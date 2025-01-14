Наполеон з листкового тіста: швидкий рецепт, який завжди виходить

Рецепт лінивого Наполеону
Наполеон за цим рецептом готують дуже швидко, а виходить він неймовірно смачним і хрустким. Головна фішка цього рецепта – відсутність потреби самостійно готувати тісто. Завдяки цьому ви заощадите масу часу, а результат вас приємно здивує. Листове тісто значно скорочує час приготування, а результат виходить не гірший, ніж при самостійному виготовленні тіста.
Основні інгредієнти:
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Молоко - 1 літр
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Цукор - 200 грам
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Яйця - 4 штуки
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Борошно - 60 грам
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Вершкове масло - 60 грам
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Листкове тісто - 800 грам
Як приготувати:
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Щоб приготувати крем, розбийте яйця у глибоку миску, додайте сіль, ванільний цукор і борошно. Добре збийте все віничком, поки не утвориться однорідна маса без грудочок.
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На плиті, на середньому вогні нагрійте молоко в каструлі, додавши цукор. Постійно перемішуйте, щоб цукор повністю розчинився. Як тільки молоко стане гарячим, тонкою цівкою вливайте яєчну суміш, не припиняючи помішувати, щоб уникнути утворення грудочок.
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Готуйте крем, постійно мішаючи його віничком, поки він не загусне. Не залишайте крем без нагляду, щоб він не пригорів. Коли маса почне злегка кипіти, додайте вершкове масло і ретельно перемішайте до його повного розчинення. Зніміть каструлю з плити й дайте крему охолонути.
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Один пласт тіста розріжте на смужки, а потім поділіть на квадратики. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і випікайте в духовці до золотистого кольору. Готові квадратики розріжте навпіл, залишивши кілька цілих шматочків для прикрашання.
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У крем додайте підготовлені квадратики й обережно перемішайте, щоб тісто рівномірно розподілилося. Викладіть отриману масу у форму для випікання, ретельно розрівняйте й залиште застигати.
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Залишені для декору квадратики подрібніть у крихту. Коли торт застигне, дістаньте його з форми й рівномірно посипте крихтою. Тепер ваш десерт готовий.
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