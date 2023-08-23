Містять прихований цукор: 5 продуктів, які краще прибрати з раціону

Харчування впливає не лише на вагу, а й на загальне самопочуття людини.

Так, продукти, багаті на цукор, можуть викликати запальні реакції в організмі. Їхнє вживання має безпосередній вплив на роботу кишківника.

Про це розповіла лікарка-дієтологиня Шері Бергер, пише Yahoo.

Газовані напої

Солодкі газовані напої широко відомі високим вмістом цукру. Звісно, у спеку дуже хочеться насолодитися пляшечкою охолодженої содової. Проте це задоволення може дорого коштувати нашому здоров’ю.

"Газована солодка вода містить надмірну кількість цукру, що може призвести до високого рівня тригліцеридів, звичайного жиру в крові. Банка газованої води об'ємом 0,5 літра може містити 10 чайних ложок цукру, ба навіть більше", – пояснила дієтологиня.

Випічка

Листкове тісто і чудова начинка часто спокушає наші рецептори своїм приємним смаком. Проте під їхнім чудовим зовнішнім виглядом ховається тривожна правда: випічка часто переповнена цукром. Ці солодощі, починаючи від круасанів і закінчуючи данськими цукерками, завдячують своїм неймовірним смаком щедрому використанню цукру.

"Оскільки випічку часто готують із рафінованого борошна та цукру, вона швидко потрапляє в кров і підвищує рівень цукру в крові, викликаючи небажану запальну реакцію", – зауважує Бергер.

Протеїнові батончики

Батончики з граноли часто рекламують як зручну та корисну закуску. Здавалося б, цілюща комбінація вівса, горіхів і сухофруктів в одному смаколику! На жаль, він може вводити в оману через значну кількість доданого цукру, який використовується для посилення смаку та солодкості.

"Не всі батончики граноли створені однаково, деякі можуть бути наповнені великою кількістю доданого цукру та не мають вмісту клітковини, що призводить до стрибка рівня цукру в крові та короткочасного заряду енергії. Чим менше доданого цукру та більше клітковини, тим краще", – акцентує Бергер.

Фруктовий сік

Заведено вважати, що фруктовий сік – освіжаючий і натуральний варіант напою. Проте іноді він може містити неймовірну кількість цукру. Так, фруктові соки містять природний цукор із самих фруктів, але під час виробництва його концентрація може значно зростати.

"Коли ви обираєте фруктовий сік, зверніть увагу на той, який є 100% фруктовим соком, тобто без додавання цукру. Деякі фруктові соки можуть мати стільки ж доданого цукру, скільки банка газованої води, що може призвести до миттєвого стрибка рівня цукру в крові", – акцентує фахівець

Злаки

Раніше вважалося, що гранола або вівсяна каша – чи не найідеальніший сніданок, саме тому безліч людей обирає зранку поласувати саме ним. Втім, нерідко злаки є унікальним джерелом прихованого цукру. Саме тому треба уважно переглядати етикетки на його вміст. Ті крупи, які мають яскраві кольори та цукристий наліт, можуть містити значну кількість доданого цукру. Безумовно, вони дуже приємні на смак.

"Уважно читайте етикетки з харчовою цінністю пластівців для сніданку, невеликі порції можуть містити 27 грамів доданого цукру, що більше, ніж рекомендовано для добової норми людини", – зазначає Бергер.

Раніше йшлося про те, що правильне харчування, помірна фізична активність та якісний відпочинок – це секрет молодості та краси. Можна за допомогою невеликого коригування свого харчування та способу життя мати прекрасну фізичну форму і неперевершений вигляд.

При цьому варто пам'ятати, що жорсткі обмеження в їжі призведуть не лише до повернення попередньої ваги, а ще й заподіять шкоду вашому здоров’ю. Як підібрати правильні продукти, що змінити у своєму повсякденному розкладі, щоб мати привабливу фігуру – у матеріалі.

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