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Смачнішого ви ще не їли: тістечко "Персик" зі згущеним молоком — гості будуть у захваті
Це тістечко родом з дитинства. Відчуйте знову його неймовірний аромат і смак.
На сайті “Моє домашнє натхнення” виклали рецепт тістечка “Персик”, яке готується зі згущеного молока й горішків.
Інгредієнти
- яйця
- 2 шт.
- сметана
- 60 г
- цукор
- 100 г
- вершкове масло
- 100 г
- борошно
- 350 г
- розпушувач
- 1 ч. ложка
- варене згущене молоко
- 380 г
- вершкове масло (для крему)
- 100 г
- подрібнені волоські горіхи
- 100 г
- сік буряка з водою
- 1 шт.
- сік моркви
- 2 шт.
- цукор
- для обкачування
Процес приготування:
Спершу збийте яйця з цукром до пишної, світлої піни. Додайте розм’якшене вершкове масло та сметану — ретельно перемішайте до однорідності.
Окремо просійте борошно разом із розпушувачем і поступово введіть його в рідку суміш, замішуючи м’яке, пластичне тісто. Загорніть його в харчову плівку або пакет і залиште охолоджуватися в холодильнику на 30–40 хвилин.
Охолоджене тісто поділіть на 24 рівні частини, сформуйте з них кульки, злегка приплесніть і викладіть на деко, застелене пергаментом.
Випікайте в розігрітій до 180 °C духовці протягом 12–15 хвилин. Стежте, щоб верх залишався світлим, а дно злегка підрум’янилося.
Після охолодження акуратно виріжте серединки з кожної половинки тістечка, залишаючи краї неушкодженими.
Для приготування начинки збийте вершкове масло до білого кольору, потім додайте варене згущене молоко, подрібнені волоські горіхи та крихти з вирізаних серединок — усе ретельно перемішайте.
Наповніть кремом кожну половинку, поєднуючи їх парами відповідно до форми, щоб утворилися “персики”.
Після цього одну половинку кожного тістечка занурте в буряковий сік, іншу — в морквяний. Злегка обсушіть на решітці й обкачайте в цукрі.
Готові “персики” охолодіть у холодильнику протягом кількох годин, аби вони настоялися і стали ще смачнішими.
Смачного!