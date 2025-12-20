- Дата публікації
-
- Категорія
- Десерти
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 1 хв
Швидкий десерт: як приготувати смаколик за п’ять хвилин з двох інгредієнтів і без духовки
Просто змішайте два інгредієнти і отримайте дуже смачний десерт до чаю.
Солодкий десерт на сковороді, який готується буквально 5 хвилин. Рецептом поділилися на сайті “Господинька”.
Інгредієнти
- йогурт
- 150 г
- борошно
- 100 г
- розпушувач
- ½ ч. ложки
- олія
- для смаження
- сіль
- дрібка
- цукор
- для обвалювання
Процес приготування:
Йогурт потрібно збити вінчиком до однорідності, додати просіяне борошно з сіллю, перемішати і всипати розпушувач. Знову перемішати.
Перекласти отриману масу в кондитерський мішок.
У каструлю чи високу сковороду влити достатню кількість олії, добре розігріти. Викладати порційні кульки з мішка.
Смажити їх, помішуючи, до золотистої скоринки. Перекласти ще гарячі у пакет з цукром, добре струсити.
Смачного!