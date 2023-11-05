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Як приготувати смачний гарбузовий пиріг - простий рецепт

Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
243 ккал
Дата публікації
Перегляди
658
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати смачний гарбузовий пиріг - простий рецепт

Рецепт гарбузового пирога

Рецепт найсмачнішого гарбузового пирога

Гарбузових пирогів забагато не буває, вони різні, зі своїми тонкощами смаку та всі як один корисні.  Пропонуємо рецепт класичного гарбузового пирога, який легко готується.

У цьому рецепті використовується форма діаметром 24 см, відповідно розрахована і кількість інгредієнтів. 

Інгредієнти для приготування гарбузового пирога

  • почищенний гарбуз - 300 г,
  • яйця - 3 шт.,
  • цукор - 250 г,
  • борошно - 250 г,
  • сода - пів чайної ложки,
  • рослинна олія - 200 мл.

Приготування гарбузового пирога

  • Помитий гарбуз почистити,  порізати на шматочки та запекти в духовці до м'якості.  Можна запекти в мікрохвильовій печі - скласти порізаний гарбуз в пакет і покласти в мікрохвильову піч на 5 хв. Результат буде таким самим.
  • Перемолоти шматочки гарбуза блендером до стану пюре.
  • Відділити жовтки від білків.
  • Додати до пюре 3 жовтки, 250гр цукру, пів чайної ложки соди, 200мл рослинної олії Перемішати.
  • Додати 250 г борошна і перемішати.
  • Білки яєць збити зі сіллю та акуратно додати до тіста.
  • Дно форми застелити пергаментом, влити тісто та поставити в духовку на 40-45 хв  при температурі 180 градусів.
  • Перевірити готовність пирога сірником.

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Дата публікації
Перегляди
658
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