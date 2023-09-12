Незвичайний пудинг від шеф-кухаря: як перетворити старий хліб та кавову гущу на смачний десерт

Якщо у вас на кухні знайдеться старий хліб та кавова гуща, ви можете приготувати цей смачний пудинг від шеф-кухаря бристольського ресторану.
Здивуйте рідних та гостей неймовірним рецептом пудингу з шоколадним заварним кремом від шеф-кухаря бристольського ресторану "Поко" Тома Ханта. Рецептом він поділився з The Guardian.
Інгредієнти
- цільнозерновий хліб на заквасці
- 6 шматочків
- кавова гуща
- 1 чайна ложка
- цільне молоко
- 100 мл
- вершки
- 160 мл
- нерафінований цукор або кленовий сироп
- 2 столові ложки
- темний шоколад
- 100 г
- яйця
- 2 шт
- віскі, коньяк чи ром
- 25 мл
- вершкове масло
- 1 столова ложка
Спосіб приготування (на 6 порцій):
- Налийте в невелику каструлю молоко та половину вершків (80 мл). Додайте кленовий сироп (рафінований цукор), кавову гущу та доведіть до кипіння на слабкому вогні. Зніміть з плити.
- В глибоку миску покладіть 80 г подрібненого темного шоколаду, залийте гарячою сумішшю з молока та вершків, залишіть на кілька хвилин. Помішуйте, поки шоколад не розстане повністю, а суміш стане однорідною. Додайте ром (віскі чи коньяк), збиті яйця.
- На деко викладіть шматочки підсушеного старого хліба, полийте шоколадною сумішшю, залишіть на кілька хвилин, щоб просочилися. Якщо крему надто багато, його можна залишити для подавання.
- Розтопіть у великій сковороді вершкове масло на середньому вогні. Обсмажуйте шматочки хліба по три хвилини з кожного боку до утворення скоринки.
- 80 мл вершків, що залишилися, збийте до утворення густої маси, обережно підігрійте залишки шоколадного заварного крему.
- Подавати "пудинг" із збитими вершками і шоколадним заварним кремом. Зверху можна посипати страву натертим шоколадом.