Неймовірний крокембуш: цікавий рецепт французького десерту

Крокембуш – це не просто десерт, це справжній витвір мистецтва, який стане надзвичайною прикрасою вашого столу.
На сторінці kbrzak розповіли, як приготувати смачний французький десерт, який сподобається навіть тим, хто не їсть солодкого.
Інгредієнти:
Тісто:
- Молоко 190 мл
- Вода 190 мл
- Масло 150 г
- Борошно 225 г
- Яйця 7-8 шт.
Крем:
- Жовтки 6 шт.
- Цукрова пудра 60 г
- Борошно 60 г
- Цукор 60 г
- Молоко 600 мл
- Вершки 200 мл
Кюлі:
- Полуниця 300 г
- Цукор 60 г
- Кукурудзяний крохмаль 20 г
- Гілочки мʼяти
- Цедра лайма
Для карамелі:
- Цукор 100-150 г
Приготування:
- Для заварного тіста молоко, воду та масло доведіть до кипіння та додайте борошно. Заваріть тісто та залиште його трохи охолонути.
- По одному вмішайте у тісто яйця. Воно має падати стрічкою з лопатки.
- Для крему жовтки змішайте з цукровою пудрою та борошном;
- Молоко з цукром доведіть до кипіння;
- Додайте молоко для жовтків і ретельно все перемішайте;
- Вилийте все у сотейник і заваріть крем;
- Коли крем охолоне додайте збиті вершки;
- За допомогою кондитерського мішка видавіть майбутні профітролі на пергамент та поставте у духовку розігріту до 190°C на 15 хвилин, а потім ще 15-20 хвилин за температури 165°C;
- Для полуничного кюлі перебийте блендером полуницю з мʼятою та додайте цедру лайма. Прогрійте суміш, додайте цукор з крохмалем і заваріть все.
- Наповніть профітролі кремом і кюлі;
- Для карамелі розтопіть цукор, вмочіть в них профітролі та одразу формуйте основу крокембуш. Кожен наступний ряд має бути меншим за попередній.
Крокембуш – це вишуканий французький десерт, який можна легко приготувати вдома. Його неперевершений смак та ефектний вигляд неодмінно здивують ваших гостей, навіть тих, хто не є шанувальником солодкого.
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