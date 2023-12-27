Мандариновий рулет без випічки: простий рецепт смачного рецепту

Для мандаринового рулету вам знадобиться блендер. Він дуже гарний у розрізі, тому що в начинці використовуватимемо цілі мандарини. Рулет готується із подрібненого печива з додаванням какао, бананів. Начинка — очищений мандарин, а крем — сир із медом.