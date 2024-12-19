Навіть не потрібно розігрівати духовку: смачний чизкейк без випікання, який здивує гостей

Не хочете витрачати час на випікання, приготуйте цей смачний чизкейк з печива.
Його вершковий смак здивує гостей. Але головне, що вам не доведеться витрачати багато часу на його приготування.
Інгредієнти
- пісочне печиво
- 250 г
- вершкове масло
- 75 г
- вершковий сир
- 350 г
- шоколадно-горіхова паста
- 400 г
- цукрова пудра
- 40 г
- жирні вершки
- 250 мл
Процес приготування:
- Основа для чизкейка: пісочне печиво подрібнити, змішати з розтопленим вершковим маслом. Не забудьте трішки печива залишити для прикрашання (але це не обов'язково). Викладіть у форму на пергамент (діаметр 20 см), утрамбуйте. Поставте на 1 годину в холодильник для стабілізації.
- Крем: поки основа стоїть в холодильнику, за допомогою блендера збийте вершковий сир з цукровою пудрою і 250 г шоколадно-горіхової пасти (можна замінити вареним згущеним молоком). Окремо до м'яких піків збийте вершки. Поступово змішайте вершки з сирною масою до однорідності. Перекладіть зверху на основу з печива. Поставте в холодильник на кілька годин, а краще на всю ніч.
- Перед декоруванням чизкейк рекомендовано поставити на 1 годину в морозильну камеру. На водяній бані розтопіть залишки шоколадно-горіхової пасти, покрийте нею чизкейк. Поставте на 15 хвилин в холодильник для охолодження. Зверху можна насипати крихту з печива.
Смачного!