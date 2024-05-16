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Смачне вівсяне печиво: класичний рецепт з вівсяних пластівців, без борошна, з бананом

Смачне вівсяне печиво: класичний рецепт з вівсяних пластівців, без борошна, з бананом

Рецепти вівсяного печива

Як приготувати смачне вівсяне печиво

Вівсяне печиво приготоване вдома, самостійно — розсипчасте, м'яке та ніжне на смак. Воно підходить як для перекусу з молоком або кефіром, так і для вечірнього чаювання.

Класичний рецепт вівсяного печива

Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці – 250 г,
  • борошно – 200 г,
  • масло вершкове – 200 г;
  • цукор – 100 г;
  • яйце – 1 шт,
  • кориця – 1 ч.л,
  • розпушувач – пів чайної ложки

Для приготування печива вівсяні пластівці краще брати дрібного помелу. Можна подрібнити їх у блендері. 

Приготування класичного вівсяного печива

  • Збийте блендером розм’якшене вершкове масло з цукром, щоб маса стала пишною. 
  • Додайте вівсяні пластівці та просіяне борошно, вбийте яйце. Додайте розпушувач та корицю. 
  • Все ретельно перемішайте. Тісто повинно бути липким і трохи розсипчастим.
  • Якщо потрібно, додайте ще пару ложок розтопленого вершкового масла. Зберіть тісто в кулю. 
  • Вимісіть ще раз добре і розділіть тісто на 16 частин.
  • Зробіть кульки розміром приблизно з волоський горіх та викладіть їх на деко, застелений пергаментом або силіконовим килимком. Притисніть кульки злегка пальцями.
  • Випікайте печиво до золотистого кольору в духовці протягом 30 хвилин, при температурі до 180 ⁰ С.

Вівсяне печиво без борошна

 Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці дрібного помелу - 200 г,
  • яйце - 2 шт.,
  • цукор - 100 г,
  • кукурудзяний крохмаль - 2 ст.л
  • розпушувач - 1 ч.л,
  • сіль — третина ч.л.
  • рослинна олія - 100 мл,
  • ванільний цукор - 10 г.

Приготування вівсяного печива без борошна:

  • Змішайте за допомогою вінчика яйця з цукром.
  • Вівсяні пластівці перебийте до стану дрібної крихти. У окремій мисці змішайте перемелені пластівці,  крохмаль, розпушувач та сіль.
  • Додайте суміш сухих інгредієнтів до яєць з цукром та ретельно перемішайте.
  • До тіста додайте також ванільний цукор, рослинну олію та ще раз перемішайте.
  • Сформуйте кульки, викладіть їх на застелене пергаментом деко, злегка приплюсніть.
  • Випікайте печиво 20 хв при температурі 180 градусів. 

Вівсяне печиво з бананом

Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці — 300 г (1,5 склянки),
  • банани — 2 шт.,
  • мед — 1,5 ст.л, 
  • волоські горіхи — 1/4 склянки,
  • сода харчова — пів ч.л,
  • кориця — пів  ч.л

Приготування вівсяного печива з бананом

  • Стиглі банани потрібно розім'яти виделкою. 
  • Додайте подрібнені вівсяні пластівці, подрібнені волоські горіхи, корицю.
  • Соду погасити декількома краплями лимонного соку, додайте до загальної маси. Все перемішайте та залиште на 20 хвилин настоятися.
  • Викладіть печиво на застелене пергаментом деко. Найкраще це робити мокрими руками.
  • Випікайте вівсяне печиво при 200 градусах 15-20 хвилин, до золотистого кольору і приємного аромату.

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