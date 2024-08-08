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Пиріг з персиками: рецепт м'якого, повітряного тіста зі смачною начинкою

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
330 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
435
Час на прочитання
1 хв
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Пиріг з персиками: рецепт м'якого, повітряного тіста зі смачною начинкою

Пиріг з персиками

Рецепт смачного пирога з персиками.

В сезон персиків чому б не приготувати смачний пиріг з начинкою із цього фрукта та не здивувати своїх близьких. Він виходить ароматним, ніжним і не залежується.

Інгредієнти для приготування пирога з персиками:

  • масло вершкове – 120 г

  • цукор – 165 г

  • яйце – 3 шт.

  • молоко – 40 мл

  • борошно - 150 г

  • розпушувач – 1,5 ч. л.

  • олія – ч. л.

Як приготувати пиріг з персиками

  • Розм'якшене масло збийте з цукром і поступово, продовжуючи збивати, додайте по одному яйцю, а потім влийте молоко.

  • Просіяне борошно з'єднайте з розпушувачем. Засипте в масляну суміш і перемішайте, щоб не залишилося грудок.

  • До змащеної олією форми викладіть тісто, розрівняйте. Зверху викладіть половинки персиків.

  • Запікайте пиріг приблизно 25–30 хвилин за температури 180 °C.

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