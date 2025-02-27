Категорія
Десерти
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рулети з шоколадних млинців з ніжним заварним кремом

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
183 ккал
Дата публікації
Перегляди
146
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рулети з шоколадних млинців з ніжним заварним кремом

Рулети з млинців // фото: "Home & Kitchen"

Рецепт рулету з млинців, який здивує та порадує ваших близьких

Цей десерт – чудовий спосіб здивувати гостей на Масляну, адже він не лише смачний, а й виглядає дуже ефектно.

Щоб приготувати млинці знадобиться:

  • Борошно - 200 г.

  • Какао-порошок - 50 г

  • Цукор - 50 г.

  • Сіль -  пів чайної ложки 

  • Яйця - 2 шт.

  • Молоко - 300 г.

  • Окріп - 300 г.

Приготування млинців

  • До просіяного борошна додаємо какао, цукор, сіль, яйця - все перемішуємо.

  • Вливаємо молоко. Збиваємо блендером.

  • Тоненькою цівкою вливаємо окріп. Збиваємо блендером

  • Смажимо млинці на сковорідці, змащеній олією або на сковорідці з антипригарним покриттям.

Готові млинці кладемо остигати. В цей час готуємо крем 

Інгредієнти для крему

  • Молоко - 500 мл - 3 ст.л

  • Цукор - 150 г.

  • Жовтки - 3 шт.

  • Кукурудзяний крохмаль - 2 с.л.

Приготування крему

  • Додамо до 500 мл молока 150 г цукру.

  • Перемішуємо яєчні жовтки з кукурудзяним крохмалем. Збиваємо вінчиком до однорідної маси

  • Нагріваємо молоко з цукром та тоненькою цівкою додаємо збиті жовтки з крохмалем, не перестаючи помішувати. Доводимо до кипіння та знімаємо з вогню.

Приготування рулетів з млинців

  • Млинці викладаємо на пергаментний папір, так, щоб вони були на хльост. 

  • Наносимо тонким шаром на млинці охолоджений заварний крем

Приготування рулету з млинців / ©
Приготування рулету з млинців
  • Скручуємо млинці з намазаним кремом рулетом.

  • Загортаємо у пергамент та кладемо на декілька годин в холодильник

Рулет з млинців / ©
Рулет з млинців

Виймаємо охолоджений рулет, розгортаємо, отримуємо такий чудовий десерт і насолоджуємось.

Рулет з млинців / ©
Рулет з млинців

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація