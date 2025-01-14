Наполеон з листкового тіста: швидкий рецепт, який завжди виходить

Щоб приготувати крем, розбийте яйця у глибоку миску, додайте сіль, ванільний цукор і борошно. Добре збийте все віничком, поки не утвориться однорідна маса без грудочок.

На плиті, на середньому вогні нагрійте молоко в каструлі, додавши цукор. Постійно перемішуйте, щоб цукор повністю розчинився. Як тільки молоко стане гарячим, тонкою цівкою вливайте яєчну суміш, не припиняючи помішувати, щоб уникнути утворення грудочок.

Готуйте крем, постійно мішаючи його віничком, поки він не загусне. Не залишайте крем без нагляду, щоб він не пригорів. Коли маса почне злегка кипіти, додайте вершкове масло і ретельно перемішайте до його повного розчинення. Зніміть каструлю з плити й дайте крему охолонути.

Один пласт тіста розріжте на смужки, а потім поділіть на квадратики. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і випікайте в духовці до золотистого кольору. Готові квадратики розріжте навпіл, залишивши кілька цілих шматочків для прикрашання.

У крем додайте підготовлені квадратики й обережно перемішайте, щоб тісто рівномірно розподілилося. Викладіть отриману масу у форму для випікання, ретельно розрівняйте й залиште застигати.