Шарлотка, але смачніша: лінивий яблучний пиріг на швидку руку

Простий рецепт шарлотки з додатковими інгредієнтами
Якщо в класичну шарлотку додати кілька додаткових інгредієнтів, то вийде просто неймовірний яблучний пиріг.
Рецепт смачної шарлотки
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт.,
- борошно – 300 г,
- яблука – 450 г,
- вершкове масло – 100 г,
- цукрова пудра – 1 ч. л,
- сіль – пів чайної ложки,
- родзинки – 80 г,
- цукор – 100 г,
- лимонний сік – пів лимона,
- ванільний цукор – 10 г,
- розпушувач – 8 г.
Приготування:
- Розбиваємо яйця, додаємо сіль та збиваємо вінчиком чи міксером до утворення білої пишної маси. У цю масу висипаємо класичний і ванільний цукор, перемішуємо до розчинення дрібок.
- Розтоплене охолоджене вершкове масло виливаємо в яєчну масу.
- З’єднуємо просіяне борошно з розпушувачем, виливаємо в яєчну суміш.
- Замішуємо густе та липке тісто.
- Яблука очищаємо від насіння, нарізаємо маленькими кубиками, поливаємо їх лимонним соком.
- Відправляємо яблука у миску до тіста.
- Попередньо запарені та висушені родзинки викладаємо в тісто, ретельно перемішуємо.
- Застелене пергаментом деко змащуємо олією. Викладаємо на поверхню тісто, рівномірно розподіляємо його.
- Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.
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