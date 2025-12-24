ТСН у соціальних мережах

"Наполеон" з готового листкового тіста: мінімум зусиль, максимум насолоди

Як приготувати торт «Наполеон» з готового тіста.

Автор публікації
Ганна Носова
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
310 ккал
Готуємо "Наполеон" з готового тіста// фото: news.blog.net.ua

Готуємо «Наполеон» з готового тіста// фото: news.blog.net.ua

Коли хочеться пригостити близьких легендарним десертом, але немає часу на багатоетапне приготування десятка коржів, на допомогу приходить рецепт лінивого «Наполеона». Цей десерт поєднує в собі насичений вершковий смак заварного крему та хрустку текстуру листкового тіста. Весь процес активної роботи триває лише чверть години, а результат має вигляд професійний та святковий.

Що знадобиться для приготування

Для отримання ідеальної консистенції важливо звернути увагу на вибір інгредієнтів:

  • Листкове тісто — 1 паковання (2 пласти). Краще обирати свіжозаморожене, воно має бути еластичним, але не перегрітим.

  • Молоко — 500 мл

  • Вершкове масло — 200 г (обов’язково кімнатної температури для легкого збивання).

  • Цукор — 80 г

  • Жовтки — 2 шт.

  • Крохмаль — 2 ст. л. картопляного (він робить крем ніжнішим) або кукурудзяного.

  • Ваніль — 1 пакет ванільного цукру або 1 ч. л. екстракту.

  • Цукрова пудра для фінального декору.

Порада: якщо ви замінюєте ванільний цукор екстрактом, додавайте його наприкінці приготування крему, щоб зберегти аромат.

Як приготувати торт «Наполеон» з готового тіста

Випікання коржів

Секрет хрустких коржів полягає у правильному температурному режимі та підготовці:

  • Розігрійте духовку до 200 °C.

  • Розгорніть пласти тіста на пергаменті. Щоб вони не піднімалися занадто сильно і залишалися рівними, густо проколіть їх виделкою по всій площі.

  • Випікайте протягом 8–12 хвилин до золотистого кольору.

Важливо дати коржам повністю охолонути на решітці. Гаряче листкове тісто дуже крихке, тому маніпуляції з ним можливі лише після охолодження.

Приготування заварного крему

Поки коржі у духовці, зосередьтеся на заварній основі:

  • У сотейнику змішайте 400 мл молока з цукром та ваніллю. Доведіть до стану легкого парування, не допускаючи бурхливого кипіння.

  • В окремій ємності з’єднайте 100 мл холодного молока, 2 жовтки та крохмаль. Ретельно збийте вінчиком, щоб позбутися грудочок.

  • Поступово вливайте гаряче молоко у яєчну суміш, постійно помішуючи. Поверніть усе в сотейник і варіть на середньому вогні до загустіння (консистенція пудингу).

  • Зніміть із вогню, накрийте плівкою «в контакт» (щоб вона торкалася поверхні крему) і охолодіть спочатку до кімнатної температури, а потім у холодильнику.

Приготування торта

Коли заварна основа стала холодною, а масло м’яким, час створювати фінальний крем:

  • Збийте масло міксером до пишності.

  • По одній ложці додавайте заварну основу в масло, продовжуючи збивати. Це забезпечить однорідну структуру без розшарування.

  • Нанесіть більшу частину крему на перший корж, накрийте другим і злегка притисніть.

Секрети ідеального подавання

Щоб торт мав охайний вигляд під час нарізання, поставте його в холодильник під легкий прес (наприклад, дерев’яну дощечку) на 1–2 години. Перед подаванням рясно притрусіть цукровою пудрою.

Для чистих зрізів використовуйте ніж із тонким лезом, змочуючи його у теплій воді перед кожним рухом. Пам’ятайте, що «Наполеон» найсмачніший у перші 24 години, поки коржі зберігають свою фірмову хрусткість.

