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Смачно, дешево і всього 30 хвилин вашого часу: торт "Мальвіна"

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
363 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
73
Час на прочитання
1 хв
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Смачно, дешево і всього 30 хвилин вашого часу: торт "Мальвіна"

Торт "Мальвіна" / Фото: Фото з відкритих джерел

Цей торт — ідеальний вибір для святкового столу, адже він готується дуже швидко і має ніжний смак.

Вам знадобляться лише прості інгредієнти, які можна купити в будь-якому магазині.

Інгредієнти

мед
120 г
цукор
120 г
яйце
3 шт.
сода
1 ч. ложка
олія
50 г
какао
30 г
борошно
250 г
сметана
500 мл
цукор (для крему)
2 ст. ложки
варене згущене молоко
1-2 ст. ложки
волоські горіхи
для декору

Процес приготування:

  1. Мед та цукор висипати в глибоку ємність, поставити на вогонь і розчинити, постійно помішуючи. Додати соду, ретельно перемішати. Ще трохи прогріти. Маса повинна посвітлішати.
  2. Остудити масу, вбити яйця, перемішати, додати олію і ще раз перемішати. Додати борошно і какао. Спочатку перемішувати ложкою, а потім перекласти на пергамент і руками замісити тісто. Розділити на 6-7 частин. Кожну з них розкатати в пласти, вирівняти за допомогою кришки від каструлі. 
  3. Перекласти коржі на деко, вистелене пергаментом, кожен з них випікати протягом 5 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. Обрізки також запекти — вони стануть крихтою для прикрашання.
  4. Збийте міксером сметану з цукром, додайте варене згущене молоко, перемішайте до однорідності. Перемастіть кожен корж кремом, а між шарами посипте волоські горіхи (подрібнені) для смаку. Залишіть торт за кімнатної температури, щоб він добре просочився. Можна прикрасити горіхами і крихтою з обрізків.

Смачного!

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