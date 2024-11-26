Печиво біскотті - простий рецепт смачної італійської випічки, яка зберігається тижнями

Простий рецепт смачного біскотті
Чому печиво біскотті так називається
Назва печива походить від латинського biscoctus, що в перекладі означає «двічі приготований». Для того, щоб продукти на основі зерна зберігалися довше і використовувалася ця техніка -- спечення двічі. Ще римські легіонери харчувалися пайками буцеллатуму -- печива, спеченого двічі. Тісто для біскотті випікають в духовці, а потім охолоджують, нарізають і знову випікають, печиво висушується та стає хрустким.
Інгредієнти для приготування біскотті
- Борошно - 350 г
- Вершкове масло - 110 г
- Яйця - 3 шт
- Кориця - 0,5 ст.л
- Розпушувач - 1 ч.л
- Будь-які горіхи
- Сухофрукти — родзинки, сушена журавлина, курага
- Гарбузове чи соняшникове насіння
Приготування біскотті:
- М‘яке вершкове масло, цукор та яйця перетираємо блендером або виделкою.
- Додаємо борошно, розпушувач та корицю і замішуємо тісто. Замішувати тісто краще руками, тісто повинно бути доволі тугим.
- Додаємо горіхи та сухофрукти на свій смак і ретельно вимішуємо тісто.
- Мокрими руками, так зручніше, формуємо ковбаску. З даної кількості виходить дві. Викладаємо на застелений пергаментним папером деко.
- Випікаємо десерт у розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.
- Виймаємо з духовки, даємо постояти 5-10 хвилин Нарізаємо на скибочки товщиною 1-1,5 см.
- Викладаємо знову на пергамент і ставимо в духовку на 5 хвилин підсушитися. Виймаємо, перевертаємо і знову ставимо на 5 хв в духовку.
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