Cирки у молочному шоколаді: рецепт вишуканого десерту

Для приготування сирних сирків використовуйте якісні продукти. Чим жирнішими будуть сир і масло, тим смачнішими вийдуть сирки. Основними інгредієнтами десерту є сир та шоколад. Такі сирки сподобаються і дітям, і дорослим.
Інгредієнти
- сир 9%
- 400 г
- вершкове масло
- 50 г
- цукрова пудра
- 50 г
- ванільний цукор
- 2 ч. л.
- молочний шоколад
- 150 г
- олія
- 25 мл
- З'єднайте сир, цукрову пудру, ванільний цукор та м'яке вершкове масло. Перебийте у блендері до однорідної маси. Руки трохи змочіть водою і сформуйте сирки будь-якої форми. Викладіть на дошку вкриту плівкою і відправте в морозильну камеру приблизно годину.
- Молочний шоколад розтопіть на водяній бані чи мікрохвильовій печі. Влийте олію і перемішайте.
- Сирки надягніть на шпажки, більше ніж на половину занурте в шоколад і переверніть. Перекладіть на пергамент і вийміть шпажку. Відправте холодильник для повного застигання.
Поради:
- Шоколад можна використовувати не лише молочний, а й чорний.
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