецький йогурт і цукрову пудру. Обережно перемішайте все віничком або лопаткою до однорідності. Довго збивати не треба, щоб крем не став занадто рідким.
Збираємо десерт. На дно прозорих склянок викладіть крихту з печива і злегка притисніть ложкою, але не утрамбовуйте занадто сильно. Наступним шаром викладіть білий вершковий крем, а зверху — яскравий лимонний. Якщо у вас високі склянки, шари можна повторити ще раз.
Поставте готовий десерт у холодильник щонайменше на годину. Перед самою подачею прикрасьте склянки свіжими ягодами, дрібкою цедри та м’ятою.
Корисні поради
Лимонний крем має залишатися з кислинкою. Якщо зробити його просто солодким, десерт втратить свою літню свіжість.
Йогурт обов’язково має бути густим, інакше шари просто перемішаються і розпливуться. За бажанням грецький йогурт можна замінити жирною сметаною, а маскарпоне — звичайним сирним крем-сиром.
Якщо хочете зробити смак цікавішим, додайте до крихти печива трохи мелених фісташок або мигдалю.
Ягоди найкраще викладати на десерт перед самою подачею на стіл. Так вони залишаться гарними і не пустять зайвий сік.