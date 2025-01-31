Смачне печиво на швидку руку з трьох інгредієнтів: ні борошно, ні масло не потрібне

Не уявляєте, що можна приготувати печиво без борошна та масла? Ми доведемо, що всього три інгредієнти здатні створити смачні та корисні ласощі.

Цей рецепт ідеально підійде для тих, хто цінує швидке приготування та не відмовиться від домашньої випічки. Печиво виходить ніжним, ароматним і стане чудовим доповненням до чаю або кави.

Інгредієнти:

3 стиглі банани

100 г вівсяних пластівців

шоколад за смаком

Приготування:

Банани розминаємо виделкою до стану однорідного пюре.

Додаємо вівсяні пластівці, добре перемішуємо й залишаємо на 10–15 хвилин, щоб вони трохи набрякли.

За допомогою ложки викладаємо масу на застелене пергаментом деко або у силіконову форму. У центр кожного печива кладемо шматочок шоколаду.

Випікаємо у духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 20 хвилин, поки печиво не стане золотистим.

Готові ласощі можна подавати теплими або дати їм охолонути – у будь-якому вигляді вони смакуватимуть чудово!

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