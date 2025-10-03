Смачніший за "Наполеон": традиційний закарпатський медовик з вираженим карамельним смаком

Приготуйте до класичного медовика карамельний мус — десерт буде таким смачним, що гості не залишать жодної крихти. Рецептом поділилися на сайті “Господинька”.

Процес приготування:

Інгредієнти на коржі скласти у каструлю з товстим дном (масло, мед, цукор, сіль). Підігрівати на середньому вогні, помішуючи, щоб цукор розтанув, але мед не підгорів. Коли маса стане однорідною, додати соди. Постійно перемішувати.

Зменшити вогонь, довести масу до бурштинового кольору, зняти з плити і дати охолонути 10-15 хвилин. В окремій мисці збити яйця, влити тонкою цівкою до маси. Просіяти борошно. Тісто повинно вийти густим, але текучим.

Вилити частину тіста в форму діаметром 23 см. Розрівняти, щоб вийшов тонкий корж. Решту тіста вилити в форму прямокутну і поставити все до розігрітої на 170 градусів духовки на 15-17 хвилин.

Прямокутний корж дістати з духовки, нарізати квадратиками по 1-1,5 см.

Для крему: до сметани додати цукор, ваніль, збити блендером до розчинення цукру. Викласти частину зверху на круглу основу тіста. Потім шар кубиків з тіста, знову крем. Чередувати, завершивши все кремом. Поставити на 30 хвилин за кімнатної температури, накривши плівкою. Потім перемістити на ніч до холодильника.

Вершковий карамельний мус: розтопити цукор в сковороді з водою, коли маса стане бурштиновою, додати гарячі вершки, вмішати масло, ваніль і дрібку солі. Все добре перемішати. Процідити через сито.