Шоколадний тортик з арахісом без випічки: ним ви точно здивуєте гостей

Якщо в холодильнику є згущене молоко, шоколад, оріхи та крекери, можна зготувати тортик, який не соромно і на новорічний стіл поставити.

Для глазурі знадобиться 75 г гіркого шоколаду та 50 г вершкового масла.

Поєднайте в глибокій мисочці сметану та зварене згущене молоко. Перемішайте, щоб маса стала однорідною. Сметану можна замінити вершками чи сиром маскарпоне. Для покращення смаку можна додати столову ложку ванільного цукру.

Арахіс підсушіть на сухій пательні на вогні, постійно помішуючи. Арахіс дрібненько наріжте ножем або ще краще пропустити крізь блендер. Замість арахісу можна використовувати будь-які інші горішки – мигдаль, фундук, волоські тощо. Додайте подрібнені горішки до крему.

Якщо крекер великий, подрібніть його, якщо міленький, висипайте у крем цілим.

Круглу форму діаметром 18-20 см застеліть харчовою плівкою. Викладіть отриману масу й розрівняйте поверхню силіконовою лопаткою. Зверху теж прикрийте шаром плівки й відправте до холодильника мінімум на 5 годин, а краще на всю ніч.

Приготуйте глазур. Розм’якшене вершкове масло і поламану на шматочки шоколадну плитку розтопіть у сотейнику на повільному вогні. Постійно перемішуйте масу, щоб не підгоріла.

Витягніть торт з холодильника, звільніть від плівки й акуратно переверніть на пласке блюдо. Полийте глазур’ю

Политий глазур’ю торт знову поставте до холодильника. Щоб шоколад застиг, де достатньо 15 хвилин.