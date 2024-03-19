Категорія
Десерти
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Cирки у молочному шоколаді: рецепт вишуканого десерту

Час приготування
1 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
324 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
570
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Cирки у молочному шоколаді: рецепт вишуканого десерту

Сирки в молочному шоколаді / Фото: Credits

Для приготування сирних сирків використовуйте якісні продукти. Чим жирнішими будуть сир і масло, тим смачнішими вийдуть сирки. Основними інгредієнтами десерту є сир та шоколад. Такі сирки сподобаються і дітям, і дорослим.

Інгредієнти

сир 9%
400 г
вершкове масло
50 г
цукрова пудра
50 г
ванільний цукор
2 ч. л.
молочний шоколад
150 г
олія
25 мл
  1. З'єднайте сир, цукрову пудру, ванільний цукор та м'яке вершкове масло. Перебийте  у блендері до однорідної маси. Руки трохи змочіть водою і сформуйте сирки будь-якої форми. Викладіть на дошку вкриту плівкою і відправте в морозильну камеру приблизно годину.
  2. Молочний шоколад розтопіть на водяній бані чи мікрохвильовій печі. Влийте олію і перемішайте.
  3. Сирки надягніть на шпажки, більше ніж на половину занурте в шоколад і переверніть. Перекладіть на пергамент і вийміть шпажку. Відправте холодильник для повного застигання.

Поради:

  • Шоколад можна використовувати не лише молочний, а й чорний.

Читайте також:

Смакота на вихідні! Рум'яні рогалики з куркою та сиром – Рецепти Сніданку з 1+1

Смакота на вихідні! Рум'яні рогалики з куркою та сиром – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація