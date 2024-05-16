Смачне вівсяне печиво: класичний рецепт з вівсяних пластівців, без борошна, з бананом

Вівсяне печиво приготоване вдома, самостійно — розсипчасте, м'яке та ніжне на смак. Воно підходить як для перекусу з молоком або кефіром, так і для вечірнього чаювання.

Класичний рецепт вівсяного печива

Інгредієнти:

вівсяні пластівці – 250 г,

борошно – 200 г,

масло вершкове – 200 г;

цукор – 100 г;

яйце – 1 шт,

кориця – 1 ч.л,

розпушувач – пів чайної ложки

Для приготування печива вівсяні пластівці краще брати дрібного помелу. Можна подрібнити їх у блендері.

Приготування класичного вівсяного печива

Збийте блендером розм’якшене вершкове масло з цукром, щоб маса стала пишною.

Додайте вівсяні пластівці та просіяне борошно, вбийте яйце. Додайте розпушувач та корицю.

Все ретельно перемішайте. Тісто повинно бути липким і трохи розсипчастим.

Якщо потрібно, додайте ще пару ложок розтопленого вершкового масла. Зберіть тісто в кулю.

Вимісіть ще раз добре і розділіть тісто на 16 частин.

Зробіть кульки розміром приблизно з волоський горіх та викладіть їх на деко, застелений пергаментом або силіконовим килимком. Притисніть кульки злегка пальцями.

Випікайте печиво до золотистого кольору в духовці протягом 30 хвилин, при температурі до 180 ⁰ С.

Вівсяне печиво без борошна

Інгредієнти:

вівсяні пластівці дрібного помелу - 200 г,

яйце - 2 шт.,

цукор - 100 г,

кукурудзяний крохмаль - 2 ст.л

розпушувач - 1 ч.л,

сіль — третина ч.л.

рослинна олія - 100 мл,

ванільний цукор - 10 г.

Приготування вівсяного печива без борошна:

Змішайте за допомогою вінчика яйця з цукром.

Вівсяні пластівці перебийте до стану дрібної крихти. У окремій мисці змішайте перемелені пластівці, крохмаль, розпушувач та сіль.

Додайте суміш сухих інгредієнтів до яєць з цукром та ретельно перемішайте.

До тіста додайте також ванільний цукор, рослинну олію та ще раз перемішайте.

Сформуйте кульки, викладіть їх на застелене пергаментом деко, злегка приплюсніть.

Випікайте печиво 20 хв при температурі 180 градусів.

Вівсяне печиво з бананом

Інгредієнти:

вівсяні пластівці — 300 г (1,5 склянки),

банани — 2 шт.,

мед — 1,5 ст.л,

волоські горіхи — 1/4 склянки,

сода харчова — пів ч.л,

кориця — пів ч.л

Приготування вівсяного печива з бананом

Стиглі банани потрібно розім'яти виделкою.

Додайте подрібнені вівсяні пластівці, подрібнені волоські горіхи, корицю.

Соду погасити декількома краплями лимонного соку, додайте до загальної маси. Все перемішайте та залиште на 20 хвилин настоятися.

Викладіть печиво на застелене пергаментом деко. Найкраще це робити мокрими руками.

Випікайте вівсяне печиво при 200 градусах 15-20 хвилин, до золотистого кольору і приємного аромату.

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