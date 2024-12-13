Смачно, дешево і всього 30 хвилин вашого часу: торт "Мальвіна"

Цей торт — ідеальний вибір для святкового столу, адже він готується дуже швидко і має ніжний смак.
Вам знадобляться лише прості інгредієнти, які можна купити в будь-якому магазині.
Інгредієнти
- мед
- 120 г
- цукор
- 120 г
- яйце
- 3 шт.
- сода
- 1 ч. ложка
- олія
- 50 г
- какао
- 30 г
- борошно
- 250 г
- сметана
- 500 мл
- цукор (для крему)
- 2 ст. ложки
- варене згущене молоко
- 1-2 ст. ложки
- волоські горіхи
- для декору
Процес приготування:
- Мед та цукор висипати в глибоку ємність, поставити на вогонь і розчинити, постійно помішуючи. Додати соду, ретельно перемішати. Ще трохи прогріти. Маса повинна посвітлішати.
- Остудити масу, вбити яйця, перемішати, додати олію і ще раз перемішати. Додати борошно і какао. Спочатку перемішувати ложкою, а потім перекласти на пергамент і руками замісити тісто. Розділити на 6-7 частин. Кожну з них розкатати в пласти, вирівняти за допомогою кришки від каструлі.
- Перекласти коржі на деко, вистелене пергаментом, кожен з них випікати протягом 5 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. Обрізки також запекти — вони стануть крихтою для прикрашання.
- Збийте міксером сметану з цукром, додайте варене згущене молоко, перемішайте до однорідності. Перемастіть кожен корж кремом, а між шарами посипте волоські горіхи (подрібнені) для смаку. Залишіть торт за кімнатної температури, щоб він добре просочився. Можна прикрасити горіхами і крихтою з обрізків.
Смачного!