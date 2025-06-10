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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Десерти
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
1 хв

Смачнішого ви ще не їли: тістечко "Персик" зі згущеним молоком — гості будуть у захваті

Це тістечко родом з дитинства. Відчуйте знову його неймовірний аромат і смак.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
2 год. 25 хв.
Харчова цінність на 100 г
390 ккал
Тістечко "Персик": рецепт

Тістечко "Персик": рецепт / © Фото з відкритих джерел

На сайті “Моє домашнє натхнення” виклали рецепт тістечка “Персик”, яке готується зі згущеного молока й горішків.

Інгредієнти

яйця
2 шт.
сметана
60 г
цукор
100 г
вершкове масло
100 г
борошно
350 г
розпушувач
1 ч. ложка
варене згущене молоко
380 г
вершкове масло (для крему)
100 г
подрібнені волоські горіхи
100 г
сік буряка з водою
1 шт.
сік моркви
2 шт.
цукор
для обкачування

Процес приготування:

  1. Спершу збийте яйця з цукром до пишної, світлої піни. Додайте розм’якшене вершкове масло та сметану — ретельно перемішайте до однорідності.

  2. Окремо просійте борошно разом із розпушувачем і поступово введіть його в рідку суміш, замішуючи м’яке, пластичне тісто. Загорніть його в харчову плівку або пакет і залиште охолоджуватися в холодильнику на 30–40 хвилин.

  3. Охолоджене тісто поділіть на 24 рівні частини, сформуйте з них кульки, злегка приплесніть і викладіть на деко, застелене пергаментом.

  4. Випікайте в розігрітій до 180 °C духовці протягом 12–15 хвилин. Стежте, щоб верх залишався світлим, а дно злегка підрум’янилося.

  5. Після охолодження акуратно виріжте серединки з кожної половинки тістечка, залишаючи краї неушкодженими.

  6. Для приготування начинки збийте вершкове масло до білого кольору, потім додайте варене згущене молоко, подрібнені волоські горіхи та крихти з вирізаних серединок — усе ретельно перемішайте.

  7. Наповніть кремом кожну половинку, поєднуючи їх парами відповідно до форми, щоб утворилися “персики”.

  8. Після цього одну половинку кожного тістечка занурте в буряковий сік, іншу — в морквяний. Злегка обсушіть на решітці й обкачайте в цукрі.

  9. Готові “персики” охолодіть у холодильнику протягом кількох годин, аби вони настоялися і стали ще смачнішими.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
199
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