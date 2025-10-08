Рецепт шарлотки

Реклама

Цей рецепт шарлотки — справжня знахідка для тих, хто любить домашню випічку, але не має часу на складні кулінарні експерименти. Пиріг готується неймовірно швидко, а його головний секрет полягає у простоті — всі основні інгредієнти вимірюються звичайною столовою ложкою, що унеможливлює помилку. Завдяки цій формулі тісто виходить надзвичайно ніжним і повітряним.

Господині, які спробували цей метод, зізнаються, що печуть пиріг кілька разів на тиждень, адже шарлотка «12 ложок» зникає зі столу швидше, ніж остигає чай.

Інгредієнти для шарлотки

Для пирога вам знадобиться лише ложка та мінімальний набір продуктів. Усі рідкі й сухі компоненти (крім яєць) беремо по 12 столових ложок (ст. л.):

Реклама

яйця — 3 шт.

цукор — 12 ст. л. (плюс 1 ст. л. для фінального посипання)

борошно — 12 ст. л. (обов’язково просіяне)

кефір (кімнатної температури) — 12 ст. л.

олія (без запаху) — 12 ст. л.

розпушувач — 1 ч. л.

ванільний цукор — 1 пакетик або щіпка ваніліну

сіль — щіпка

яблука — 2–4 шт. (залежно від розміру)

вершкове масло — кілька маленьких шматочків для скоринки

Як приготувати шарлотку

Спершу підготуйте яблука. Видаліть серцевину та наріжте плоди великими часточками. Вони не мають бути надто тонкими, щоб під час випікання зберегти форму і не «розчинитися» в тісті.

Форму для випікання (оптимальний діаметр близько 22 см) змастіть олією або застеліть пергаментним папером.

У глибокій мисці збийте яйця зі щіпкою солі до появи легкої піни.

Потім по черзі додайте всі рідкі компоненти та цукор: кефір, олію, цукор і ваніль. Ретельно перемішайте віничком.

Окремо просійте борошно та змішайте його з розпушувачем. Поступово всипте цю суміш до рідких інгредієнтів.

Як результат, має вийти тісто, за консистенцією схоже на густу домашню сметану, що спадає з ложки широкою стрічкою. Довго збивати не потрібно.

Вилийте готове тісто до форми. Зверху рівномірно розподіліть нарізані яблучні часточки.

Посипте пиріг цукром (1 ст. л.) і розкладіть кілька маленьких шматочків вершкового масла. Саме цей прийом забезпечить апетитну золотисту карамельну скоринку.

Випікайте шарлотку в попередньо розігрітій духовці за температури 180°C близько 40 хвилин.

Важливий момент — перші 20 хвилин випікання не відчиняйте дверцята духовки, інакше пиріг може осісти. Готовність перевіряйте традиційно: зубочистка, вставлена в центр, має вийти сухою.

Чому шарлотка за цим рецептом завжди вдається

Секрет успіху цієї «лінивої» шарлотки полягає у збалансованій формулі:

Кефір забезпечує ніжність і легкість, роблячи пиріг високим та пористим.

Олія додає м’якості та запобігає висиханню.

Карамельна скоринка (цукор + вершкове масло) створює той самий теплий «дитячий» смак.

Пиріг смачний як гарячим (ідеально з морозивом), так і охолодженим — зі склянкою молока або чашкою ароматної кави. Мінімум зусиль, а результат має гідний вигляд навіть на святковому столі.