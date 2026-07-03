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- Десерти
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Простий рецепт морозива з вишнею і коньяком: як приготувати вдома
Щоб приготувати домашнє морозиво, знадобляться міксер або блендер.
Вершки разом із цукром збивають на високій швидкості приблизно 3–5 хвилин до легкої, повітряної текстури. А для десерту «П’яна вишня» треба додати кілька ложок якісного бренді або коньяку — саме вони надають йому характерного аромату та глибини смаку. Рецептом поділилися в «Шубі».
Інгредієнти
- вишня
- 100 г
- вершки 33%
- 200 мл
- бренді
- 3 ст. л.
- цукор
- 80 г
Процес приготування:
Свіжі вишні ретельно вимийте, обсушіть і видаліть кісточки (замороженим дайте повністю розтанути у друшляку над мискою, за потреби також очистьте від кісточок і злегка підсушіть).
Наріжте вишні невеликими шматочками, щоб вони рівномірно розподілилися у десерті.
Добре охолоджені вершки перелийте до глибокої миски, додайте цукор і підготовлені вишні. Влийте 2–3 столові ложки якісного бренді або коньяку — саме він надає десерту характерного смаку.
Збивайте масу міксером на високій швидкості 3–4 хвилини. Важливо не перевищити час збивання, інакше вершки можуть розшаруватися на масло й сироватку. Готова консистенція має бути щільною і триматися на вінчику.
Перекладіть масу до форми, акуратно розрівняйте поверхню, накрийте харчовою плівкою «в контакт» і поставте до морозильної камери приблизно на 2 години.
Смачного!