Полуничний тірамісу: покроковий рецепт та секрети приготування

Як приготувати тирамісу з полуницею - швидко та дуже смачно

Тирамісу є тим смачним десертом, який неможливо зіпсувати, але зробити ще кращим за допомогою різноманітних інгредієнтів, запросто. В сезон полуниці обов'язково потрібно спробувати полуничне тирамісу — ніжне, легке та незвичайно смачне.

Ділимося рецептом приготування полуничного тирамісу від Лілії Цвіт.

Інгредієнти для приготування полуничного тирамісу:

Полуниця - 250 г плюс 150 г для декорування

Сир маскарпоне 200 г.

Цукрова пудра - 70 г.

Вершки 33% - 200 мл

Печиво савоярді - 150 г

Готуємо полуничне тирамісу

Вимиту полуницю обсушити. Перебити блендером із 20 г цукрової пудри. Повинна вийти однорідна рідка маса.

Приготувати крем — вершки збити міксером на низьких обертах до загущення з 50 г цукрової пудри. Додати маскарпоне й знову збити до однорідності. Перекласти крем в одноразовий кондитерський пакет.

Печиво савоярді нарізати на три частини, кожний шматочок занурити в полуничну суміш на декілька секунд і порційно розкласти по склянках або креманках. Можна полити полуничним просоченням.

150 г полуниці нарізати слайсами, викласти їх зверху савоярді по колу.

Відріжте край кондитерського пакета і викладіть крем, щоб він повністю покрив шар із полуницею.

Повторити шар із полуничним просоченням, викладіть крем, який буде останнім шаром. Прикрасьте полуницею і поставте в холодильник на 2-3 години для просочення.

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