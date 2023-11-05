Як приготувати смачний гарбузовий пиріг - простий рецепт

Гарбузових пирогів забагато не буває, вони різні, зі своїми тонкощами смаку та всі як один корисні. Пропонуємо рецепт класичного гарбузового пирога, який легко готується.

У цьому рецепті використовується форма діаметром 24 см, відповідно розрахована і кількість інгредієнтів.

Інгредієнти для приготування гарбузового пирога

почищенний гарбуз - 300 г,

яйця - 3 шт.,

цукор - 250 г,

борошно - 250 г,

сода - пів чайної ложки,

рослинна олія - 200 мл.

Приготування гарбузового пирога

Помитий гарбуз почистити, порізати на шматочки та запекти в духовці до м'якості. Можна запекти в мікрохвильовій печі - скласти порізаний гарбуз в пакет і покласти в мікрохвильову піч на 5 хв. Результат буде таким самим.

Перемолоти шматочки гарбуза блендером до стану пюре.

Відділити жовтки від білків.

Додати до пюре 3 жовтки, 250гр цукру, пів чайної ложки соди, 200мл рослинної олії Перемішати.

Додати 250 г борошна і перемішати.

Білки яєць збити зі сіллю та акуратно додати до тіста.

Дно форми застелити пергаментом, влити тісто та поставити в духовку на 40-45 хв при температурі 180 градусів.

Перевірити готовність пирога сірником.

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