Шарлотка, але смачніша: лінивий яблучний пиріг на швидку руку

Якщо в класичну шарлотку додати кілька додаткових інгредієнтів, то вийде просто неймовірний яблучний пиріг.

Рецепт смачної шарлотки

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.,

борошно – 300 г,

яблука – 450 г,

вершкове масло – 100 г,

цукрова пудра – 1 ч. л,

сіль – пів чайної ложки,

родзинки – 80 г,

цукор – 100 г,

лимонний сік – пів лимона,

ванільний цукор – 10 г,

розпушувач – 8 г.

Приготування:

Розбиваємо яйця, додаємо сіль та збиваємо вінчиком чи міксером до утворення білої пишної маси. У цю масу висипаємо класичний і ванільний цукор, перемішуємо до розчинення дрібок.

Розтоплене охолоджене вершкове масло виливаємо в яєчну масу.

З’єднуємо просіяне борошно з розпушувачем, виливаємо в яєчну суміш.

Замішуємо густе та липке тісто.

Яблука очищаємо від насіння, нарізаємо маленькими кубиками, поливаємо їх лимонним соком.

Відправляємо яблука у миску до тіста.

Попередньо запарені та висушені родзинки викладаємо в тісто, ретельно перемішуємо.

Застелене пергаментом деко змащуємо олією. Викладаємо на поверхню тісто, рівномірно розподіляємо його.

Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.

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