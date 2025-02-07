Млинці з начинкою з кисломолочного сиру, які ніколи не рвуться: рецепт зі старої українською книги

Це ідеальний рецепт млинців на молоці, які ніколи не рвуться, але виходять тоненькими.
Це дуже швидкий і простий рецепт, який ідеально підходить для тих, хто не хоче проводити багато часу на кухні.
Інгредієнти
- яйце
- 4 шт.
- цукор
- 2 ст. ложки
- сіль
- 0,5 ч. ложки
- борошно
- 100 г
- кукурудзяний крохмаль
- 80 г
- молоко
- 500 мл
- олія
- 3 ст. ложки
- кисломолочний сир 10%
- 700 г
- цукрова пудра
- 70 г
- ванільний цукор
- 8 г
- цедра лимону
- 0,5 плоду
Процес приготування:
- У глибоку миску розбиваємо 4 яйця, додаємо 2 столові ложки цукру та половину чайної ложки солі. Все ретельно збиваємо вінчиком або міксером, поки маса не стане однорідною.
- Додаємо 100 г просіяного борошна та 80 г кукурудзяного крохмалю. Перемішуємо, щоб не було грудочок. Поступово вливаємо 500 мл молока, постійно помішуючи тісто.
- В кінці додаємо 3 столові ложки рослинної олії, ще раз добре перемішуємо. Тісто має бути рідким і однорідним.
- Добре розігріваємо сковорідку (краще з антипригарним покриттям) і змащуємо її тонким шаром олії. Наливаємо порцію тіста на сковорідку, рівномірно розподіляючи його по дну круговими рухами.
- Обсмажуємо млинець близько 1-2 хвилин з одного боку, поки не з’являться рум’яні краї, потім перевертаємо і готуємо ще 30-60 секунд. икладаємо готовий млинець на тарілку та продовжуємо смажити інші.
- Сир перемелюємо в блендері. Додаємо цукрову пудру, ванільний цукор і цедру лимону. Перемішуємо. Кожен млинець розрізаємо навпіл, викладаємо начинку на всю поверхню, закручуємо у рулет.
Смачного!
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