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Шоколадний тортик з арахісом без випічки: ним ви точно здивуєте гостей

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
440 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
39
Час на прочитання
2 хв
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Шоколадний тортик з арахісом без випічки: ним ви точно здивуєте гостей

Шоколадний торт/фото odnaminyta.com

Рецепт торта, який не потрібно випікати

Якщо в холодильнику є згущене молоко, шоколад, оріхи та крекери, можна зготувати тортик, який не соромно і на новорічний стіл поставити.

Шоколадний торт з арахісом без випікання

Інгредієнти:

  • несолоний крекер - 300 г,

  • сметана жирністю 20% - 250 г,

  • зварене згущене молоко - 300 г,  

  • арахіс - 100 г.

Для глазурі знадобиться 75 г гіркого шоколаду та 50 г вершкового масла.

Приготування шоколадного тортика

  • Поєднайте в глибокій мисочці сметану та зварене згущене молоко. Перемішайте, щоб маса стала однорідною. Сметану можна замінити вершками чи сиром маскарпоне. Для покращення смаку можна додати  столову ложку ванільного цукру.

  • Арахіс підсушіть на сухій пательні на вогні, постійно помішуючи. Арахіс дрібненько наріжте ножем або ще краще пропустити крізь блендер. Замість арахісу можна використовувати будь-які інші горішки – мигдаль, фундук, волоські тощо. Додайте подрібнені  горішки до крему.

  • Якщо крекер великий, подрібніть його, якщо міленький, висипайте у крем цілим.

  • Круглу форму діаметром 18-20 см застеліть харчовою плівкою. Викладіть отриману масу й розрівняйте поверхню силіконовою лопаткою. Зверху теж прикрийте шаром плівки й відправте до холодильника мінімум на 5 годин, а краще на всю ніч.

  • Приготуйте глазур. Розм’якшене вершкове масло і поламану на шматочки шоколадну плитку розтопіть у сотейнику на повільному вогні. Постійно перемішуйте масу, щоб не підгоріла.

  • Витягніть торт з холодильника, звільніть від плівки й акуратно переверніть на пласке блюдо. Полийте глазур’ю

  • Политий глазур’ю торт знову поставте до холодильника. Щоб шоколад застиг, де достатньо 15 хвилин. 

  • Зверху посипте горіхами.

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Дата публікації
Перегляди
39
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