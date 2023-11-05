Як приготувати смачний гарбузовий пиріг - простий рецепт

Рецепт найсмачнішого гарбузового пирога
Гарбузових пирогів забагато не буває, вони різні, зі своїми тонкощами смаку та всі як один корисні. Пропонуємо рецепт класичного гарбузового пирога, який легко готується.
У цьому рецепті використовується форма діаметром 24 см, відповідно розрахована і кількість інгредієнтів.
Інгредієнти для приготування гарбузового пирога
- почищенний гарбуз - 300 г,
- яйця - 3 шт.,
- цукор - 250 г,
- борошно - 250 г,
- сода - пів чайної ложки,
- рослинна олія - 200 мл.
Приготування гарбузового пирога
- Помитий гарбуз почистити, порізати на шматочки та запекти в духовці до м'якості. Можна запекти в мікрохвильовій печі - скласти порізаний гарбуз в пакет і покласти в мікрохвильову піч на 5 хв. Результат буде таким самим.
- Перемолоти шматочки гарбуза блендером до стану пюре.
- Відділити жовтки від білків.
- Додати до пюре 3 жовтки, 250гр цукру, пів чайної ложки соди, 200мл рослинної олії Перемішати.
- Додати 250 г борошна і перемішати.
- Білки яєць збити зі сіллю та акуратно додати до тіста.
- Дно форми застелити пергаментом, влити тісто та поставити в духовку на 40-45 хв при температурі 180 градусів.
- Перевірити готовність пирога сірником.
Читайте також: