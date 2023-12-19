Шоколадний тортик з арахісом без випічки: ним ви точно здивуєте гостей

Рецепт торта, який не потрібно випікати
Якщо в холодильнику є згущене молоко, шоколад, оріхи та крекери, можна зготувати тортик, який не соромно і на новорічний стіл поставити.
Шоколадний торт з арахісом без випікання
Інгредієнти:
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несолоний крекер - 300 г,
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сметана жирністю 20% - 250 г,
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зварене згущене молоко - 300 г,
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арахіс - 100 г.
Для глазурі знадобиться 75 г гіркого шоколаду та 50 г вершкового масла.
Приготування шоколадного тортика
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Поєднайте в глибокій мисочці сметану та зварене згущене молоко. Перемішайте, щоб маса стала однорідною. Сметану можна замінити вершками чи сиром маскарпоне. Для покращення смаку можна додати столову ложку ванільного цукру.
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Арахіс підсушіть на сухій пательні на вогні, постійно помішуючи. Арахіс дрібненько наріжте ножем або ще краще пропустити крізь блендер. Замість арахісу можна використовувати будь-які інші горішки – мигдаль, фундук, волоські тощо. Додайте подрібнені горішки до крему.
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Якщо крекер великий, подрібніть його, якщо міленький, висипайте у крем цілим.
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Круглу форму діаметром 18-20 см застеліть харчовою плівкою. Викладіть отриману масу й розрівняйте поверхню силіконовою лопаткою. Зверху теж прикрийте шаром плівки й відправте до холодильника мінімум на 5 годин, а краще на всю ніч.
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Приготуйте глазур. Розм’якшене вершкове масло і поламану на шматочки шоколадну плитку розтопіть у сотейнику на повільному вогні. Постійно перемішуйте масу, щоб не підгоріла.
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Витягніть торт з холодильника, звільніть від плівки й акуратно переверніть на пласке блюдо. Полийте глазур’ю
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Политий глазур’ю торт знову поставте до холодильника. Щоб шоколад застиг, де достатньо 15 хвилин.
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Зверху посипте горіхами.
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