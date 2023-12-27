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Мандариновий рулет без випічки: простий рецепт смачного рецепту

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
108 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
730
Час на прочитання
1 хв
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Мандариновий рулет без випічки: простий рецепт смачного рецепту

Рулет мандариновий без випічки / Фото: Credits

Для мандаринового рулету вам знадобиться блендер. Він дуже гарний у розрізі, тому що в начинці використовуватимемо цілі мандарини. Рулет готується із подрібненого печива з додаванням какао, бананів. Начинка — очищений мандарин, а крем — сир із медом.

Інгредієнти

печиво
300 г
банани
3 шт.
какао-порошок
1,5 ст. л.
сир м'який
300 г
мед
2 ст. л.
мандарини
6 шт.
цукрова пудра
  1. У печиво додайте какао і подрібніть у блендері. До печива додайте банани, перебиті блендером. Перемішайте в однорідну пластичну масу.
  2. Сир із медом перебийте блендером.
  3. Робочу поверхню вистелить харчовою плівкою. Розкатайте на плівці печиво з бананом у прямокутник рівним шаром, нанесіть сирну масу з медом, залишаючи від краю бортика один сантиметр.
  4. На край викладіть у ряд очищені цілі мандарини.
  5. За допомогою плівки скрутіть щільний рулет.
  6. Відправте його в холодильник мінімум на дві години.
  7. Посипте цукровою пудрою або кремом, що залишився, і прикрасьте часточками мандаринів.

Поради:

Печиво купуйте будь-яке.

Сир можна також використовувати маскарпоне або філадельфію.

Якщо ви не бажаєте, щоб рулет був шоколадним, какао можете не додавати.

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Дата публікації
Перегляди
730
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