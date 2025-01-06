Смачний і ніжний тришаровий шоколадний десерт: магазинні солодощі більше не купуватимете

Якщо ви хочете приготувати смачний, недорогий і корисний десерт, спробуйте цей тришаровий мус.
Від цього десерту будуть в захваті як діти, так і дорослі. Він досить легкий, швидко готується і дуже смачний.
Інгредієнти
- вершки
- 300 мл
- молоко
- 120 мл
- вода
- 55 мл
- желатин
- 9 г
- шоколад чорний
- 50 г
- шоколад молочний
- 50 г
- шоколад білий
- 50 г
Процес приготування:
- Кожен шар готується окремо. На приготування одного потрібно взяти 100 мл вершків, 40 мл молока, 18 мл води і 3 г желатину. Також до кожного додається 50 г відповідного шоколаду.
- Візьміть желатин, залийте холодною водою і відставте, щоб він набухав. За цей час додайте шоколад до гарячого молока, швидко перемішайте до розчинення. Вершки мають бути дуже холодними. Їх збийте міксером до пишності.
- Додайте желатин до маси, перемішайте. Туди ж додайте збиті вершки. Перелийте шарами до окремих склянок. Щоразу після одного шару ставте до холодильника на 20-30 хвилин. Після застигання останнього шару прикрасьте за бажанням.
Смачного!