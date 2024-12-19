Навіть не потрібно розігрівати духовку: смачний чизкейк без випікання, який здивує гостей

Не хочете витрачати час на випікання, приготуйте цей смачний чизкейк з печива.

Його вершковий смак здивує гостей. Але головне, що вам не доведеться витрачати багато часу на його приготування.

Інгредієнти пісочне печиво 250 г вершкове масло 75 г вершковий сир 350 г шоколадно-горіхова паста 400 г цукрова пудра 40 г жирні вершки 250 мл

Процес приготування:

Основа для чизкейка: пісочне печиво подрібнити, змішати з розтопленим вершковим маслом. Не забудьте трішки печива залишити для прикрашання (але це не обов'язково). Викладіть у форму на пергамент (діаметр 20 см), утрамбуйте. Поставте на 1 годину в холодильник для стабілізації. Крем: поки основа стоїть в холодильнику, за допомогою блендера збийте вершковий сир з цукровою пудрою і 250 г шоколадно-горіхової пасти (можна замінити вареним згущеним молоком). Окремо до м'яких піків збийте вершки. Поступово змішайте вершки з сирною масою до однорідності. Перекладіть зверху на основу з печива. Поставте в холодильник на кілька годин, а краще на всю ніч. Перед декоруванням чизкейк рекомендовано поставити на 1 годину в морозильну камеру. На водяній бані розтопіть залишки шоколадно-горіхової пасти, покрийте нею чизкейк. Поставте на 15 хвилин в холодильник для охолодження. Зверху можна насипати крихту з печива.

Смачного!