Різдвяний кекс з сухофруктами: простий рецепт без масла, яєць та цукру

Готуємо смачний, корисний різдвяний кекс
Скоро, скоро Різдво вже завітає до наших домівок. А яке Різдво без випічки, без різдвяного кексу. А якщо приготувати його без яєць, масла, без муки? Спробуйте, буде смачно, корисно і гостей здивуєте.
Інгредієнти:
- Ізюм - 120 г.
- Курага - 150 г
- Горіх, волоський або мигдаль - 50 г.
- Вівсяне борошно - 200 г
- Яблучне пюре - 200 г
- Кориця - 0,5 ч. л.
- Розпушувач - 2 ч.л.
- Щіпка натертого імбиру
- Дрібка мускатного горіха
Приготування:
- Сухофрукти залити окропом на кілька хвилин. Курагу, горіхи подрібнити.
- З очищених від шкірки та серцевини свіжих яблук блендером зробити пюре.
- Сухофрукти, горіхи, яблучне пюре, спеції змішати у мисці.
- Вівсяне борошно змішати з розпушувачем, додати до фруктово-горіхової маси, перемішати.
- Форму змастити оливковою олією, викласти тісто і розрівняти.
- Випікати за 170 градусів 40-50 хвилин. Смачного.
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