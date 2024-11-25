Різдвяний кекс з сухофруктами: простий рецепт без масла, яєць та цукру

Скоро, скоро Різдво вже завітає до наших домівок. А яке Різдво без випічки, без різдвяного кексу. А якщо приготувати його без яєць, масла, без муки? Спробуйте, буде смачно, корисно і гостей здивуєте.

Інгредієнти:

Ізюм - 120 г.

Курага - 150 г

Горіх, волоський або мигдаль - 50 г.

Вівсяне борошно - 200 г

Яблучне пюре - 200 г

Кориця - 0,5 ч. л.

Розпушувач - 2 ч.л.

Щіпка натертого імбиру

Дрібка мускатного горіха

Приготування:

Сухофрукти залити окропом на кілька хвилин. Курагу, горіхи подрібнити.

З очищених від шкірки та серцевини свіжих яблук блендером зробити пюре.

Сухофрукти, горіхи, яблучне пюре, спеції змішати у мисці.

Вівсяне борошно змішати з розпушувачем, додати до фруктово-горіхової маси, перемішати.

Форму змастити оливковою олією, викласти тісто і розрівняти.

Випікати за 170 градусів 40-50 хвилин. Смачного.

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