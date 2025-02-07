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Млинці з начинкою з кисломолочного сиру, які ніколи не рвуться: рецепт зі старої українською книги

Час приготування
48 хвилин
Харчова цінність на 100 г
230 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
72
Час на прочитання
2 хв
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Млинці з начинкою з кисломолочного сиру, які ніколи не рвуться: рецепт зі старої українською книги

Млинці з начинкою з кисломолочного сиру / Фото: pixabay.com

Це ідеальний рецепт млинців на молоці, які ніколи не рвуться, але виходять тоненькими.

Це дуже швидкий і простий рецепт, який ідеально підходить для тих, хто не хоче проводити багато часу на кухні.

Інгредієнти

яйце
4 шт.
цукор
2 ст. ложки
сіль
0,5 ч. ложки
борошно
100 г
кукурудзяний крохмаль
80 г
молоко
500 мл
олія
3 ст. ложки
кисломолочний сир 10%
700 г
цукрова пудра
70 г
ванільний цукор
8 г
цедра лимону
0,5 плоду

Процес приготування:

  1. У глибоку миску розбиваємо 4 яйця, додаємо 2 столові ложки цукру та половину чайної ложки солі. Все ретельно збиваємо вінчиком або міксером, поки маса не стане однорідною.
  2. Додаємо 100 г просіяного борошна та 80 г кукурудзяного крохмалю. Перемішуємо, щоб не було грудочок. Поступово вливаємо 500 мл молока, постійно помішуючи тісто.
  3. В кінці додаємо 3 столові ложки рослинної олії, ще раз добре перемішуємо. Тісто має бути рідким і однорідним.
  4. Добре розігріваємо сковорідку (краще з антипригарним покриттям) і змащуємо її тонким шаром олії. Наливаємо порцію тіста на сковорідку, рівномірно розподіляючи його по дну круговими рухами.
  5. Обсмажуємо млинець близько 1-2 хвилин з одного боку, поки не з’являться рум’яні краї, потім перевертаємо і готуємо ще 30-60 секунд. икладаємо готовий млинець на тарілку та продовжуємо смажити інші.
  6. Сир перемелюємо в блендері. Додаємо цукрову пудру, ванільний цукор і цедру лимону. Перемішуємо. Кожен млинець розрізаємо навпіл, викладаємо начинку на всю поверхню, закручуємо у рулет.

Смачного!

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