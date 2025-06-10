Смачнішого ви ще не їли: тістечко "Персик" зі згущеним молоком — гості будуть у захваті

На сайті “Моє домашнє натхнення” виклали рецепт тістечка “Персик”, яке готується зі згущеного молока й горішків.

Процес приготування:

Спершу збийте яйця з цукром до пишної, світлої піни. Додайте розм’якшене вершкове масло та сметану — ретельно перемішайте до однорідності.

Окремо просійте борошно разом із розпушувачем і поступово введіть його в рідку суміш, замішуючи м’яке, пластичне тісто. Загорніть його в харчову плівку або пакет і залиште охолоджуватися в холодильнику на 30–40 хвилин.

Охолоджене тісто поділіть на 24 рівні частини, сформуйте з них кульки, злегка приплесніть і викладіть на деко, застелене пергаментом.

Випікайте в розігрітій до 180 °C духовці протягом 12–15 хвилин. Стежте, щоб верх залишався світлим, а дно злегка підрум’янилося.

Після охолодження акуратно виріжте серединки з кожної половинки тістечка, залишаючи краї неушкодженими.

Для приготування начинки збийте вершкове масло до білого кольору, потім додайте варене згущене молоко, подрібнені волоські горіхи та крихти з вирізаних серединок — усе ретельно перемішайте.

Наповніть кремом кожну половинку, поєднуючи їх парами відповідно до форми, щоб утворилися “персики”.

Після цього одну половинку кожного тістечка занурте в буряковий сік, іншу — в морквяний. Злегка обсушіть на решітці й обкачайте в цукрі.