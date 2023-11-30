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Молочне желе з персиками: рецепт простого десерту без випікання

Час приготування
1 год. 45 хв.
Харчова цінність на 100 г
65 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
450
Час на прочитання
1 хв
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Молочне желе з персиками: рецепт простого десерту без випікання

Молочне желе з персиком / Фото: Credits

Створіть чудовий десерт без духовки й міксера. Кулінарна блогерка Анастасія Бондаренко поділилася рецептом естетичного та смачного желе.

Інгредієнти

желатин
13 г
молоко
300 мл
цукор
1 ст. л.
ванільний цукор
1 ч. л.
персики консервовані
850 гр (банка)
  1. Швидкорозчинний желатин (8 г) залийте молоком кімнатної температури (50 мл), перемішайте і залиште набухати протягом 10-15 хвилин.
  2. У другу частину молока (250 мл) додайте цукор і ванільний цукор, все перемішайте до повного його розчинення. За бажанням молоко можна трохи нагріти.
  3. Розчиніть желатин у мікрохвильовій печі або на плиті, додайте в молоко з цукром і добре перемішайте.
  4. Розлийте молочне желе на дно креманок і поставте до холодильника до повного застигання (1-2 години).
  5. В сироп від консервованих персиків (250 мл) додайте желатин (5 г) і залиште його на 10-15 хвилин.
  6. Консервовані персики наріжте тонкими скибочками і викладіть до формочок із застиглим молочним желе від країв до центру, формуючи квітку троянди.
  7. Розчиніть желатин із сиропом і обережно залийте ним персикові троянди. Поставте десерт до холодильника до повного застигання.

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Дата публікації
Перегляди
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