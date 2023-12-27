Мандариновий рулет без випічки: простий рецепт смачного рецепту

Для мандаринового рулету вам знадобиться блендер. Він дуже гарний у розрізі, тому що в начинці використовуватимемо цілі мандарини. Рулет готується із подрібненого печива з додаванням какао, бананів. Начинка — очищений мандарин, а крем — сир із медом.
Інгредієнти
- печиво
- 300 г
- банани
- 3 шт.
- какао-порошок
- 1,5 ст. л.
- сир м'який
- 300 г
- мед
- 2 ст. л.
- мандарини
- 6 шт.
- цукрова пудра
- У печиво додайте какао і подрібніть у блендері. До печива додайте банани, перебиті блендером. Перемішайте в однорідну пластичну масу.
- Сир із медом перебийте блендером.
- Робочу поверхню вистелить харчовою плівкою. Розкатайте на плівці печиво з бананом у прямокутник рівним шаром, нанесіть сирну масу з медом, залишаючи від краю бортика один сантиметр.
- На край викладіть у ряд очищені цілі мандарини.
- За допомогою плівки скрутіть щільний рулет.
- Відправте його в холодильник мінімум на дві години.
- Посипте цукровою пудрою або кремом, що залишився, і прикрасьте часточками мандаринів.
Поради:
Печиво купуйте будь-яке.
Сир можна також використовувати маскарпоне або філадельфію.
Якщо ви не бажаєте, щоб рулет був шоколадним, какао можете не додавати.
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