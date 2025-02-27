Рулети з шоколадних млинців з ніжним заварним кремом

Рецепт рулету з млинців, який здивує та порадує ваших близьких
Цей десерт – чудовий спосіб здивувати гостей на Масляну, адже він не лише смачний, а й виглядає дуже ефектно.
Щоб приготувати млинці знадобиться:
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Борошно - 200 г.
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Какао-порошок - 50 г
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Цукор - 50 г.
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Сіль - пів чайної ложки
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Яйця - 2 шт.
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Молоко - 300 г.
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Окріп - 300 г.
Приготування млинців
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До просіяного борошна додаємо какао, цукор, сіль, яйця - все перемішуємо.
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Вливаємо молоко. Збиваємо блендером.
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Тоненькою цівкою вливаємо окріп. Збиваємо блендером
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Смажимо млинці на сковорідці, змащеній олією або на сковорідці з антипригарним покриттям.
Готові млинці кладемо остигати. В цей час готуємо крем
Інгредієнти для крему
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Молоко - 500 мл - 3 ст.л
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Цукор - 150 г.
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Жовтки - 3 шт.
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Кукурудзяний крохмаль - 2 с.л.
Приготування крему
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Додамо до 500 мл молока 150 г цукру.
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Перемішуємо яєчні жовтки з кукурудзяним крохмалем. Збиваємо вінчиком до однорідної маси
- Нагріваємо молоко з цукром та тоненькою цівкою додаємо збиті жовтки з крохмалем, не перестаючи помішувати. Доводимо до кипіння та знімаємо з вогню.
Приготування рулетів з млинців
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Млинці викладаємо на пергаментний папір, так, щоб вони були на хльост.
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Наносимо тонким шаром на млинці охолоджений заварний крем
- Скручуємо млинці з намазаним кремом рулетом.
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Загортаємо у пергамент та кладемо на декілька годин в холодильник
Виймаємо охолоджений рулет, розгортаємо, отримуємо такий чудовий десерт і насолоджуємось.
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