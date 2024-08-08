Пиріг з персиками: рецепт м'якого, повітряного тіста зі смачною начинкою

Рецепт смачного пирога з персиками.
В сезон персиків чому б не приготувати смачний пиріг з начинкою із цього фрукта та не здивувати своїх близьких. Він виходить ароматним, ніжним і не залежується.
Інгредієнти для приготування пирога з персиками:
-
масло вершкове – 120 г
-
цукор – 165 г
-
яйце – 3 шт.
-
молоко – 40 мл
-
борошно - 150 г
-
розпушувач – 1,5 ч. л.
-
олія – ч. л.
Як приготувати пиріг з персиками
-
Розм'якшене масло збийте з цукром і поступово, продовжуючи збивати, додайте по одному яйцю, а потім влийте молоко.
-
Просіяне борошно з'єднайте з розпушувачем. Засипте в масляну суміш і перемішайте, щоб не залишилося грудок.
-
До змащеної олією форми викладіть тісто, розрівняйте. Зверху викладіть половинки персиків.
-
Запікайте пиріг приблизно 25–30 хвилин за температури 180 °C.
Читайте також: