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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Десерти
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
2 хв

Лимонно-вершковий десерт із печивом та ягодами без випікання — те, що потрібно у спеку

Готуємо легкий літній десерт із лимонним кремом

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
310 ккал
Коментарі
Літній десерт без випікання

Літній десерт без випікання

У літню спеку коли хочеться солоденького важкі торти з жирним кремом точно не підходять. У такі дні ідеально рятує холодний, легкий десерт із приємною кислинкою, для якого навіть не потрібно вмикати духовку. Він збирається прямо у склянках із крихти печива, ніжних вершків, лимонного крему та свіжих ягід. Виглядає таке частування дуже ефектно, хоча готується зовсім просто.

Що знадобиться (на 4 порції): інгредієнти

Для хрусткої основи:

  • Пісочне печиво — 140 г

  • Вершкове масло — 40 г

  • Сіль — маленька дрібка

Для лимонного крему:

  • Лимонний сік — 70 мл

  • Цедра з 1 лимона

  • Цукор — 80 г

  • Куряче яйце — 1 шт.

  • Яєчний жовток — 1 шт.

  • Вершкове масло — 50 г

Для вершкового шару:

  • Сир маскарпоне або крем-сир — 250 г

  • Густий грецький йогурт — 150 г

  • Цукрова пудра — 1–2 ст. л.

  • Ваніль — за бажанням

Для прикрашання:

  • Свіжі ягоди (полуниця, малина, лохина або смородина)

  • Листочки м’яти та трохи лимонної цедри

Покрокове приготування

  1. Варимо лимонний крем. У невелику каструлю розбийте яйце, додайте жовток, цукор, лимонний сік та цедру. Поставте на слабкий вогонь і постійно помішуйте віничком. За кілька хвилин маса почне густіти. Щойно крем стане схожим на заварний, зніміть його з плити, додайте вершкове масло і добре перемішайте до гладкості. Перекладіть крем у миску, накрийте харчовою плівкою «в контакт» (щоб вона торкалася поверхні) і поставте охолоджуватися.

  2. Робимо основу з печива. Подрібніть печиво у блендері або качалкою в пакеті. Змішайте отриману крихту з розтопленим вершковим маслом і дрібкою солі — вона потрібна для того, щоб підкреслити солодкий смак.

  3. Готуємо вершковий шар. У глибокій мисці з’єднайте маскарпоне, грецький йогурт і цукрову пудру. Обережно перемішайте все віничком або лопаткою до однорідності. Довго збивати не треба, щоб крем не став занадто рідким.

  1. Збираємо десерт. На дно прозорих склянок викладіть крихту з печива і злегка притисніть ложкою, але не утрамбовуйте занадто сильно. Наступним шаром викладіть білий вершковий крем, а зверху — яскравий лимонний. Якщо у вас високі склянки, шари можна повторити ще раз.

Поставте готовий десерт у холодильник щонайменше на годину. Перед самою подачею прикрасьте склянки свіжими ягодами, дрібкою цедри та м’ятою.

Корисні поради

  • Лимонний крем має залишатися з кислинкою. Якщо зробити його просто солодким, десерт втратить свою літню свіжість.

  • Йогурт обов’язково має бути густим, інакше шари просто перемішаються і розпливуться. За бажанням грецький йогурт можна замінити жирною сметаною, а маскарпоне — звичайним сирним крем-сиром.

  • Якщо хочете зробити смак цікавішим, додайте до крихти печива трохи мелених фісташок або мигдалю.

  • Ягоди найкраще викладати на десерт перед самою подачею на стіл. Так вони залишаться гарними і не пустять зайвий сік.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
48
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