ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Десерти
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

Простий рецепт морозива з вишнею і коньяком: як приготувати вдома

Щоб приготувати домашнє морозиво, знадобляться міксер або блендер.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
517 ккал
Коментарі
П’яна вишня морозиво: рецепт

Морозиво "П’яна вишня" : рецепт / © pexels.com

Вершки разом із цукром збивають на високій швидкості приблизно 3–5 хвилин до легкої, повітряної текстури. А для десерту «П’яна вишня» треба додати кілька ложок якісного бренді або коньяку — саме вони надають йому характерного аромату та глибини смаку. Рецептом поділилися в «Шубі».

Інгредієнти

вишня
100 г
вершки 33%
200 мл
бренді
3 ст. л.
цукор
80 г

Процес приготування:

  1. Свіжі вишні ретельно вимийте, обсушіть і видаліть кісточки (замороженим дайте повністю розтанути у друшляку над мискою, за потреби також очистьте від кісточок і злегка підсушіть).

  2. Наріжте вишні невеликими шматочками, щоб вони рівномірно розподілилися у десерті.

  3. Добре охолоджені вершки перелийте до глибокої миски, додайте цукор і підготовлені вишні. Влийте 2–3 столові ложки якісного бренді або коньяку — саме він надає десерту характерного смаку.

  4. Збивайте масу міксером на високій швидкості 3–4 хвилини. Важливо не перевищити час збивання, інакше вершки можуть розшаруватися на масло й сироватку. Готова консистенція має бути щільною і триматися на вінчику.

  5. Перекладіть масу до форми, акуратно розрівняйте поверхню, накрийте харчовою плівкою «в контакт» і поставте до морозильної камери приблизно на 2 години.

Смачного!

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie