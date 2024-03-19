Cирки у молочному шоколаді: рецепт вишуканого десерту

Для приготування сирних сирків використовуйте якісні продукти. Чим жирнішими будуть сир і масло, тим смачнішими вийдуть сирки. Основними інгредієнтами десерту є сир та шоколад. Такі сирки сподобаються і дітям, і дорослим.