Печиво біскотті - простий рецепт смачної італійської випічки, яка зберігається тижнями

Чому печиво біскотті так називається

Назва печива походить від латинського biscoctus, що в перекладі означає «двічі приготований». Для того, щоб продукти на основі зерна зберігалися довше і використовувалася ця техніка -- спечення двічі. Ще римські легіонери харчувалися пайками буцеллатуму -- печива, спеченого двічі. Тісто для біскотті випікають в духовці, а потім охолоджують, нарізають і знову випікають, печиво висушується та стає хрустким.

Інгредієнти для приготування біскотті

Борошно - 350 г

Вершкове масло - 110 г

Яйця - 3 шт

Кориця - 0,5 ст.л

Розпушувач - 1 ч.л

Будь-які горіхи

Сухофрукти — родзинки, сушена журавлина, курага

Гарбузове чи соняшникове насіння

Приготування біскотті:

М‘яке вершкове масло, цукор та яйця перетираємо блендером або виделкою.

Додаємо борошно, розпушувач та корицю і замішуємо тісто. Замішувати тісто краще руками, тісто повинно бути доволі тугим.

Додаємо горіхи та сухофрукти на свій смак і ретельно вимішуємо тісто.

Мокрими руками, так зручніше, формуємо ковбаску. З даної кількості виходить дві. Викладаємо на застелений пергаментним папером деко.

Випікаємо десерт у розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.

Виймаємо з духовки, даємо постояти 5-10 хвилин Нарізаємо на скибочки товщиною 1-1,5 см.

Викладаємо знову на пергамент і ставимо в духовку на 5 хвилин підсушитися. Виймаємо, перевертаємо і знову ставимо на 5 хв в духовку.

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