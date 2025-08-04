ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Десерти
Кількість переглядів
559
Час на прочитання
1 хв

Найкращий десерт на літню спеку: родина буде в захваті

Цей десерт стане вашим улюбленим влітку. Він ідеально підходить для літніх спекотних днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
4 год. 35 хв.
Харчова цінність на 100 г
175 ккал
Десерт на спекотне літо: рецепт (фото з сайту Господинька)

Десерт на спекотне літо: рецепт (фото з сайту Господинька) / © Фото з відкритих джерел

Якщо ви шукаєте легкий та ніжний десерт без випікання, спробуйте цей рецепт. Для цього торту підійдуть будь-які сезонні ягоди чи фрукти. А рецепт представлений на сайті “Господинька”.

Інгредієнти

желатин
40 г
холодна вода
100 мл
печиво
200 г
кисломолочний сир
300 г
сметана
500 г
цукор
200 г
ванільний цукор
1 пакетик
полуниця
300 г
чорна смородина
200 г
малина
300 г
шоколад
для прикрашання

Процес приготування:

  1. Желатин залити холодною водою, ретельно розмішати і залишити на 15 хвилин.

  2. В цей час застеліть дно роз'ємної форми (18 см діаметр) фольгою, викладіть на дно печиво, розламане руками довільно.

  3. Сир, сметану, ванільний і звичайний цукор збити блендером до однорідної маси. Желатин розтопити на водяній бані і додати до сирної маси. Акуратно перемішати лопаткою. Додати всі ягоди, ще раз перемішати і викласти в форму.

  4. Прикрасити шоколадом, порізаними ягодами. Поставити в холодильник на кілька годин, а краще на ніч.

Смачного!

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie