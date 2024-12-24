Мінічизкейки без випікання на Новий рік: простішого рецепту ви не знайдете

Мандаринові чизкейки без випікання сподобаються і дорослим, і малятам. Це — саме те, що потрібно для новорічного столу.
Такі ласощі захоплюють своїм святковим виглядом, а ще в них чудово поєднується ніжний сир та яскравий цитрусовий смак.
Інгредієнти
- печиво
- 200 г
- вершкове масло
- 50 г
- кисломолочний сир
- 380 г
- цукрова пудра
- 80 г
- ванільний цукор
- 10 г
- сметана
- 180 г
- вода
- 40 мл
- желатин
- 10 г
- цедра апельсина
- половина
- мандарини
- 3-4 шт.
- желе
- за бажанням
Процес приготування:
- Основа для чизкейка буде готуватися з крихти печива. Додайте до неї розтоплене вершкове масло, перемішайте, викладіть на дно формочок і утрамбуйте. Відправте до холодильника на 20 хвилин.
- Для сирної маси перебийте кисломолочний сир блендером, додайте цукрову пудру, ванільний цукор, сметану і розтоплений желатин (його потрібно попередньо залити водою і залишити на 10 хвилин).
- Додайте до сирної маси цедру половини апельсина, перемішайте, залийте в форми на основу з печива. Поставте в холодильник на 30-40 хвилин.
- Прикрасити можна дольками мандарин і прозорим желе (за бажанням).
Смачного!