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Мінічизкейки без випікання на Новий рік: простішого рецепту ви не знайдете

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
228 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
101
Час на прочитання
1 хв
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Мінічизкейки без випікання на Новий рік: простішого рецепту ви не знайдете

Мінічизкейки з мандаринами (фото ілюстративне) / Фото: YouTube

Мандаринові чизкейки без випікання сподобаються і дорослим, і малятам. Це — саме те, що потрібно для новорічного столу.

Такі ласощі захоплюють своїм святковим виглядом, а ще в них чудово поєднується ніжний сир та яскравий цитрусовий смак.

Інгредієнти

печиво
200 г
вершкове масло
50 г
кисломолочний сир
380 г
цукрова пудра
80 г
ванільний цукор
10 г
сметана
180 г
вода
40 мл
желатин
10 г
цедра апельсина
половина
мандарини
3-4 шт.
желе
за бажанням

Процес приготування:

  1. Основа для чизкейка буде готуватися з крихти печива. Додайте до неї розтоплене вершкове масло, перемішайте, викладіть на дно формочок і утрамбуйте. Відправте до холодильника на 20 хвилин.
  2. Для сирної маси перебийте кисломолочний сир блендером, додайте цукрову пудру, ванільний цукор, сметану і розтоплений желатин (його потрібно попередньо залити водою і залишити на 10 хвилин).
  3. Додайте до сирної маси цедру половини апельсина, перемішайте, залийте в форми на основу з печива. Поставте в холодильник на 30-40 хвилин.
  4. Прикрасити можна дольками мандарин і прозорим желе (за бажанням).

Смачного!

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