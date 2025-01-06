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Смачний і ніжний тришаровий шоколадний десерт: магазинні солодощі більше не купуватимете

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
917
Час на прочитання
1 хв
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Смачний і ніжний тришаровий шоколадний десерт: магазинні солодощі більше не купуватимете

Тришаровий шоколадний десерт: рецепт / Фото: pixabay.com

Якщо ви хочете приготувати смачний, недорогий і корисний десерт, спробуйте цей тришаровий мус.

Від цього десерту будуть в захваті як діти, так і дорослі. Він досить легкий, швидко готується і дуже смачний.

Інгредієнти

вершки
300 мл
молоко
120 мл
вода
55 мл
желатин
9 г
шоколад чорний
50 г
шоколад молочний
50 г
шоколад білий
50 г

Процес приготування:

  1. Кожен шар готується окремо. На приготування одного потрібно взяти 100 мл вершків, 40 мл молока, 18 мл води і 3 г желатину. Також до кожного додається 50 г відповідного шоколаду.
  2. Візьміть желатин, залийте холодною водою і відставте, щоб він набухав. За цей час додайте шоколад до гарячого молока, швидко перемішайте до розчинення. Вершки мають бути дуже холодними. Їх збийте міксером до пишності.
  3. Додайте желатин до маси, перемішайте. Туди ж додайте збиті вершки. Перелийте шарами до окремих склянок. Щоразу після одного шару ставте до холодильника на 20-30 хвилин. Після застигання останнього шару прикрасьте за бажанням.

Смачного!

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