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Неймовірний крокембуш: цікавий рецепт французького десерту

Неймовірний крокембуш: цікавий рецепт французького десерту

Крокембуш / Фото: Credits

Крокембуш – це не просто десерт, це справжній витвір мистецтва, який стане надзвичайною прикрасою вашого столу.

На сторінці kbrzak розповіли, як приготувати смачний французький десерт, який сподобається навіть тим, хто не їсть солодкого.

Інгредієнти:

Тісто: 

  • Молоко 190 мл
  • Вода 190 мл
  • Масло 150 г
  • Борошно 225 г
  • Яйця 7-8 шт.

Крем:

  • Жовтки 6 шт.
  • Цукрова пудра 60 г
  • Борошно 60 г
  • Цукор 60 г
  • Молоко 600 мл 
  • Вершки 200 мл 

Кюлі:

  • Полуниця 300 г
  • Цукор 60 г 
  • Кукурудзяний крохмаль 20 г
  • Гілочки мʼяти
  • Цедра лайма

Для карамелі:

  • Цукор 100-150 г

Приготування:

  • Для заварного тіста молоко, воду та масло доведіть до кипіння та додайте борошно. Заваріть тісто та залиште його трохи охолонути.
  • По одному вмішайте у тісто яйця. Воно має падати стрічкою з лопатки.
  • Для крему жовтки змішайте з цукровою пудрою та борошном;
  • Молоко з цукром доведіть до кипіння;
  • Додайте молоко для жовтків і ретельно все перемішайте;
  • Вилийте все у сотейник і заваріть крем;
  • Коли крем охолоне додайте збиті вершки;
  • За допомогою кондитерського мішка  видавіть майбутні профітролі на пергамент та поставте у духовку розігріту до 190°C на 15 хвилин, а потім ще 15-20 хвилин за температури 165°C;
  • Для полуничного кюлі перебийте блендером полуницю з мʼятою та додайте цедру лайма. Прогрійте суміш, додайте цукор з крохмалем і заваріть все.
  • Наповніть профітролі кремом і кюлі;
  • Для карамелі розтопіть цукор, вмочіть в них профітролі та одразу формуйте основу крокембуш. Кожен наступний ряд має бути меншим за попередній. 

Крокембуш – це вишуканий французький десерт, який можна легко приготувати вдома. Його неперевершений смак та ефектний вигляд неодмінно здивують ваших гостей, навіть тих, хто не є шанувальником солодкого.

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