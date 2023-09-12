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Незвичайний пудинг від шеф-кухаря: як перетворити старий хліб та кавову гущу на смачний десерт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
501 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
24
Час на прочитання
1 хв
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Незвичайний пудинг від шеф-кухаря: як перетворити старий хліб та кавову гущу на смачний десерт

Як приготувати пудинг в домашніх умовах? / Фото: The Guardian

Якщо у вас на кухні знайдеться старий хліб та кавова гуща, ви можете приготувати цей смачний пудинг від шеф-кухаря бристольського ресторану.

Здивуйте рідних та гостей неймовірним рецептом пудингу з шоколадним заварним кремом від шеф-кухаря бристольського ресторану "Поко" Тома Ханта. Рецептом він поділився з The Guardian.

Інгредієнти

цільнозерновий хліб на заквасці
6 шматочків
кавова гуща
1 чайна ложка
цільне молоко
100 мл
вершки
160 мл
нерафінований цукор або кленовий сироп
2 столові ложки
темний шоколад
100 г
яйця
2 шт
віскі, коньяк чи ром
25 мл
вершкове масло
1 столова ложка

Спосіб приготування (на 6 порцій):

  1. Налийте в невелику каструлю молоко та половину вершків (80 мл). Додайте кленовий сироп (рафінований цукор), кавову гущу та доведіть до кипіння на слабкому вогні. Зніміть з плити.
  2. В глибоку миску покладіть 80 г подрібненого темного шоколаду, залийте гарячою сумішшю з молока та вершків, залишіть на кілька хвилин. Помішуйте, поки шоколад не розстане повністю, а суміш стане однорідною. Додайте ром (віскі чи коньяк), збиті яйця.
  3. На деко викладіть шматочки підсушеного старого хліба, полийте шоколадною сумішшю, залишіть на кілька хвилин, щоб просочилися. Якщо крему надто багато, його можна залишити для подавання.
  4. Розтопіть у великій сковороді вершкове масло на середньому вогні. Обсмажуйте шматочки хліба по три хвилини з кожного боку до утворення скоринки.
  5. 80 мл вершків, що залишилися, збийте до утворення густої маси, обережно підігрійте залишки шоколадного заварного крему.
  6. Подавати "пудинг" із збитими вершками і шоколадним заварним кремом. Зверху можна посипати страву натертим шоколадом.

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Дата публікації
Перегляди
24
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