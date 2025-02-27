Рулети з шоколадних млинців з ніжним заварним кремом

Рецепт рулету з млинців, який здивує та порадує ваших близьких

Цей десерт – чудовий спосіб здивувати гостей на Масляну, адже він не лише смачний, а й виглядає дуже ефектно.

Щоб приготувати млинці знадобиться:

Борошно - 200 г.

Какао-порошок - 50 г

Цукор - 50 г.

Сіль - пів чайної ложки

Яйця - 2 шт.

Молоко - 300 г.

Окріп - 300 г.

Приготування млинців

До просіяного борошна додаємо какао, цукор, сіль, яйця - все перемішуємо.

Вливаємо молоко. Збиваємо блендером.

Тоненькою цівкою вливаємо окріп. Збиваємо блендером

Смажимо млинці на сковорідці, змащеній олією або на сковорідці з антипригарним покриттям.

Готові млинці кладемо остигати. В цей час готуємо крем

Інгредієнти для крему

Молоко - 500 мл - 3 ст.л

Цукор - 150 г.

Жовтки - 3 шт.

Кукурудзяний крохмаль - 2 с.л.

Приготування крему

Додамо до 500 мл молока 150 г цукру.

Перемішуємо яєчні жовтки з кукурудзяним крохмалем. Збиваємо вінчиком до однорідної маси

Нагріваємо молоко з цукром та тоненькою цівкою додаємо збиті жовтки з крохмалем, не перестаючи помішувати. Доводимо до кипіння та знімаємо з вогню.

Приготування рулетів з млинців

Млинці викладаємо на пергаментний папір, так, щоб вони були на хльост.

Наносимо тонким шаром на млинці охолоджений заварний крем

Приготування рулету з млинців

Скручуємо млинці з намазаним кремом рулетом.

Загортаємо у пергамент та кладемо на декілька годин в холодильник

Рулет з млинців

Виймаємо охолоджений рулет, розгортаємо, отримуємо такий чудовий десерт і насолоджуємось.

Рулет з млинців

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