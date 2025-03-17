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Смачні шоколадні цукерки з чотирьох інгредієнтів: в рази кращі за магазинні

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
476 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
397
Час на прочитання
2 хв
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Смачні шоколадні цукерки з чотирьох інгредієнтів: в рази кращі за магазинні

Як приготувати смачні шоколадні цукерки з чотирьох інгредієнтів: рецепт / Фото: pixabay.com

Готувати домашні шоколадні смаколики ще ніколи не було так легко – лише чотири інгредієнти, і ваші улюблені цукерки вже готові! Запам'ятовуйте простий рецепт.

Домашні шоколадні смаколики – це справжня насолода, яку не замінять магазинні варіанти! Лише чотири прості інгредієнти – і ви створите цукерки, що вразять вас і ваших гостей. Спробуйте й переконайтеся самі!

Інгредієнти

лісові горіхи
100 г
чорний або молочний шоколад
75 г
білий шоколад
95 г
молоко
60 мл

Процес приготування:

  1. Поламайте білий і молочний (або чорний) шоколад на дрібні шматочки, складіть у глибоку миску, залийте молоком і нагрівайте в мікрохвильовій печі до повного розчинення. Перемішуйте, поки маса не стане гладкою та однорідною.
  2. У кавомолці змеліть 25 г фундука до стану дрібної крихти. Додайте його до гарячої шоколадної суміші й ретельно розмішайте.
  3. Дайте масі охолонути до кімнатної температури, потім поставте в холодильник приблизно на 15–20 хвилин, щоб вона трохи загусла.
  4. Подрібніть решту 50 г фундука, залишаючи шматочки трохи більшими, щоб створити приємну текстуру.
  5. Дістаньте охолоджену шоколадно-горіхову масу – вона повинна добре тримати форму. Візьміть половину чайної ложки цієї маси, всередину покладіть цілий горіх і сформуйте кульку. Потім обваляйте її в подрібнених горіхах.
  6. Викладіть цукерки на тарілку та поставте в морозильну камеру приблизно на 20 хвилин, щоб вони стали щільнішими.
  7. Поламайте молочний шоколад, додайте трохи молока та розтопіть у мікрохвильовці, постійно помішуючи. Якщо хочете зробити глазур більш щільною, використовуйте більше шоколаду та не додавайте молока. Важливо працювати з теплою глазур’ю, оскільки охолоджена стане надто густою.
  8. Дістаньте цукерки з морозилки, по одній занурюйте в глазур, повністю покриваючи їх. Використовуючи виделку, діставайте цукерки та викладайте їх на тарілку.
  9. Знову поставте цукерки в холодильник, щоб глазур застигла.

Смачного!

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