Неймовірний крокембуш: цікавий рецепт французького десерту

Крокембуш – це не просто десерт, це справжній витвір мистецтва, який стане надзвичайною прикрасою вашого столу.

На сторінці kbrzak розповіли, як приготувати смачний французький десерт, який сподобається навіть тим, хто не їсть солодкого.

Інгредієнти:

Тісто:

Молоко 190 мл

Вода 190 мл

Масло 150 г

Борошно 225 г

Яйця 7-8 шт.

Крем:

Жовтки 6 шт.

Цукрова пудра 60 г

Борошно 60 г

Цукор 60 г

Молоко 600 мл

Вершки 200 мл

Кюлі:

Полуниця 300 г

Цукор 60 г

Кукурудзяний крохмаль 20 г

Гілочки мʼяти

Цедра лайма

Для карамелі:

Цукор 100-150 г

Приготування:

Для заварного тіста молоко, воду та масло доведіть до кипіння та додайте борошно. Заваріть тісто та залиште його трохи охолонути.

По одному вмішайте у тісто яйця. Воно має падати стрічкою з лопатки.

Для крему жовтки змішайте з цукровою пудрою та борошном;

Молоко з цукром доведіть до кипіння;

Додайте молоко для жовтків і ретельно все перемішайте;

Вилийте все у сотейник і заваріть крем;

Коли крем охолоне додайте збиті вершки;

За допомогою кондитерського мішка видавіть майбутні профітролі на пергамент та поставте у духовку розігріту до 190°C на 15 хвилин, а потім ще 15-20 хвилин за температури 165°C;

Для полуничного кюлі перебийте блендером полуницю з мʼятою та додайте цедру лайма. Прогрійте суміш, додайте цукор з крохмалем і заваріть все.

Наповніть профітролі кремом і кюлі;

Для карамелі розтопіть цукор, вмочіть в них профітролі та одразу формуйте основу крокембуш. Кожен наступний ряд має бути меншим за попередній.

Крокембуш – це вишуканий французький десерт, який можна легко приготувати вдома. Його неперевершений смак та ефектний вигляд неодмінно здивують ваших гостей, навіть тих, хто не є шанувальником солодкого.

Читайте також: