Молочне желе з персиками: рецепт простого десерту без випікання

Створіть чудовий десерт без духовки й міксера. Кулінарна блогерка Анастасія Бондаренко поділилася рецептом естетичного та смачного желе.
Інгредієнти
- желатин
- 13 г
- молоко
- 300 мл
- цукор
- 1 ст. л.
- ванільний цукор
- 1 ч. л.
- персики консервовані
- 850 гр (банка)
- Швидкорозчинний желатин (8 г) залийте молоком кімнатної температури (50 мл), перемішайте і залиште набухати протягом 10-15 хвилин.
- У другу частину молока (250 мл) додайте цукор і ванільний цукор, все перемішайте до повного його розчинення. За бажанням молоко можна трохи нагріти.
- Розчиніть желатин у мікрохвильовій печі або на плиті, додайте в молоко з цукром і добре перемішайте.
- Розлийте молочне желе на дно креманок і поставте до холодильника до повного застигання (1-2 години).
- В сироп від консервованих персиків (250 мл) додайте желатин (5 г) і залиште його на 10-15 хвилин.
- Консервовані персики наріжте тонкими скибочками і викладіть до формочок із застиглим молочним желе від країв до центру, формуючи квітку троянди.
- Розчиніть желатин із сиропом і обережно залийте ним персикові троянди. Поставте десерт до холодильника до повного застигання.
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