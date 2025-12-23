Вафельний торт// фото: konkurent.ua

Цей рецепт перетворює знайомий з дитинства вафельний торт на вишуканий десерт, який цілком може конкурувати з дорогими ресторанними тортами. Замість звичної згущівки тут використовується розкішний крем на основі білого шоколаду та вершкового сиру, а малинова кислинка ідеально балансує солодкість.

Інгредієнти для приготування вафельного торта

Щоб приготувати торт на 8 порцій, вам знадобляться:

Для основи — 10 круглих вафельних коржів (стандартний діаметр — 18 сантиметрів).

Для шоколадного крему — 240 грамів якісного білого шоколаду, 125 грамів розм’якшеного вершкового масла (високої жирності), 240 грамів холодного вершкового сиру (на кшталт філадельфії) та ваніль за смаком.

Для малинового соусу — 100 грамів малинового пюре (можна перетерти заморожену ягоду), 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю та стільки ж води.

Покрокова технологія приготування

Спершу потрібно розтопити білий шоколад. Зробіть це на водяній бані або в мікрохвильовці короткими імпульсами по 10-15 секунд, щоб не перегріти масу. Дайте шоколаду трохи охолонути, він має бути теплим, але не гарячим. Паралельно збийте м’яке масло міксером або вінчиком до стану пишної білої піни. Поступово вливайте шоколад у масло, продовжуючи збивати.

Додайте до масляно-шоколадної суміші холодний вершковий сир. Збивайте до повної однорідності. Дуже важливо дати крему «відпочити» в холодильнику протягом 1–2 годин — це стабілізує його структуру і зробить зручним для змащування.

Поки крем охолоджується, приготуйте ягідний прошарок. Розігрійте малинове пюре в сотейнику. Крохмаль змішайте з холодною водою і влийте в гарячу малину. Постійно помішуйте суміш на вогні протягом 20–30 секунд, поки вона злегка не загусне. Перед використанням соус має повністю охолонути.

Викладайте вафлі по черзі. Перші два шари щедро змастіть білим кремом. На третій корж нанесіть тонкий шар малинового конфітюру. Повторюйте чергування, але пам’ятайте, що малина має зустрічатися лише 2–3 рази на весь торт, щоб не перебити ніжний вершковий смак. Залишками крему ретельно вирівняйте боки та верх десерту.

Декор та подача

Готовий торт повинен постояти в холодильнику хоча б кілька годин, а краще — ніч. За цей час коржі стануть ніжними, а крем — густим.

Для святкового вигляду можна приготувати королівську глазур (айсинг): збийте яєчний білок із цукровою пудрою до густини. Якщо зробити її щільною, можна малювати на поверхні зимові візерунки або сніжинки. Після застигання така глазур стає блискучою та твердою, що додає торту особливого шарму.

Цей десерт — чудовий приклад того, як прості продукти за правильної технології перетворюються на вишукану окрасу столу.