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Печиво біскотті - простий рецепт смачної італійської випічки, яка зберігається тижнями

Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
335 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
138
Час на прочитання
2 хв
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Печиво біскотті - простий рецепт смачної італійської випічки, яка зберігається тижнями

Рецепт біскотті

Простий рецепт смачного біскотті

Чому печиво біскотті так називається

Назва печива походить від латинського biscoctus, що в перекладі означає «двічі приготований».  Для того, щоб продукти на основі зерна зберігалися довше і використовувалася ця техніка -- спечення двічі. Ще римські легіонери  харчувалися пайками буцеллатуму -- печива, спеченого двічі. Тісто для біскотті випікають в духовці, а потім охолоджують, нарізають і знову випікають, печиво висушується та стає хрустким.

Інгредієнти для приготування біскотті

  • Борошно - 350 г
  • Вершкове масло - 110 г
  • Яйця - 3 шт
  • Кориця - 0,5 ст.л
  • Розпушувач - 1 ч.л
  • Будь-які горіхи
  • Сухофрукти — родзинки, сушена журавлина, курага
  • Гарбузове чи соняшникове насіння

Приготування біскотті:

  • М‘яке вершкове масло, цукор та яйця перетираємо блендером або виделкою.
  • Додаємо борошно, розпушувач та корицю і замішуємо тісто. Замішувати тісто краще руками, тісто повинно бути  доволі тугим.
  • Додаємо горіхи та сухофрукти на свій смак і ретельно вимішуємо тісто.
  • Мокрими руками, так зручніше, формуємо ковбаску. З даної кількості виходить дві. Викладаємо на застелений пергаментним папером деко. 
  • Випікаємо десерт у розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.
  • Виймаємо з духовки, даємо постояти 5-10 хвилин Нарізаємо на скибочки товщиною 1-1,5 см.
  • Викладаємо знову на пергамент і ставимо в духовку на 5 хвилин підсушитися. Виймаємо, перевертаємо і знову ставимо на 5 хв в духовку.

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