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Різдвяний кекс з сухофруктами: простий рецепт без масла, яєць та цукру

Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
245 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
241
Час на прочитання
1 хв
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Різдвяний кекс з сухофруктами: простий рецепт без масла, яєць та цукру

Різдвяний кекс

Готуємо смачний, корисний різдвяний кекс

Скоро, скоро Різдво вже завітає до наших домівок. А яке Різдво без випічки, без різдвяного кексу. А якщо приготувати його без яєць, масла, без муки? Спробуйте, буде смачно, корисно  і гостей здивуєте.

Інгредієнти:

  • Ізюм - 120 г.
  • Курага - 150 г 
  • Горіх, волоський або мигдаль - 50 г. 
  • Вівсяне борошно - 200 г 
  • Яблучне пюре - 200 г
  • Кориця - 0,5 ч. л.
  • Розпушувач - 2 ч.л.
  • Щіпка натертого  імбиру
  • Дрібка мускатного горіха

Приготування:

  • Сухофрукти залити окропом на кілька хвилин. Курагу, горіхи подрібнити.
  • З очищених від шкірки та серцевини свіжих яблук блендером зробити пюре. 
  • Сухофрукти, горіхи, яблучне пюре, спеції змішати у мисці.
  • Вівсяне борошно змішати з розпушувачем, додати до фруктово-горіхової маси, перемішати.
  • Форму змастити оливковою олією, викласти тісто і розрівняти.
  • Випікати за 170 градусів 40-50 хвилин. Смачного.

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