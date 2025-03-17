Смачні шоколадні цукерки з чотирьох інгредієнтів: в рази кращі за магазинні

Готувати домашні шоколадні смаколики ще ніколи не було так легко – лише чотири інгредієнти, і ваші улюблені цукерки вже готові! Запам'ятовуйте простий рецепт.
Домашні шоколадні смаколики – це справжня насолода, яку не замінять магазинні варіанти! Лише чотири прості інгредієнти – і ви створите цукерки, що вразять вас і ваших гостей. Спробуйте й переконайтеся самі!
Інгредієнти
- лісові горіхи
- 100 г
- чорний або молочний шоколад
- 75 г
- білий шоколад
- 95 г
- молоко
- 60 мл
Процес приготування:
- Поламайте білий і молочний (або чорний) шоколад на дрібні шматочки, складіть у глибоку миску, залийте молоком і нагрівайте в мікрохвильовій печі до повного розчинення. Перемішуйте, поки маса не стане гладкою та однорідною.
- У кавомолці змеліть 25 г фундука до стану дрібної крихти. Додайте його до гарячої шоколадної суміші й ретельно розмішайте.
- Дайте масі охолонути до кімнатної температури, потім поставте в холодильник приблизно на 15–20 хвилин, щоб вона трохи загусла.
- Подрібніть решту 50 г фундука, залишаючи шматочки трохи більшими, щоб створити приємну текстуру.
- Дістаньте охолоджену шоколадно-горіхову масу – вона повинна добре тримати форму. Візьміть половину чайної ложки цієї маси, всередину покладіть цілий горіх і сформуйте кульку. Потім обваляйте її в подрібнених горіхах.
- Викладіть цукерки на тарілку та поставте в морозильну камеру приблизно на 20 хвилин, щоб вони стали щільнішими.
- Поламайте молочний шоколад, додайте трохи молока та розтопіть у мікрохвильовці, постійно помішуючи. Якщо хочете зробити глазур більш щільною, використовуйте більше шоколаду та не додавайте молока. Важливо працювати з теплою глазур’ю, оскільки охолоджена стане надто густою.
- Дістаньте цукерки з морозилки, по одній занурюйте в глазур, повністю покриваючи їх. Використовуючи виделку, діставайте цукерки та викладайте їх на тарілку.
- Знову поставте цукерки в холодильник, щоб глазур застигла.
Смачного!
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