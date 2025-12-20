ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Десерти
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

Швидкий десерт: як приготувати смаколик за п’ять хвилин з двох інгредієнтів і без духовки

Просто змішайте два інгредієнти і отримайте дуже смачний десерт до чаю.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
17 хвилин
Харчова цінність на 100 г
213 ккал
Десерт без духовки: всього 5 хвилин і 2 інгредієнти

Десерт без духовки: всього 5 хвилин і 2 інгредієнти / © Pixabay

Солодкий десерт на сковороді, який готується буквально 5 хвилин. Рецептом поділилися на сайті “Господинька”.

Інгредієнти

йогурт
150 г
борошно
100 г
розпушувач
½ ч. ложки
олія
для смаження
сіль
дрібка
цукор
для обвалювання

Процес приготування:

  1. Йогурт потрібно збити вінчиком до однорідності, додати просіяне борошно з сіллю, перемішати і всипати розпушувач. Знову перемішати.

  2. Перекласти отриману масу в кондитерський мішок.

  3. У каструлю чи високу сковороду влити достатню кількість олії, добре розігріти. Викладати порційні кульки з мішка.

  4. Смажити їх, помішуючи, до золотистої скоринки. Перекласти ще гарячі у пакет з цукром, добре струсити.

Смачного!

Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie