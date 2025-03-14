Простий, смачний крем з трьох інгредієнтів за три хвилини: господині подякують за рецепт

Цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто не хоче витрачати багато часу на приготування крему для торта. Всього три інгредієнти, кілька хвилин – і у вас готовий ніжний та повітряний крем.

Для приготування цього дивовижного крему, який може стати не лише чудовим доповненням до торта, але й самостійним десертом, необхідно підготувати варене згущене молоко, кисломолочний сир та вершки, причому всі продукти повинні бути добре охолодженими, щоб забезпечити необхідну консистенцію крему.

Інгредієнти для крему:

Варене згущене молоко — 200 г

Кисломолочний сир — 300 г;

Вершки жирністю не менше 30% — 280 г

Вершки та сир можна замінити густою смеианою - 580 г

Приготування крему

Для початку, необхідно переконатися, що всі інгредієнти, призначені для створення цього ніжного крему, мають відповідну температуру, а саме — вони повинні бути ретельно охолоджені, адже саме це забезпечить необхідну консистенцію та легкість майбутнього десерту.

Далі, використовуючи міксер, слід збити варене згущене молоко, доводячи його до стану однорідної маси, яка стане основою для подальшого створення крему.

Після цього, до збитого згущеного молока додається кисломолочний сир, і процес збивання продовжується до тих пір, поки не буде досягнута кремова консистенція, що характеризується своєю ніжністю та однорідністю.

Додайте холодні вершки. Спочатку збивайте їх на повільній швидкості, поступово збільшуючи її. Збивайте вершки до тих пір, поки не утворяться м'які піки, але не перестарайтеся, щоб не перетворити їх на масло.

Готовий крем можна використовувати для змащування коржів торта, для начинки тістечок або просто їсти як самостійний десерт.

У випадку, коли замість вершків використовується сметана, її необхідно збити до загустіння, після чого вона також додається до крему, збагачуючи його смак та консистенцію.

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