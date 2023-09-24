Готуємо шарлотку з яблуками на сковороді: смачний пиріг на кефірі та одному яйці

Навіть якщо не має духовки, або з якихось причин не хочеться вмикати духову шафу, яблучний пиріг можна приготувати на сковороді. Шарлотка з яблуками приготована таким чином готується швидко і виходить не гірше за шарлотку, приготовану в духовці.

Ще одна особливість такої цієї шарлотки у тому, що в рецепті використовується лише одне яйце.

Інгредієнти для приготування шарлотки з яблуками:

яйця - 1 шт.,

яблука - 2-3 шт.,

цукор - 4-5 ст.л,

ванільний цукор - 10 г,

кефір - 160 мл,

олія для змащування - 30 мл,

борошно - 150 г,

розпушувач - 10 г,

Приготування шарлотки

Помиті яблука очищаємо від шкірки, якщо вона товста, видаляємо серцевину та ріжемо на шматочки. Щоб яблука не потемніли, їх можна збризнути лимонним соком.

У глибоку місткість розбиваємо яйце, додаємо туди цукор, ванільний цукор і ретельно збиваємо виделкою поки маса не побіліє.

Додаємо до суміші кефір, рафіновану олію, знову все ретельно перемішуємо.

В іншій місткості перемішуємо борошно з розпушувачем і вливаємо туди приготовлену яєчно-кефірну суміш. Вливати потрібно поступово, невеликими порціями, ретельно перемішуючи вміст силіконовою лопаткою. Тісто після повного перемішування повинна вийти як на густі оладки.

Підготовлені шматочки яблука відправляємо в тісто і добре перемішуємо.

Готуємо сковорідку до випічки. Дно і боки сковорідки змащуємо олією, застеляємо дно сковорідки пергаментом і змащуємо його також олією.

Виливаємо тісто з яблуками на сковорідку і розподіляємо його лопаткою рівномірно по всій поверхні. Накриваємо сковорідку щільно кришкою та ставимо на плиту.

Випікаємо шарлотку на мінімальному вогні 20-30 хвилин. Підіймати кришку сковороди під час випікання не слід.

Через 20 хвилин можна відкрити кришку і перевірити готовність пирога зубочисткою.

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