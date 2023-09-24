Готуємо шарлотку з яблуками на сковороді: смачний пиріг на кефірі та одному яйці

Готуємо улюблену шарлотку з яблуками на сковороді
Навіть якщо не має духовки, або з якихось причин не хочеться вмикати духову шафу, яблучний пиріг можна приготувати на сковороді. Шарлотка з яблуками приготована таким чином готується швидко і виходить не гірше за шарлотку, приготовану в духовці.
Ще одна особливість такої цієї шарлотки у тому, що в рецепті використовується лише одне яйце.
Інгредієнти для приготування шарлотки з яблуками:
- яйця - 1 шт.,
- яблука - 2-3 шт.,
- цукор - 4-5 ст.л,
- ванільний цукор - 10 г,
- кефір - 160 мл,
- олія для змащування - 30 мл,
- борошно - 150 г,
- розпушувач - 10 г,
Приготування шарлотки
- Помиті яблука очищаємо від шкірки, якщо вона товста, видаляємо серцевину та ріжемо на шматочки. Щоб яблука не потемніли, їх можна збризнути лимонним соком.
- У глибоку місткість розбиваємо яйце, додаємо туди цукор, ванільний цукор і ретельно збиваємо виделкою поки маса не побіліє.
- Додаємо до суміші кефір, рафіновану олію, знову все ретельно перемішуємо.
- В іншій місткості перемішуємо борошно з розпушувачем і вливаємо туди приготовлену яєчно-кефірну суміш. Вливати потрібно поступово, невеликими порціями, ретельно перемішуючи вміст силіконовою лопаткою. Тісто після повного перемішування повинна вийти як на густі оладки.
- Підготовлені шматочки яблука відправляємо в тісто і добре перемішуємо.
- Готуємо сковорідку до випічки. Дно і боки сковорідки змащуємо олією, застеляємо дно сковорідки пергаментом і змащуємо його також олією.
- Виливаємо тісто з яблуками на сковорідку і розподіляємо його лопаткою рівномірно по всій поверхні. Накриваємо сковорідку щільно кришкою та ставимо на плиту.
- Випікаємо шарлотку на мінімальному вогні 20-30 хвилин. Підіймати кришку сковороди під час випікання не слід.
- Через 20 хвилин можна відкрити кришку і перевірити готовність пирога зубочисткою.
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