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- Десерти
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Найкращий десерт на літню спеку: родина буде в захваті
Цей десерт стане вашим улюбленим влітку. Він ідеально підходить для літніх спекотних днів.
Якщо ви шукаєте легкий та ніжний десерт без випікання, спробуйте цей рецепт. Для цього торту підійдуть будь-які сезонні ягоди чи фрукти. А рецепт представлений на сайті “Господинька”.
Інгредієнти
- желатин
- 40 г
- холодна вода
- 100 мл
- печиво
- 200 г
- кисломолочний сир
- 300 г
- сметана
- 500 г
- цукор
- 200 г
- ванільний цукор
- 1 пакетик
- полуниця
- 300 г
- чорна смородина
- 200 г
- малина
- 300 г
- шоколад
- для прикрашання
Процес приготування:
Желатин залити холодною водою, ретельно розмішати і залишити на 15 хвилин.
В цей час застеліть дно роз'ємної форми (18 см діаметр) фольгою, викладіть на дно печиво, розламане руками довільно.
Сир, сметану, ванільний і звичайний цукор збити блендером до однорідної маси. Желатин розтопити на водяній бані і додати до сирної маси. Акуратно перемішати лопаткою. Додати всі ягоди, ще раз перемішати і викласти в форму.
Прикрасити шоколадом, порізаними ягодами. Поставити в холодильник на кілька годин, а краще на ніч.
Смачного!