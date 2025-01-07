Сирна запіканка: несподіваний інгредієнт замість борошна чи манки, який змінить її смак

Домашня сирна запіканка з незвичайним інгредієнтом
Сирна запіканка — це універсальна страва, яка підходить як для сніданку, так і для легкої вечері. Її можна взяти з собою на роботу або дати дітям до школи як смачний та поживний перекус. Традиційно для приготування запіканки використовують борошно або манну крупу, але існують цікаві варіації з іншими інгредієнтами, які надають страві особливого смаку та текстури.
Одним із таких незвичайних компонентів є варений рис. Додавання рису до сирної запіканки додає їй легку зернистість, що приємно відчувається на смак. Цей рецепт стане чудовою альтернативою класичним варіантам і здивує ваших близьких новим смаком знайомої страви.
Інгредієнти:
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700 г сиру
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3 великі яйця
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Щіпка солі
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100 г сметани
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50-100 г цукру (залежно від ваших уподобань)
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20 г ванільного цукру
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300 г вареного рису
Приготування:
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Розділіть яйця на білки та жовтки. Це дозволить окремо збити білки до пишної піни, що додасть запіканці легкості.
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До сиру додайте жовтки, сметану, ванільний цукор та звичайний цукор за смаком. За допомогою занурювального блендера перетріть усі інгредієнти до отримання однорідної маси без грудочок. Цей крок забезпечить гладку текстуру запіканки.
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В отриману сирну масу додайте варений рис, зварений без солі, та ретельно перемішайте. Рис повинен бути розсипчастим, щоб рівномірно розподілитися в масі.
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Збийте білки з щіпкою солі до отримання стійкої піни. Сіль допомагає стабілізувати білки, роблячи піну більш міцною.
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Обережно введіть збиті білки в сирну масу, акуратно перемішуючи рухами знизу вгору, щоб зберегти повітряну структуру.
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Вистеліть дно форми для випікання пергаментним папером, бортики змастіть вершковим маслом і злегка присипте борошном. Це запобіжить прилипання запіканки та полегшить її виймання після випікання.
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Викладіть сирну масу у підготовлену форму та відправте в духовку, попередньо розігріту до 180°C, на 40-45 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною паличкою: якщо вона виходить сухою, запіканка готова.
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Дайте запіканці трохи охолонути, після чого обережно дістаньте її з форми. Подавайте з варенням, сметаною або соусом зі сметани та згущеного молока.
Поради та варіації:
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Для запіканки найкраще підходить свіжий сир середньої жирності. Якщо сир занадто вологий, його можна відцідити через марлю, щоб видалити зайву рідину.
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Кількість цукру можна регулювати за власним смаком або замінити його медом чи іншими підсолоджувачами.
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Окрім ванільного цукру, можна додати цедру лимона або апельсина для цитрусового аромату.
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Спробуйте додати в сирну масу родзинки, курагу або шматочки шоколаду для різноманітності смаку.
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Цей рецепт підходить для тих, хто уникає глютену, оскільки не містить борошна чи манки.
Сирна запіканка з рисом — це чудовий спосіб урізноманітнити повсякденне меню та порадувати близьких смачною й корисною стравою. Її ніжна текстура та приємний смак сподобаються як дорослим, так і дітям.
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