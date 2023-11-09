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Шарлотка, але смачніша: лінивий яблучний пиріг на швидку руку

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
209 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
77
Час на прочитання
1 хв
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Шарлотка, але смачніша: лінивий яблучний пиріг на швидку руку

Шарлотка

Простий рецепт шарлотки з додатковими інгредієнтами

Якщо в класичну шарлотку додати кілька додаткових інгредієнтів, то вийде просто неймовірний яблучний пиріг. 

 Рецепт смачної шарлотки

Інгредієнти:

  • яйця – 3 шт.,
  • борошно – 300 г,
  • яблука – 450 г,
  • вершкове масло – 100 г,
  • цукрова пудра – 1 ч. л,
  • сіль –  пів чайної ложки,
  • родзинки – 80 г,
  • цукор – 100 г,
  • лимонний сік –  пів лимона,
  • ванільний цукор – 10 г,
  • розпушувач – 8 г.

Приготування:

  • Розбиваємо яйця, додаємо сіль та збиваємо вінчиком чи міксером до утворення білої пишної маси. У цю масу висипаємо класичний і ванільний цукор, перемішуємо до розчинення дрібок.
  • Розтоплене  охолоджене вершкове масло виливаємо в яєчну масу.
  • З’єднуємо просіяне борошно з розпушувачем, виливаємо в яєчну суміш.
  • Замішуємо густе та липке тісто.
  • Яблука очищаємо від насіння, нарізаємо маленькими кубиками, поливаємо їх лимонним соком. 
  • Відправляємо яблука у миску до тіста.
  • Попередньо запарені та висушені родзинки викладаємо в тісто, ретельно перемішуємо.
  • Застелене пергаментом деко змащуємо олією. Викладаємо на поверхню тісто, рівномірно розподіляємо його.
  • Ставимо  в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.

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Дата публікації
Перегляди
77
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