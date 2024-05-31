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Полуничний тірамісу: покроковий рецепт та секрети приготування

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
600 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
349
Час на прочитання
2 хв
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Полуничний тірамісу: покроковий рецепт та секрети приготування

Рецепт полуничного тірамісу

Як приготувати тирамісу з полуницею - швидко та дуже смачно

Тирамісу є тим смачним десертом, який неможливо зіпсувати, але зробити ще кращим за допомогою різноманітних інгредієнтів, запросто.  В сезон полуниці обов'язково потрібно спробувати полуничне тирамісу — ніжне, легке та незвичайно смачне.

Ділимося рецептом приготування полуничного тирамісу від Лілії Цвіт.

 Інгредієнти для приготування полуничного тирамісу:

  • Полуниця - 250 г плюс 150 г для декорування
  • Сир маскарпоне 200 г.
  • Цукрова пудра  - 70 г.
  • Вершки 33% - 200 мл
  • Печиво савоярді - 150 г

Готуємо полуничне тирамісу

  • Вимиту полуницю обсушити. Перебити блендером із 20 г цукрової пудри. Повинна вийти однорідна рідка маса.
  • Приготувати крем — вершки збити міксером на низьких обертах до загущення з 50 г цукрової пудри. Додати маскарпоне й знову збити до однорідності. Перекласти крем в одноразовий кондитерський пакет.
  • Печиво савоярді нарізати на три частини, кожний шматочок занурити в полуничну суміш на декілька секунд і порційно розкласти по склянках або креманках. Можна полити полуничним просоченням.
  • 150 г полуниці нарізати слайсами, викласти їх зверху савоярді по колу.
  • Відріжте край кондитерського пакета і викладіть крем, щоб він повністю покрив шар із полуницею.
  • Повторити шар із полуничним просоченням, викладіть крем, який буде останнім шаром. Прикрасьте полуницею і поставте в холодильник на 2-3 години для просочення.

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