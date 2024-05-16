Смачне вівсяне печиво: класичний рецепт з вівсяних пластівців, без борошна, з бананом

Як приготувати смачне вівсяне печиво
Вівсяне печиво приготоване вдома, самостійно — розсипчасте, м'яке та ніжне на смак. Воно підходить як для перекусу з молоком або кефіром, так і для вечірнього чаювання.
Класичний рецепт вівсяного печива
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці – 250 г,
- борошно – 200 г,
- масло вершкове – 200 г;
- цукор – 100 г;
- яйце – 1 шт,
- кориця – 1 ч.л,
- розпушувач – пів чайної ложки
Для приготування печива вівсяні пластівці краще брати дрібного помелу. Можна подрібнити їх у блендері.
Приготування класичного вівсяного печива
- Збийте блендером розм’якшене вершкове масло з цукром, щоб маса стала пишною.
- Додайте вівсяні пластівці та просіяне борошно, вбийте яйце. Додайте розпушувач та корицю.
- Все ретельно перемішайте. Тісто повинно бути липким і трохи розсипчастим.
- Якщо потрібно, додайте ще пару ложок розтопленого вершкового масла. Зберіть тісто в кулю.
- Вимісіть ще раз добре і розділіть тісто на 16 частин.
- Зробіть кульки розміром приблизно з волоський горіх та викладіть їх на деко, застелений пергаментом або силіконовим килимком. Притисніть кульки злегка пальцями.
- Випікайте печиво до золотистого кольору в духовці протягом 30 хвилин, при температурі до 180 ⁰ С.
Вівсяне печиво без борошна
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці дрібного помелу - 200 г,
- яйце - 2 шт.,
- цукор - 100 г,
- кукурудзяний крохмаль - 2 ст.л
- розпушувач - 1 ч.л,
- сіль — третина ч.л.
- рослинна олія - 100 мл,
- ванільний цукор - 10 г.
Приготування вівсяного печива без борошна:
- Змішайте за допомогою вінчика яйця з цукром.
- Вівсяні пластівці перебийте до стану дрібної крихти. У окремій мисці змішайте перемелені пластівці, крохмаль, розпушувач та сіль.
- Додайте суміш сухих інгредієнтів до яєць з цукром та ретельно перемішайте.
- До тіста додайте також ванільний цукор, рослинну олію та ще раз перемішайте.
- Сформуйте кульки, викладіть їх на застелене пергаментом деко, злегка приплюсніть.
- Випікайте печиво 20 хв при температурі 180 градусів.
Вівсяне печиво з бананом
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці — 300 г (1,5 склянки),
- банани — 2 шт.,
- мед — 1,5 ст.л,
- волоські горіхи — 1/4 склянки,
- сода харчова — пів ч.л,
- кориця — пів ч.л
Приготування вівсяного печива з бананом
- Стиглі банани потрібно розім'яти виделкою.
- Додайте подрібнені вівсяні пластівці, подрібнені волоські горіхи, корицю.
- Соду погасити декількома краплями лимонного соку, додайте до загальної маси. Все перемішайте та залиште на 20 хвилин настоятися.
- Викладіть печиво на застелене пергаментом деко. Найкраще це робити мокрими руками.
- Випікайте вівсяне печиво при 200 градусах 15-20 хвилин, до золотистого кольору і приємного аромату.
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