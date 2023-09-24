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Готуємо шарлотку з яблуками на сковороді: смачний пиріг на кефірі та одному яйці

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
1652
Час на прочитання
2 хв
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Готуємо шарлотку з яблуками на сковороді: смачний пиріг на кефірі та одному яйці

Шарлотка на кефірі на сковорідці

Готуємо улюблену шарлотку з яблуками на сковороді

Навіть якщо не має духовки, або з якихось причин не хочеться вмикати духову шафу, яблучний пиріг можна приготувати на сковороді. Шарлотка з яблуками  приготована таким чином готується швидко і виходить не гірше за шарлотку, приготовану в духовці. 

Ще одна особливість такої цієї шарлотки у тому, що в рецепті використовується лише одне яйце. 

Інгредієнти для приготування шарлотки з яблуками:

  • яйця  - 1 шт.,
  • яблука  - 2-3 шт.,
  • цукор  - 4-5 ст.л,
  • ванільний цукор  - 10 г,
  • кефір  - 160 мл, 
  • олія  для змащування - 30 мл,
  • борошно  - 150 г,
  • розпушувач - 10 г,

Приготування шарлотки

  • Помиті яблука очищаємо від шкірки, якщо вона товста, видаляємо серцевину та ріжемо на шматочки. Щоб яблука не потемніли, їх можна збризнути лимонним соком.
  • У глибоку місткість розбиваємо яйце, додаємо туди цукор, ванільний цукор і ретельно збиваємо виделкою поки маса не побіліє.
  • Додаємо до суміші кефір, рафіновану олію, знову все ретельно перемішуємо.
  • В іншій місткості перемішуємо борошно з розпушувачем і вливаємо туди приготовлену яєчно-кефірну суміш. Вливати потрібно поступово, невеликими порціями, ретельно перемішуючи вміст силіконовою лопаткою. Тісто після повного перемішування повинна вийти як на густі оладки.
  • Підготовлені шматочки яблука відправляємо в тісто і добре перемішуємо.
  • Готуємо сковорідку до випічки. Дно і боки сковорідки змащуємо олією, застеляємо дно сковорідки пергаментом і змащуємо його також олією. 
  • Виливаємо тісто з яблуками на сковорідку і розподіляємо його лопаткою рівномірно по всій поверхні. Накриваємо сковорідку щільно кришкою та ставимо на плиту.
  • Випікаємо шарлотку на мінімальному вогні 20-30 хвилин. Підіймати кришку сковороди під час випікання не слід.
  • Через 20 хвилин можна відкрити кришку і перевірити готовність пирога зубочисткою. 

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Дата публікації
Перегляди
1652
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