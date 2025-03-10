Приготуйте вдома смачні цукерки, як з кондитерської, але дешевше: потрібне згущене молоко

Це простий і швидкий рецепт без випікання, що дозволяє створити десерт, який за смаком нічим не поступається елітним кондитерським виробам, але в п’ять разів дешевший

Ласощі без випікання на основі згущеного молока, кеш'ю та журавлини — це простий спосіб приготувати смачні домашні цукерки всього за кілька хвилин. Ідеальний десерт для тих, хто хоче швидко побалувати себе чимось смачним без зайвих зусиль.

Інгредієнти вершкове чи кокосове масло 20 г згущене молоко 1 банка (360 г) білий шоколад 80 г підсушені кеш'ю 100 г сушена журавлина 100 г

Процес приготування:

У каструлі з товстим дном або на антипригарній сковороді на слабкому вогні розтоплюємо вершкове масло. Додаємо згущене молоко і білий шоколад або глазур. Підвищуємо вогонь до середнього і, не припиняючи помішувати, чекаємо, поки шоколад розтане, а суміш загусне. Це займе кілька хвилин. Як тільки шоколад розтане, додаємо в суміш кеш'ю та сушену журавлину. Все добре перемішуємо. Горіхи та журавлина не є обов'язковими, але вони додають смаковий баланс, знижуючи солодкість і додаючи легку кислинку. Якщо вирішите приготувати без них, цукерки вийдуть значно солодшими. Продовжуємо варити суміш ще кілька хвилин, поки вона не набуде карамельного відтінку. Звертаємо увагу на консистенцію: якщо хочете, щоб цукерки вийшли м’якшими та більш тягучими, варіть їх трохи менше. Готову масу знімаємо з вогню і відразу виливаємо в підготовлену форму. Для зручності виймати цукерки, рекомендуємо застелити форму пергаментом. Суміш у формі добре утрамбовуємо ложкою, щоб уникнути порожнин, і накриваємо пакетом або плівкою. Ставимо форму з масою в холодильник на всю ніч, щоб вона добре застигла. Якщо часу обмаль, можна використати морозильник — кілька годин буде достатньо. Після застигання обережно виймаємо масу з форми, за потреби підрізаючи краї ножем. Гострим ножем нарізаємо на порційні шматочки. Цукерки виходять помірно м’якими, жувальними, з приємним карамельним смаком і добре поєднуються з горіхами та журавлиною. Ці цукерки можна зберігати в холодильнику або навіть в морозильнику. Вони чудово підходять для легкого перекусу або як десерт до чаю чи кави. Завдяки простоті приготування (всього 10 хвилин активної роботи), цей рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто цінує швидкі та корисні солодощі.

Смачного!

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