Сирна запіканка: несподіваний інгредієнт замість борошна чи манки, який змінить її смак

Сирна запіканка — це універсальна страва, яка підходить як для сніданку, так і для легкої вечері. Її можна взяти з собою на роботу або дати дітям до школи як смачний та поживний перекус. Традиційно для приготування запіканки використовують борошно або манну крупу, але існують цікаві варіації з іншими інгредієнтами, які надають страві особливого смаку та текстури.

Одним із таких незвичайних компонентів є варений рис. Додавання рису до сирної запіканки додає їй легку зернистість, що приємно відчувається на смак. Цей рецепт стане чудовою альтернативою класичним варіантам і здивує ваших близьких новим смаком знайомої страви.

Інгредієнти:

700 г сиру

3 великі яйця

Щіпка солі

100 г сметани

50-100 г цукру (залежно від ваших уподобань)

20 г ванільного цукру

300 г вареного рису

Приготування:

Розділіть яйця на білки та жовтки. Це дозволить окремо збити білки до пишної піни, що додасть запіканці легкості. До сиру додайте жовтки, сметану, ванільний цукор та звичайний цукор за смаком. За допомогою занурювального блендера перетріть усі інгредієнти до отримання однорідної маси без грудочок. Цей крок забезпечить гладку текстуру запіканки. В отриману сирну масу додайте варений рис, зварений без солі, та ретельно перемішайте. Рис повинен бути розсипчастим, щоб рівномірно розподілитися в масі. Збийте білки з щіпкою солі до отримання стійкої піни. Сіль допомагає стабілізувати білки, роблячи піну більш міцною. Обережно введіть збиті білки в сирну масу, акуратно перемішуючи рухами знизу вгору, щоб зберегти повітряну структуру. Вистеліть дно форми для випікання пергаментним папером, бортики змастіть вершковим маслом і злегка присипте борошном. Це запобіжить прилипання запіканки та полегшить її виймання після випікання. Викладіть сирну масу у підготовлену форму та відправте в духовку, попередньо розігріту до 180°C, на 40-45 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною паличкою: якщо вона виходить сухою, запіканка готова. Дайте запіканці трохи охолонути, після чого обережно дістаньте її з форми. Подавайте з варенням, сметаною або соусом зі сметани та згущеного молока.

Поради та варіації:

Для запіканки найкраще підходить свіжий сир середньої жирності. Якщо сир занадто вологий, його можна відцідити через марлю, щоб видалити зайву рідину.

Кількість цукру можна регулювати за власним смаком або замінити його медом чи іншими підсолоджувачами.

Окрім ванільного цукру, можна додати цедру лимона або апельсина для цитрусового аромату.

Спробуйте додати в сирну масу родзинки, курагу або шматочки шоколаду для різноманітності смаку.

Цей рецепт підходить для тих, хто уникає глютену, оскільки не містить борошна чи манки.

Сирна запіканка з рисом — це чудовий спосіб урізноманітнити повсякденне меню та порадувати близьких смачною й корисною стравою. Її ніжна текстура та приємний смак сподобаються як дорослим, так і дітям.

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